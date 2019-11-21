Украинский политолог: На российский жест доброй воли Киев ответил фейком про унитазы

«Вместо того чтобы принять корабли, начали искать, что же здесь плохого. Надо было претензии предъявить – и нашли. Как дети малые!» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Александр Охрименко, комментируя выдвинутые Киевом обвинения в демонтаже оборудования с катеров, переданных Россией Украине.

«Троллинг, фейк, шутка, клоунада!» – так президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценил заявления ВМС Украины, которые заявили об исчезновении унитазов с возвращенных Россией кораблей. Напомним, что позже и президент Украины Владимир Зеленский после осмотра переданных Россией кораблей также заявил, что на них «частично не хватает оборудования», и пообещал обратиться к Москве с призывом вернуть недостающие элементы.

«Корабли вернули. Это правильный ход Владимира Путина. Очень логичный, необходимый, это такой жест доброй воли», – заметил Охрименко. В ответ украинские власти начали искать причину для возмущения, констатировал собеседник. «Все, что угодно могли придумать. Даже если пришел корабль, и там что-то поломано, в конце концов, все понимают, что эти корабли не новые. Чушь какая-то», – подчеркнул Охрименко.

Киев составил перечень оборудования, якобы украденного с возвращенных Россией кораблей. При этом видеозапись, представленная ФСБ России, подтверждает: военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе, были возвращены Украине в нормальном состоянии, в том числе с исправной сантехникой.

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