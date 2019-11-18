Зеленский показал превращение из слуги в диктатора

Появляются все новые подробности того, какой ценой Владимир Зеленский добился принятия скандального закона о продаже украинской земли. Выясняется, что многие депутаты Верховной рады были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами.

Прежде всего напомним, что закон о продаже украинской земли принят 240 голосами депутатов от «Слуги народа» (СН) и нефракционных. Против голосовали три депутата от СН и еще 16 – воздержались. Но на самом деле внутрипартийная оппозиция земельному законопроекту была гораздо более многочисленна. Для этого были как минимум три основания.

Во-первых, среди депутатов от СН достаточно представителей фермерства и мелкого сельского бизнеса. Фермеры в введении земельного рынка совершенно не заинтересованы – у них недостаточно средств для покупки земли, которую они фактически обрабатывают (они ее арендуют). В результате их земли будут выкуплены крупными агрохолдингами, а фермеры и связанный с ними мелкий бизнес исчезнут как явление.

Во-вторых, в этом вопросе существует противоречие между президентом и Игорем Коломойским. Зеленского принято считать марионеткой днепропетровского олигарха, но это не так – они бизнес-партнеры. Сейчас ему по ряду причин надо отстраиваться от Коломойского, хотя полностью разорвать с ним он не может.

В чем именно состоит противоречие по земельному вопросу, мы не знаем и, видимо, никогда не узнаем. На уровне слухов известно, что Коломойский предлагал какую-то свою схему земельной реформы, которая позволяла ему заработать на перепродаже земли западным компаниям. Премьер-министр Алексей Гончарук и министр экономики Тимофей Милованов эту схему не поняли или не захотели понять (Коломойский в сердцах обозвал Милованова дебилом, что тот опроверг, но так, что стало понятно – что-то такое действительно есть). Президент же ее просто не стал рассматривать.

В общем, люди Коломойского в Раде (а это группа «За будущее», фракция «Батькивщина» и часть фракции «Слуга народа») получили команду валить президентский проект.

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В-третьих, и это, пожалуй, главное – украинское общество в целом негативно относится к отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. По данным последнего исследования социологической службы центра им. Разумкова, в случае назначения референдума по вопросу об отмене моратория, за проголосовали бы только 20%, а против – 63%. Соответственно, депутаты (особенно – мажоритарщики) ориентировались на общественное мнение.

Президент Зеленский это отлично знает. Он попытался сманеврировать – выступая с видеообращением накануне голосования, он пообещал референдум по праву покупать землю для иностранцев, надеясь, очевидно, ввести общественность в заблуждение. Ввелась она или нет, мы пока не знаем.

В общем, во фракции «Слуга народа» была сильная оппозиция принятию закона. Центром «антиземельного заговора» стал депутат-мажоритарщик из Днепропетровска Максим Бужанский – популярный блогер, пообещавший в своем Facebook не голосовать за земельный закон. Считается, что он связан с Коломойским.

Опасения провала были столь велики, что руководство СН вело переговоры с фракциями «Голос» (певца Святослава Вакарчука и стоящего за ним олигарха Виктора Пинчука) и «Европейская солидарность» Петра Порошенко. С «Голосом» договориться удалось, но Пинчук в последний момент резко изменил «ценовую политику» и буквально перед голосованием фракция выступила против закона.

Тем не менее, как мы уже указали выше, «Слуга народа» дружненько проголосовала за президентский земельный законопроект. Оппозиция оказалась незначительной.

Прежде всего Бужанский послушно, как зайчик, проголосовал за. Он, разумеется, сообщил, что президент дал ему какие-то гарантии, но вряд ли там было все так однозначно... Важно то, что аргументы и гарантии президента Зеленского оказались весомее аргументов и гарантий олигарха Коломойского.

Подробности того, как именно выкручивали руки депутатам, рассказала депутат от СН Анна Скороход, которая увещеваниям не вняла и всерьез президентские гарантии не восприняла. Гражданского мужа Скороход украинская полиция задержала по запросу «страны-агрессора». Это вообще вопрос совершенно отдельный. Дело в том, что президент Россию «страной-агрессором» признает – он не отменил закон о деоккупации Донбасса и пытается действовать на международной арене в соответствии с ним. Но когда стало нужно, ходатайства российской стороны оказалось вполне достаточно.

Помимо «кнута» использовался и «пряник» – буквально накануне голосования депутаты от СН получили очередную зарплату в конвертах.

Саму Скороход, публично все это разболтавшую (частично даже с трибуны парламента), из фракции исключили, несмотря на ее сложное положение (она беременна и, видимо, именно от гражданского мужа).

Второй исключенный из фракции – воздержавшийся при голосовании Антон Поляков. Сам он говорит, что собирал подписи за отставку генпрокурора Рябошапки, но, по слухам, он получил мзду от офиса президента за неголосование по земельному вопросу и попытался решать вопрос при помощи скандала и даже физического насилия.

Какие выводы можно сделать из всего этого?

Во-первых, мы и раньше знали, что Зеленский – человек авторитарного типа, но на примере этого голосования смогли убедиться – таки да, и очень злопамятный. А используемые им методы весьма эффективны. Пока их использование не слишком масштабно, но президент показал, как он может действовать и что каких-то ограничений, чтобы действовать именно так, у него нет.

Во-вторых, «слуга народа» Зеленский очень быстро почувствовал себя хозяином народа. Во всяком случае, несмотря на риск снижения рейтинга, он пошел на непопулярную меру, пусть и не в полном объеме (вопрос продажи земли иностранцам так до сих пор не решен).

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