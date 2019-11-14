На Украине задержали объявленного Россией в розыск мужа депутата Верховной рады

Правоохранительные органы Украины задержали мужа депутата Верховной рады Анны Скороход («Слуга народа») Алексея Алякина, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщила пресс-служба украинской Генпрокуратуры. В России Алякин в 2015 году объявлен в розыск.

«В четверг, 14 ноября, Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ГПУ.

Экстрадиционную проверку проводит киевская прокуратура. По результатам проверки будет сделан вывод о наличии обстоятельств, которые могли бы препятствовать его выдаче России.

«Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений», – заявили в ГПУ.

В августе 2018 года Алякина уже задерживали – тогда его три месяца содержали под стражей, чтобы экстрадировать, однако позже его выпустили из-под ареста в связи с наличием украинского гражданства.

«Однако решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой, поскольку для его оформления были предоставлены ложные сведения и поддельные документы. Указанное лицо обжаловало это решение в судебном порядке. 7 ноября 2019 года Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано», – говорится в сообщении ГПУ.

11 ноября розыск Алякина был возобновлен.

В четверг о его задержании сообщила супруга. Она связала это с ее отказом поддержать в Раде законопроект о рынке земли.

В октябре 2015 года сообщалось, что бывший акционер ряда разорившихся банков Алексей Алякин объявлен в розыск по обвинению в организации многомиллионных хищений из обанкротившегося банка «Пушкино».

В 2013 году он объявил себя банкротом. Задолженность Алякина перед кредиторами банка «Пушкино» достигла суммы в 500 млн рублей. Тогда же он выехал на Украину и получил украинское гражданство.