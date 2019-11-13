Рада одобрила снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Решение поддержали 240 депутатов при минимуме в 226 голосов. Теперь законопроект должен пройти второе чтение, передает РИА «Новости».

«Отменить с 1 октября 2020 года запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности», – говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, покупать землю можно будет у украинских физических и юридических лиц, а также территориальных общин и государства. Собственниками земельных участков могут стать и иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. При этом они будут обязаны продать участок в течение года.

Также предусматривается временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет, однако МВФ требует его отменить. На Украине опасаются, что крупные иностранные корпорации скупят землю у населения по низким ценам.

Рассмотрение законопроекта в Раде в среду сопровождалось криками «Позор» со стороны оппозиционных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский обещал появление в законопроекте о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нормы о возможности покупки ее только гражданами Украины. Иностранцам он предложил это разрешить только по решению, принятому украинцами на референдуме.

Газета ВЗГЛЯД в сентябре подробно писала о ситуации с земельной реформой.