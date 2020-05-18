Трамп начал мстить выдумщикам «российского вмешательства в выборы»

Сюжет о фальшивом «российском вмешательстве в выборы президента США» начал оборачиваться против своих создателей. Под ударом оказались ни много ни мало бывший президент США Барак Обама, а также бывший вице-президент и кандидат в новые президенты Джо Байден. Действующий глава американского государства явно не забыл этим людям все те проблемы, которые они создали «российским делом» и ему, и его соратникам.

В американской предвыборной борьбе появился новый мем: «Обамагейт» (от имени бывшего президента Барака Обамы). Этим закончилась недельная перепалка между действующий президентом Дональдом Трампом и его предшественником в Twitter.

Строго говоря, Трамп в какой-то момент ретвитнул некоего пользователя с ником «Обамагейт», а уже затем принялся использовать этот мем уже в собственных твитах. Мем образован с отсылом к Уотергейтскому скандалу 1972 года, суть которого заключалась в попытке установить прослушивающие устройства в вашингтонском комплексе Уотергейт, где располагалась штаб-квартира кандидата в президенты от демократов Джорджа МакГоверна. Скандал привел к досрочной отставке президента Никсона.

Сейчас Трамп и его сторонники обвиняют бывшего президента Обаму, его вице-президента Джо Байдена и нескольких сотрудников его администрации в прослушивании телефонов членов избирательной команды Трампа. А главное, в раскрытии имени советника Трампа Майкла Флинна, которого обвиняли в «неправильном» телефонном разговоре с российским послом Сергеем Кисляком. Глава ФБР Джеймс Коми, глава объединенной разведки Джеймс Клэпперс и некоторые другие близкие к Обаме люди якобы раскрыли личность Флинна еще до начала официального расследования.

Флинн проработал советником президента Трампа по национальной безопасности всего две недели зимой 2017 года. Он был вынужден подать в отставку именно из-за появления этих самых пленок бесед с Кисляком (беседы эти состоялись в тот момент, когда Флинн был еще членом предвыборной команды Трампа). Теперь же все больше свидетельств того, что была незаконно проведена не только запись - приказы о слежке за Флинном были незаконны в целом, и отдать их мог только кто-то очень высокопоставленный. Например, тогдашний президент США Барак Обама. Или вице-президент Байден, что более вероятно и что еще хуже, потому что в данный момент Байден - претендент на пост президента.

История эта обсуждается довольно давно, но теперь она внезапно обрела новое дыхание. Первым новый этап данного скандала начал Барак Обама еще неделю назад.

Он заявил, что действия Трампа и его администрации в период коронавируса некомпетентны, это «катастрофа». Обама сказал еще много чего другого, разве что земляным червяком действующего президента не назвал. Трамп некоторое время крепился и не отвечал (что ему вообще не свойственно), но журналисты на брифинге его вынудили, и он сказал, что Обама был «некомпетентным президентом». И пошло-поехало. В твитерные перепалки включились группы поддержки. В конце концов, ситуация зашла в тупик, поскольку Трамп заявил, что хочет потребовать вызова бывшего президента Обамы в Сенат для дачи показаний под присягой.

Ранее таких прецедентов не было, и никто его создавать не хочет. Сторонники Джо Байдена говорят, что Трамп хочет отвлечь внимание от ситуации с коронавирусом, переключив внимание на Обаму, который открыто поддерживает кандидатуру Джо Байдена. Трамписты же настаивают на незаконности конкретных действий администрации Обамы в отношении Флинна.

Дело в том, что не так давно Министерство юстиции США (явно с подачи Белого дома) потребовало снять все обвинения с Майкла Флинна, которого формально обвиняли даже не в самом факте разговора с российским послом, а в том, что он якобы солгал об этом. Флинну в итоге был вынесен обвинительный приговор. После утечки частного разговора стало известно, что Обама раскритиковал решение Белого дома по Флинну. Именно вслед за этим Трамп и потребовал вызова Обамы под присягу на допрос.

Смысл обвинений Трампа в адрес бывшего президента и его команды сводится к тому, что Обама лично, а также Хиллари Клинтон, Джеймс Коми и Джеймс Клэпперс инициировали дело о «российском вмешательстве в выборы» и «расследование спецпрокурора Мюллера». И дело это, и расследование основаны на изначально фальшивых предпосылках.

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Сторонники Обамы в ответ говорят, что все это теория заговора сродни оспариванию высадки на Луне и обсуждению «события в Розуэлле». Такие сравнения уже появились в лояльных демократам СМИ, и Трампу вспоминают, что он даже кога-то давно что-то такое про Луну и Розуэлл говорил. Обама язвит в твиттере, сравнивая слова и действия Трампа с его деятельностью на разных телешоу.

Одновременно новый начальник объединенной разведки Ричард Гренелла рассекретил имена высокопоставленных чиновников администрации Обамы, причастных к «раскрытию» или получению информации о личности Флинна, пока тот находился под наблюдением со стороны правоохранительных органов США. В число этих чиновников входил Джо Байден, что дало новый повод для критики со стороны союзников Трампа. «Если вице-президент Байден и ближайшее окружение президента Обамы прослушивали личный телефонный разговор старшего советника администрации Трампа, это было бы серьезным злоупотреблением властью», – считает сенатор-республиканец Рэнд Пол. Обамисты в ответ письменно (в New York Times) обзывают Гренелла «твиттер-троллем Трампа», что может им дорого стоить в эпоху победившей политкорректности, поскольку Гренелл – открытый гей.

Теперь сперва Судебный комитет Сената должен рассмотреть прошение об отмене приговора Флинну, а затем начать новое расследование, уже об обстоятельствах прослушки его переговоров.

При этом сенатор Линдси Грэм, председатель Юридического комитета, уже отверг «просьбу» Трампа вызвать на допрос Барака Обаму, не желая создавать фантастический прецедент.

Ведь если Джо Байден и прочие во время завершающей стадии предвыборной кампании в США прослушивали ближайшего советника Трампа, то это реально история, аналогичная Уотергейту.

Дело в том, что с момента номинации на президентский пост каждый претендент на Белый дом автоматически считается уже как бы почти президентом. За ним закрепляется государственная охрана из числа сотрудников Секретной службы. Он считается неприкосновенным лицом и получает допуск к секретным материалам, аналогичный допуску действующего президента, независимо от теоретических шансов на выборах. Кандидат в президенты получает личные брифинги от ЦРУ (конкретно в случае с Трампом брифинги проводил Клэпперс), его знакомят с принципами правительственной связи, командованием армией вплоть до личного знакомства с членами Комитета начальников штабов, и даже учат обращению с ядерной кнопкой (это не такой простой процесс, как кажется).

С этого же момента номинации кандидат в президенты становится лицом неприкосновенным, за ним нельзя вести слежку или прослушивать его переговоры. И не потому, что он кандидат в президенты, а потому что он уже носитель главных секретов страны.

Все это требуется для того, чтобы будущий президент, впервые попав в Овальный кабинет, не растерялся бы там в первые дни. Мало ли какой кризис случится через пару часов после инаугурации, и президент должен знать хотя бы то, трубку какого телефона взять, чтобы накричать на, скажем, командующего НОРАД.

К моменту номинации у кандидата в президенты должна быть сформирована его команда, которая рассматривается почти как действующее правительство, только «под прикрытием». Номинанты на позиции вице-президента, госсекретаря и секретаря по национальной безопасности рассматриваются как «условно действующие», также участвуют в закрытых брифингах и их знакомят с техническим процессом функционирования государственной власти, в том числе и в особо закрытых сферах. Следовательно, они тоже становятся неприкосновенными личностями. Следить за ними, прослушивать их или же обнародовать их действия и график перемещения категорически нельзя. А разговор Майкла Флинна (на тот момент номинанта на пост советника по национальной безопасности) с послом Кисляком не только прослушивался, но и затем было обнародовано имя Флинна. И это по сути дела, по американским законам - государственное преступление.

В этом и есть суть «Обамагейта». Хотя Трамп и его сторонники настаивают на том, что расследовать надо в первую очередь некий заговор со стороны Обамы, миссис Клинтон и силовиков, которые выдумали «российское вмешательство» с целью подорвать предвыборную кампанию Трампа и для этой цели дискредитировали генерала Флинна, незаконно его прослушивая.

И взаимные обзывания в духе «земляного червяка» только словесный антураж, в последнее время привычный в американской «твитерной политике».

В сочувствующих Обаме и Байдены СМИ, в том же New York Times в ответ туманно намекают, что к Флинну вообще много вопросов у американского разведывательного сообщества. Например, по поводу якобы готовившегося похищения и экстрадиции в Турцию проповедника Гюлена (конечно, по просьбе Москвы) и что-то еще, что открыто не называется. Демократы сравнивают все разговоры о «глубинном государстве» и «заговоре Обамы» с историей вокруг роли миссис Клинтон в событиях в ливийском Бенгази и считают все это «фейковыми скандалами».

Конечно, американская юридическая система крайне запутана, и специалисты по конституционному праву США – штучные люди. Но если Дональд Трамп будет и далее усиленно продавливать реабилитацию генерала Флинна (которому по сути дела не только карьеру загубили, но и жизнь полноценно сломали), то ему придется настаивать на уголовной составляющей происходившего. Одно дело – использовать административный ресурс для пропаганды в период предвыборной кампании, а другое – по факту совершить государственное преступление с сильным привкусом уголовщины.

И похоже на то, что Трамп готов идти в этом вопросе до конца.