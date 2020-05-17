Байден обещал при победе на выборах не прощать Трампу преступлений

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что в случае победы на президентских выборах не собирается прощать нынешнему главе американского государства Дональду Трампу возможные преступления.

Один из избирателей спросил Байдена, готов ли тот пообещать, что не собирается помиловать Трампа «под предлогом исцеления нации» в духе Джеральда Форда.

Байден ответил утвердительно и подчеркнул, что генпрокурор США – это представитель интересов народа, а не «адвокат президента», пишет Politico.

37-й президент США Ричард Никсон назначил Форда вице-президентом в 1973 году, а менее чем через год Форд сам возглавил США, поскольку Никсон подал в отставку после Уотергейта. При этом Форд помиловал Никсона за все преступления, которые тот мог совершить за время президентства.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что за время вице-президентства Джо Байдена его семья получила миллиарды долларов. Так, его сын Хантер Байден нажил миллионы, став членом совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holding.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента.

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