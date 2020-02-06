Провал импичмента открыл Трампу дорогу в вечность

Попытка импичмента Дональда Трампа, затеянная Демократической партией, предсказуемо провалилась в Сенате Конгресса. Успех не только укрепил позиции действующего президента, но и усилил старт его предвыборной кампании. Будет ли Трамп, находясь в позиции силы, мстить своим противникам, и сможет ли теперь хозяин Белого дома поступать по своему усмотрению в отношениях с Кремлем и приехать в Москву на 75-летие Победы?

Накануне вечером по вашингтонскому времени, или в ночь на четверг по Москве, в Сенате Конгресса США состоялось голосование по импичменту президента Дональда Трампа, которое закончилось провалом. Сторонникам отрешения Трампа от должности не удалось собрать необходимое число голосов (не менее 67 мандатов сенаторов) ни по первой статье обвинения – в злоупотреблении властью, ни по второй – в создании препятствий деятельности Конгресса. Таким образом, попытка демократов лишить Трампа президентского поста завершилось неудачей. Решение, принятое в Сенате, обжалованию не подлежит.

После известий о голосовании в верхней палате Конгресса, Трамп демонстрировал благодушие. Он опубликовал в Twitter шуточный ролик, в котором он становится кандидатом на всех последующих выборах президента США – до 90000 года и далее навсегда. В качестве музыкального сопровождения была использована композиция «В пещере горного короля» Эдварда Грига. В пьесе «Пер Гюнт» именно эта композиция звучит при вступлении горного короля и его троллей в тронную пещеру.

При этом Трамп проанонсировал серьезный разбор политической ситуации: в полдень по вашингтонскому времени (20.00 по Москве) он сделает заявление с целью «обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом».

Ранее представители Белого дома обвинили демократов в нарушении конституции США и в попытке не только пересмотреть результаты выборов 2016 года, но и вмешаться в президентскую кампанию 2020 года. После провала импичмента президент обрушился с критикой на своих оппонентов. Комментируя тезис New York Times о том, что «голосование было внушительной победой для господина Трампа», он заметил: «Это так, но обман импичмента – это просто продолжение злоупотреблений со стороны радикальных левых, демократов, которые ничего не делают».

По мнению комментаторов, неприятных последствий следует ожидать и сенатору-республиканцу, экс-кандидату в президенты Митту Ромни – единственному представителю Республиканской партии в верхней палате, который поддержал первую статью обвинения в рамках процедуры импичмента.

Как отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, разница голосов во время голосования по вопросу импичмента оказалась абсолютно предсказуемой. За одним единственным исключением – Митт Ромни. В остальном все было строго по партийной принадлежности.

«Были разговоры о возможных перебежчиках со стороны республиканцев, но исключая Ромни, этого не произошло.

Голосование по поводу импичмента стало отражением той политической атмосферы, которая сложилась сейчас в США – очень острая поляризация, в центре которой личность Трампа.

Несмотря на то, что поначалу Трамп не был общепризнанным лидером, сейчас 80-85% представителей партии республиканцев его поддерживают. Внутри партии Трамп бьет все рекорды поддержки, – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. – Демократы, наоборот, демонстрируют очень четкое консолидированное отторжение Трампа и всей его политики. Поэтому импичмент был предсказуемо поддержан в Палате представителей, а в Сенате столь же предсказуемо был отклонен».

Все это, и демократы уже открыто об этом говорят после завершения процедуры импичмента, проходило в рамках предвыборной кампании 2020 года, заметил собеседник. Демократы понимали, что они не смогут отрешить Трампа от власти, но им было надо задать правильный, как они это видели, дух предвыборной кампании. То есть превратить ее в такое судилище над Трампом. Удалось или нет, вопрос большой. Сейчас даже в комментариях самих демократов звучат ноты о том, что они добились строго противоположного результата, подчеркнул эксперт.

Сам Трамп даже выиграл от импичмента, продолжил Федор Лукьянов. Во-первых, он мобилизовал свою партию, чего всегда добивался. Во-вторых, в США не любят проигравших. Особенность американской политической культуры в том, что там ценят способность добиваться своего практически любыми способами. И демократы, которые сделали очень большую ставку на дискредитацию Трампа и пока ничего не добились, потеряли политические очки. Так что пока Трамп чувствует себя уверенно и считает, что это все пошло ему на пользу, отметил политолог.

«Что касается Митта Ромни, то это очень солидный и уважаемый республиканец. Человек и политически весомый, и очень богатый. Он сам был кандидатом в президенты в 2012 году. Ромни никогда не скрывал своей неприязни к Трампу, критиковал его. Трамп отвечал в своем стиле, но это никак не повлияло на Ромни и его принципиальную позицию. Это фигура весьма независимая, за него голосуют люди, и партия ничего с ним сделать не сможет. Исключение Ромни из партии, как предлагает сын президента Дональд Трамп-младший, будет абсолютной глупостью. В США 1937 год не пройдет. Ну а если даже Ромни исключат, он будет выдвигаться как независимый кандидат, это ему вполне по силам», – заметил Лукьянов.

Говоря о возможности мести в адрес Ромни со стороны Трампа, эксперт отметил, что, конечно, такая особенность есть в характере 45-го президента США, но в данном случае, если Трамп немного подумает, то поймет, что месть нанесет ущерб в первую очередь ему самому. Мстить всей Демократической партии за попытку импичмента Трамп тоже не сможет. Процедура не вышла за рамки закона. Она была политически насыщенной, но это другой вопрос. Местью Трампа будет победа на выборах, ведь демократы снова проиграют. То, что Трамп будет занимать против них крайне агрессивную позицию, это понятно. И эпизод с проигнорированной протянутой рукой Нэнси Пелоси, тому яркое подтверждение. Равно как и ее истерический жест, когда она порвала на камеры текст выступления. «То есть поляризация предельная. И предвыборная кампания будет для обеих партий своеобразным Сталинградом – битвой не на жизнь, а на смерть», констатировал политолог.

Собеседник также отметил, что за всей этой историей с импичментом «российский вопрос» в обвинениях в адрес Трампа отошел на второй план. По его словам, все, что происходило, к России имело весьма отдаленное отношение. Даже тема обвинений в импичменте была абсолютно не пророссийской.

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«В США вопрос отношений с Россией сейчас не стоит на повестке дня, и в течение ближайшего года, во время избирательной кампании, если это тема и выплывет, то только в качестве попыток демократов снова ее реанимировать. Учитывая, что это уже дважды не удалось, на их месте, наверное, стоило бы задуматься – может, стоит заняться какими-либо более насущными проблемами?» – заключил Федор Лукьянов.

Как отметил доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, у демократов внутри партии идет тяжелейшая внутренняя борьба, смена поколений.

«Попытка импичмента была задумана группой старых демократов, группой Пелоси – Байден, которые замыкаются прямо на Хиллари Клинтон, и эта попытка провалилась. Теперь демократам не скоро удастся что-то подобное организовать. Но мелкие вылазки против Трампа, естественно, будут продолжаться», – сказал Безруков.

По его словам, Трамп начинает предвыборную гонку с очень сильных позиций. У действующего президента очень понятные предложения, которые бьют прямо по электоральной базе демократов: помощь семьям, реформа образования, которая является в США больной темой, здравоохранение, борьба против фармацевтических компаний, поднимающих цены на лекарства и так далее. Эти сферы приложения усилий Трампа способны отбить у демократов электоральную базу из небогатых людей, работающих семей. И скорее всего это получится, полагает эксперт. Кроме того, Трамп держит себя, как у нас говорят, мужиком, а это американцы очень любят, отметил Безруков.

«В этом смысле у Трампа сейчас возникает свобода рук. Она не полная, в предвыборный год не может быть у президента полной свободы действий. Но когда и если Трамп победит на выборах с хорошим результатом, тогда можно будет говорить о пересмотре политики в отношении России. Пересмотре частичном, потому что Трампу пока еще Россия нужна не как союзник, а как «подыгрывающий» в других вопросах. Например, против Китая, в давлении на Евросоюз и так далее», – поделился собеседник.

Он отметил, что скорее всего мы не увидим радикального перелома после переизбрания Трампа, даже если его переизберут. Радикальный перелом может произойти только лет через десять, когда полностью сменится поколение политиков периода холодной войны.

«Но тем не менее сейчас у Трампа возникает возможность большей свободы. Например, если раньше было бы странно, что президент США взял на себя политический риск и приехал в Москву на празднование 75-летней годовщины Победы, то теперь он вполне может себе это позволить, несмотря на то, что его будут атаковать», – сказал Безруков.

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