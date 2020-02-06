Сенат США оправдал Трампа по первому обвинению в рамках импичмента

Сенат Конгресса США оправдал американского президента Дональда Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента.

Для признания Трампа виновным в злоупотреблении властью требовалось получить поддержку не менее двух третей голосов сенаторов (67 мандатов), однако сторонникам импичмента не удалось набрать необходимое число голосов. Решение Сената обжалованию не подлежит, передает ТАСС.

В прошлую субботу Сенат США назначил дату итогового голосования по выдвинутым в рамках процедуры импичмента обвинениям против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Сам Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.

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