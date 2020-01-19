Трамп ответил на предписание явиться в Конгресс на процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп категорически отвергает выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента обвинения и призывает Сенат США отклонить обвинительное заключение демократов, следует из официального ответа юрисконсультов на предписание главе Белого дома явиться на процесс в Конгресс.

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», – приводит ТАСС текст документа, подписи под которым поставили юрисконсульты Белого дома Пэт Сиполоуни и Джей Секьюлоу.

В официальном ответе Белого дома подчеркивается, что статьи обвинения – злоупотребление властью и препятствование Конгрессу – стали результатом незаконного процесса и недействительны с точки зрения конституции США.

«В них нет указания на серьезное преступление или нарушение законодательства, <...> как того требует конституция. Они результат беззаконного процесса. <...> Ничто в этих статьях не позволяет даже начать рассматривать вопрос об отстранении [от должности] законно избранного президента», – отметила сторона защиты.

При этом юрисконсульты Белого дома обвинили демократов в Палате представителей Конгресса США в нарушении «всех прецедентов и принципов справедливости, которыми регулируются расследования [в рамках процедуры] импичмента вот уже более 150 лет».

Ранее юристы Трампа обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года».

Напомним, в четверг в Сенате США стартовала процедура рассмотрения выдвинутых против Трампа обвинений в рамках процесса импичмента. В сентябре 2019 года демократы начали процедуру импичмента из-за того, что Трамп якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД