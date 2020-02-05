Две половины США объявили о враждебности друг к другу

Выступление Трампа в Конгрессе с речью о положении в стране ознаменовалось уникальным скандалом, который многое говорит о ситуации в американской политике. Президент США демонстративно отказался пожать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, а та опять же демонстративно разорвала бумаги с речью главы государства. Какой сигнал послал Трамп своим соперникам?

Поднявшись на трибуну Конгресса, Дональд Трамп передал текст своей речи ожидавшим его спикеру палаты представителей, демократу Нэнси Пелоси и вице-президенту США Майку Пенсу. В этот момент спикер протянула президенту руку, но Трамп не стал ее пожимать, а развернулся и занял свое место на трибуне.

Как только Трамп закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их. «Это было обходительно, учитывая (имевшиеся) альтернативы», – передал ТАСС ответ Пелоси на просьбу прокомментировать мотивы своего поступка.

«Могли бы из еще кольтов пострелять, это в американской традиции, – заметил в комментарии газете российский сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Климов. – То, что произошло в американском Конгрессе, больше похоже на детские шалости, чем на политику страны, которая претендует на звание «сияющего града на холме».

Эксперт-американист Борис Межуев, в свою очередь, полагает, что инцидент в Конгрессе – случай отнюдь не традиционный для американской политики, какой мы ее знали до сих пор. «Не подать руку, публично разорвать доклад – такого никогда не было. Отношения между президентом и спикером палаты представителей полностью отражают отношения между двумя частями Америки. Они перешли ту грань, когда приличия скрывали враждебность», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД. Это напоминает 1993 год в России, когда известным событиям предшествовали демонстративные жесты со стороны руководства Верховного совета и исполнительной власти, считает политолог.

Как отмечают эксперты, речь Трампа, в которой он отчитывался об успехах своей администрации, нельзя расценивать в отрыве от контекста грядущих выборов и грозящего президенту импичмента. Напомним, что 1 февраля сенат Конгресса США назначил дату итогового голосования по выдвинутым в рамках процедуры импичмента обвинениям против президента.

Трамп тем временем в своей речи подвел промежуточные итоги одного из главных проектов своего президентства. Число случаев незаконного пересечения границы США существенно сокращается по мере строительства стены на границе с Мексикой. «В результате наших беспрецедентных усилий нелегальное пересечение границы сократилось с мая на 75%, сокращаясь восьмой месяц подряд, – заявил президент. – И по мере того, как воздвигается стена, растут объемы изъятых наркотиков, сокращаются случаи незаконного пересечения границы». Из речи было очевидно, что Трамп уже строит планы и на второй свой срок. «Мы уже завершили больше 100 миль и к началу следующего года полностью завершим 500 миль», – отметил Трамп.

Американский президент также назвал положение США прочным, как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире. Однако о том, как Америка снова становится великой, Трамп сообщил вкратце. Количество рабочих мест растет (на 6 млн – это на 5 млн больше, чем прогнозировали эксперты в администрации Обамы), в частности зафиксировано рекордное число занятых среди молодых людей, подчеркнул Трамп. Безработица, по оценке президента США, снижается, причем особо он указал на падение числа безработных среди афроамериканцев (чернокожие, напомним, традиционно считаются электоратом демократов).

Совсем бегло Трамп упомянул успехи своей администрации во внешней политике. США снова уважают в мире, а враги отступают, заявил хозяин Белого дома. Отдельно он упомянул о заключении «справедливых торговых соглашений», которые идут на благо Соединенным Штатам.

«В этой части речи прозвучали набившие оскомину постулаты. Например: мы должны исправить демократию на Кубе, в Венесуэле. Но это и до него говорили. А потом это оборачивается вьетнамскими войнами, ливийскими, сирийскими. Такое махровое дежавю, что дальше некуда», – заметил сенатор Климов.

Трамп не коснулся в своей речи предстоящих выборов. Но, как полагает политолог-американист Борис Межуев, это было «демонстративно-политическое» обращение.

«Речь призвана не найти новые точки соприкосновения разных частей электората, а продемонстрировать превосходство Трампа как политика.

И показать, что, несмотря на все попытки обвинить его в некомпетентности, он остается очень успешным президентом», – пояснил политолог.

Показательно, что Трамп сделал упор на успехах, а внешнюю политику оставил практически за скобками. «Есть вещи, которые остаются в тени. Надо признать, что никаких внешнеполитических успехов у данной администрации нет. Трампу удалось избежать войны, но можно ли это назвать успехом. Таинственная сделка с Китаем, подробности которой остаются неизвестны. Этого Трамп не сказал, а показал то, чем он может гордиться – экономический подъем и усиление влияния на Ближнем Востоке», – указал Межуев.

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Многие обозреватели отмечают, что, судя по речи, Трамп видит главным соперником сенатора-демократа Берни Сандерса, который выражает точку зрения левого крыла Демпартии. Межуев считает, что именно поэтому Трамп постарался показать ошибочность левого социалистического разворота, который может привести Америку к плохим последствиям.

«Социалистические выпады призваны показать, что Берни Сандерс – это человек, которого наиболее опасается Трамп. Но, учитывая неразбериху после провальных кокусов в Айове, не очень понятно, кто вообще может на что-то претендовать. Если бы у демократов был какой-то внятный кандидат, неизвестно, чем бы могло закончиться это электоральное противостояние. А пока преимущество Трампа не вызывает больших сомнений», – прогнозирует Межуев.

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