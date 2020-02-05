Эксперт сравнил скандал с Трампом в Конгрессе США с 1993 годом в России

Скандальное поведение президента США и конгрессменов похоже на отношения Верховного совета и исполнительной власти в России в начале 1990-х, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев. Так он оценил выходки Трампа и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время президентского обращения к Конгрессу.

«Не подать руку, публично разорвать доклад – такого никогда не было. Отношения между президентом и спикером палаты представителей полностью отражают отношения между двумя частями Америки. Они перешли ту грань, когда приличия скрывали враждебность», – заметил политолог-американист Борис Межуев, комментируя инцидент, имевший место во время ежегодного обращения президента США к Конгрессу «О положении страны».

Поднявшись на трибуну, Трамп отказался пожать руку спикеру Палаты представителей, демократу Нэнси Пелоси. После речи президента, Пелоси демонстративно разорвала бумаги с текстом выступления президента. Это напоминает 1993 год в России, когда известным событиям предшествовали демонстративные жесты со стороны руководства верховного совета и исполнительной власти, – считает эксперт.

По словам Межуева, само обращение Трампа было в первую очередь направлено на избирателей. Эксперт назвал речь президента «демонстративно-политической». «Она призвана не найти новые точки соприкосновения разных частей электората, а продемонстрировать превосходство Трампа как политика. И показать, что несмотря на все попытки обвинить его в некомпетентности, он остается очень успешным президентом», – пояснил политолог.

Эксперт отметил, что Трамп сделал упор на успехах, а внешнюю политику оставил за скобками. «Есть вещи, которые остаются в тени. Надо признать, что никаких внешнеполитических успехов у данной администрации нет. Трампу удалось избежать войну, но можно ли это назвать успехом. Таинственная сделка с Китаем подробности которой остаются неизвестны. Этого Трамп не сказал, а показал то, чем он может гордиться – экономический подъем и усиление влияния на Ближнем Востоке», – добавил Межуев.

Многие обозреватели отмечают, что, судя по речи, Трамп видит главным соперником сенатора-демократа Берни Сандерса, который выражает точку зрения левого крыла Демпартии. Межуев считает, что именно поэтому Трамп постарался показать ошибочность левого социалистического разворота, который может привести Америку к плохим последствиям.

«Социалистические выпады призваны показать, что Берни Сандерс – это человек, которого наиболее опасается Трамп. Но учитывая неразбериху после провальных кокусов в Айове не очень понятно, кто вообще может на что-то претендовать. Если бы у демократов был какой-то внятный кандидат, неизвестно чем бы могло закончиться это электоральное противостояние. А пока преимущество Трампа не вызывает больших сомнений», – прогнозирует Межуев.

Добавим, что в минувшую субботу Сенат Конгресса США назначил дату итогового голосования по выдвинутым в рамках процедуры импичмента обвинениям против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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