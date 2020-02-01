Сенат США назначил дату итогового голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США назначил дату итогового голосования по выдвинутым в рамках процедуры импичмента обвинениям против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Сенаторы одобрили резолюцию лидера республиканского большинства в Верхней палате Конгресса США Митча Макконнелла большинством голосов. В ходе голосования мнения парламентариев разделились четко по партийной линии: 53 республиканца поддержали инициативу, 47 демократов высказались против, передает ТАСС.

Лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер попытался внести в документ ряд поправок. Он предлагал вызвать в качестве свидетелей на процесс бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, а также обязать Пентагон и Госдепартамент предоставить документацию по процедуре импичмента. Сенатор-демократ Крис Ван Холлен внес на голосование вопрос о предоставлении председательствующему на процессе главе Верховного суда США Джону Робертсу право вызова свидетелей и затребования документов у вашингтонской администрации. Все эти предложения были отклонены республиканским большинством.

«Большинство членов Сената США приняли решение, что многочисленных свидетелей и свыше 28 тыс. страниц документов, уже включенных в дело в качестве доказательств, достаточно для того, чтобы составить мнение об обвинениях Палаты представителей и прекратить этот судебный процесс по импичменту», – подчеркнул Макконнелл.

Демократы раскритиковали нежелание республиканцев вызывать свидетелей. «Они [республиканцы] подвели Сенат и страну. Они знают, что Дональд Трамп – ужасный и мстительный президент, но иногда приходится поступать правильно», – считает Шумер.

Согласно утвержденной резолюции Макконнелла, в оставшиеся до голосования дни никакие новые аргументы к делу приобщаться не могут. Сенаторы соберутся 3 февраля в 11.00 (19.00 мск), чтобы заслушать заключительные прения обвинителей, выбранных Палатой представителей, и команды защитников Трампа. Каждой стороне отводится по два часа на выступление. После этого сенаторы пояснят решение, которое они собираются принять по поводу импичмента президента США Дональда Трампа.

Итоговое голосование в рамках процедуры импичмента назначено на среду, 5 февраля. Оно начнется в 16.00 (00.00 мск четверга). Макконнелл отметил, что голосование пройдет «без дебатов и промежуточных шагов». При этом многие сенаторы-республиканцы признавались, что планировали провести итоговое голосование в пятницу вечером. По данным The Washington Post, Макконнелл перед внесением резолюции на голосование в Сенат позвонил Трампу, который «дал добро» после обсуждения резолюции с сенатором.

Ранее Трамп категорически отверг выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента обвинения. При этом юристы Белого дома обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД