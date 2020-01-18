США взялись за арсенал холодной войны

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18 января, суббота  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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США взялись за арсенал холодной войны

В США готовы превратить очередные выборы в пиар-компанию против РоссииФото: REUTERS/Brenna Norman
В США предупредили, что Россия попытается «вмешаться» в предстоящие осенью президентские выборы, чтобы посеять раздор в американском обществе. В министерстве внутренней безопасности признались в неспособности гарантировать стопроцентную защищенность выборов. Скоро в США начнутся праймериз и накал политической борьбы усилится. Почему США снова заговорили о российской угрозе, а не пытаются лепить образ внешнего врага из Китая? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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    Самые большие ледоколы в истории

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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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          • Стимулирование рождаемости

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          • Регулярно

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              США взялись за арсенал холодной войны

              В США готовы превратить очередные выборы в пиар-компанию против России   18 января 2020, 14:40
              Фото: REUTERS/Brenna Norman
              Текст: Андрей Резчиков

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              В США предупредили, что Россия попытается «вмешаться» в предстоящие осенью президентские выборы, чтобы посеять раздор в американском обществе. В министерстве внутренней безопасности признались в неспособности гарантировать стопроцентную защищенность выборов. Скоро в США начнутся праймериз и накал политической борьбы усилится. Почему США снова заговорили о российской угрозе, а не пытаются лепить образ внешнего врага из Китая?

              В США готовятся к попыткам российского «вмешательства» в предстоящие осенью президентские выборы. Как заявил и.о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф, Россия хочет «посеять раздор в обществе и подорвать демократические институты» страны. Чиновник заявил о готовности Америки гарантировать безопасность выборов, но признал, что обеспечить «безопасность на 100% просто нереально».

              Помимо России угрозу для США представляет Китай, который с помощью различной «деятельности, влияющей на экономическое процветание и интеллектуальную мощь» США, стремится к «созданию угрозы и подрыву Соединенных Штатов».

              В апреле прошлого года американский спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что «вмешательство» якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора россиян с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил. Президент России Владимир Путин называл обвинения США в мнимом вмешательстве Москвы во внутренние дела других государств иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.

              Трамп считает утверждения о российском «вмешательстве» в выборы 2016 года величайшей ложью. По его словам, демократы были три года одержимы бредовой идеей доказать «российское вмешательство» в выборы. «Это самая большая ложь, которую говорили когда-либо американцам», – говорил Трамп в Атланте во время ноябрьского митинга.

              В конце прошлого года Сергей Лавров, который сейчас в связи с недавней отставкой правительства находится в статусе и.о. главы российского МИД, предлагал американскому коллеге Майку Помпео зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга. Но от Вашингтона реакции не последовало, Помпео в ответ лишь заявил Лаврову о недопустимости повторения сценария 2016 года, пообещав противном случае «ответные действия».

              Официальный представитель МИД России Мария Захарова ожидает «яркие пиар-акции», потому что тема якобы «вмешательства» Москвы «никуда не ушла», «разогревается изо всех сил». По ее прогнозу, 2020 год «пройдет под вывеской американских президентских выборов, когда нужны будут обязательно внешние поводы, внешние стимулы, какие-то факторы, которые становятся уже факторами внутриполитической борьбы».

              На защиту президентских выборов встал Пентагон. Как заявлял в конце прошлого года генерал Пол Накасоне, который возглавляет три специальных службы Пентагона – Киберкомандование США, Центральную службу безопасности и Агентство национальной безопасности (АНБ), «мы не можем расслабляться» и «защита наших выборов – это наша повседневная обязанность и на сегодня, и на все обозримое будущее».

              Также в конце года киберкомандование вооруженных сил США занялось разработкой антироссийской тактики ведения информационной войны. Как сообщала газета The Washington Post, целью такого противодействия могут стать представители российской правящей элиты.

              С начала года спецслужбы США проясняют вопрос, пыталась ли Россия помешать избирательной кампании демократа Джо Байдена, который на предстоящих выборах может оказаться главным соперником Трампа. Как сообщало агентство Bloomberg, американцы готовятся к более «наглому вмешательству», чем в выборы 2016 года. В прошлом году Байден оказался в центре громкого скандала в связи с обнародованием содержания телефонных разговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы считают, что Трамп требовал от Зеленского начать расследование деятельности Байдена, чей сын занимался бизнесом на Украине. Эти обвинения стали поводом объявить импичмент президенту. В декабре Палата представителей одобрила процедуру импичмента, на этой неделе соответствующие слушания начались в Сенате.

              Эксперт-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин напомнил, что Байден уже месяц назад заявил о предстоящем «вмешательстве» России в выборы. При этом никаких фактов не привел. «Такие заявления будут работать против самих демократов. Ничего не изменилось.

              Демократы так ничего не поняли и ничему не научились за последние три года. Кроме «русского следа» и «сговора» Трампа с Москвой у демократов нет других объяснений, почему их кандидата Хиллари Клинтон отправили на помойку истории.

              Вашингтонское болото, которое Трамп обещал осушить, борется против него так же, как оно боролось против него в 2016 году. Американские либералы точно так же ненавидят Трампа, как они ненавидят Россию», – сказал Домрин газете ВЗГЛЯД.

              Собеседник напомнил о начале 3 февраля праймериз в штате Айова, старте активной фазы избирательной кампании, поэтому подобные обвинения в адрес России участятся. «Это чистая геббельщина. Чем чаще говорить о том, что Трамп – марионетка Кремля, и что президента США будет выбирать Россия, а не великий американский народ, тем больше эффект это может вызывать», – уверен Домрин.

              В свою очередь доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев пояснил, что единственный рациональный смысл подобных заявлений в том, что во времена небывалого раскола между демократами и республиканцами нужно найти элементы сплочения. «Для поиска таких элементов нужен внешний враг. Вулф говорит, мол, ребята, давайте будем держаться в рамках приличий. А если будем вести себя совершенно отвязно, то этим воспользуются плохие парни, которые вмешаются в выборы и не дадут возможность провести их честно», – пояснил Межуев газете ВЗГЛЯД.

              В прошлом такая тактика работала. После пережитой в XIX веке гражданской войны и Великой депрессии в первой трети XX века внутреннему сплочению Америки помогла холодная война с СССР. «А когда Советского Союза не стало, то получили то, что получили. Обе силы в ином формате и с новыми лозунгами опять столкнулись друг с другом», – заметил эксперт.

              Межуев считает, что Китай не тянет на роль внешнего врага Америки, потому что в Вашингтоне никто не понимает, как вести холодную войну с Пекином. «Вести такую войну сложно, тем более существует огромная экономическая взаимозависимость, которая очень ярко проявилась после подписания торгового соглашения. А с Россией экономические связи США почти ничтожны. Зато пиар России как глобального агрессора и супостата легкий, можно использовать арсенал времен холодной войны. На протяжении всего этого года мы будем слышать про «русский след», о страшных русских хакерах, которые куда-то проникли. С учетом внутренних сложностей, которые испытывает Америка, к этому нужно относиться с пониманием и не удивляться», – подытожил Борис Межуев. 

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