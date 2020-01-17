Взгляд
17 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
Разделы

Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
Перейти а раздел…

Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

Михаил Мишустин наберет в свою команду управленцев нового типаФото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
Перейти а раздел…

Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
    Перейти а раздел…

    Михаил Мишустин и его большие надежды

    Как происходили отставки правительства России

    Феминистки реформируют паспорта

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Погребинский объяснил, почему Зеленский не уволит «недопремьера» Гончарука
              Премьер Украины подал в отставкуКитай отреагировал на назначение Мишустина премьер-министром РоссииВ Шереметьево заработали курилкиЭрдоган может отбить у Хафтара желание продолжать войну
              Пушков оценил инициативу Саркози о РоссииКупание в проруби на Крещение объявили «несвойственным украинцам»Власти Москвы потратят на распознавание лиц горожан еще 2 млрд рублейВ Свердловской области нашли редчайший изумруд
              «Единая Россия» предложила ликвидировать партии за иностранное финансированиеДепутат Рады потребовал не слать ему обнаженные фото в рабочее времяАмериканскую НКО обвинили в вовлечении Грузии в «глобальную гражданскую войну»Генконсул США окунулся в крещенскую купель во Владивостоке

              Красная армия


              В Минобороны рассказали о подвиге советского капитана, уничтожившего 150 фашистов при освобождении Польши

              «убивались в СССР»


              Соловьев в прямом эфире накричал на гостя из-за польского вопроса

              лишение гражданства


              Познер вступился за «оскорбившего верующих» Урганта

              Видео

              послание путина


              Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

              глава правительства


              На смену Медведеву приходит знаток финансовых секретов

              исторический противник


              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              разрушение мифа


              Литовцы напрасно претендуют на участие в «захвате Москвы»

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?

              Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

              Михаил Мишустин наберет в свою команду управленцев нового типа   17 января 2020, 11:30
              Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
              Текст: Карина Казанцева,
              Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина?

              В четверг президент Владимир Путин назначил новым премьер-министром России 53-летнего Михаила Мишустина, которого ранее утвердила Госдума. Новый премьер пообещал представить состав министров в самом скором времени. В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. С 2010 года Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу (ФНС).

              В «Единой России» попросили нового премьера учесть заслуги вице-премьеров Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Об этом заявил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов во время заседания нижней палаты.

              И. о. министра иностранных дел Сергей Лавров не дал прямого ответа на вопрос, войдет ли он в новое правительство. Как передает РИА «Новости», он напомнил, что сразу после окончания института «всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас».

              По информации газеты «Ведомости», помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером. Сейчас эту позицию занимает Антон Силуанов, совмещающий эту должность с постом и. о. главы Минфина. До работы в Кремле, с мая 2012-го по июнь 2013 года, Белоусов возглавлял в правительстве Министерство экономического развития.

              Сенатор Игорь Морозов убежден, что формат работы нового правительства изменится в соответствии со стилем работы его руководителя. «Мишустин – инноватор, блестяще справившийся с задачей по цифровой трансформации Федеральной налоговой службы. Это ведомство показало образец того, каким должно быть электронное правительство. Мишустин будет выстраивать работу правительства, исходя из той модели, которую ему удалось создать в ФНС», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

              Политик уверен, что Мишустин выберет кадры, отвечающие профессиональным критериям с точки зрения современных методик менеджмента и государственного управления. От новых министров потребуется умение реализовывать инфраструктурные проекты, от которых зависит рост экономики и социальная сфера.

              «Это будут люди, которые прошли губернаторский уровень. Это те, кто понимает, как решать вопросы национальных проектов в федеральных органах власти. Требования Мишустина к кадрам будут исходить из следующего:

              на каждом направлении работы должен быть тот, кто способен придать импульс экономическому росту и одновременно решать задачи, которые поставил Путин в отношении инвестирования в человека.

              Это решение демографической проблемы, это развитие российской школы, это поддержка молодежи, которая будет строить Россию XXI века», – убежден Морозов.

              Сенатор считает, что наибольшие шансы остаться в новом правительстве у вице-премьера Юрия Борисова – куратора «оборонки», который добился заметных успехов в развитии этой отрасли. «Мы видим силу нашего оборонно-промышленного комплекса, оружия, которое создано нашим ОПК, исходя из тех инновационных разработок, которые были начаты 10-15 лет назад. Результат сегодня очевиден. Он лучший в мире», – подчеркнул Морозов.

              Хорошие шансы на продолжение работы в команде Мишустина у Татьяны Голиковой, которая в правительстве Медведева была вице-премьером по вопросам социальной политики, считает собеседник. «Голикова шаг за шагом прошла кадровую советскую модель подготовки управленцев высшего уровня. Она очень сильная личность. Вице-премьер Дмитрий Козак также, вне всякого сомнения, один из кандидатов на то, чтобы остаться. Он сильно востребован на региональном направлении», – полагает сенатор Морозов.

              Что касается остальных членов прежнего правительства, то наиболее слабым он считает министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. Морозов полагает, что благодаря взглядам министра просвещения Ольги Васильевой на обновление российской школы, у той есть шансы остаться работать в правительстве. «В принципе, все остальные министры слабые, их надо менять», – считает Игорь Морозов.

              Эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов также включил главу Минкомсвязи Носкова в число первых кандидатов на вылет. Невысокие шансы сохранить пост в правительстве, по его мнению, у главы Минпросвещения Васильевой, а также у министра здравоохранения Вероники Скворцовой и у министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Эксперт согласен с сенатором Морозовым в том, что вице-премьер Борисов сохранит свой пост. Слухи о возможной отставке министра промышленности и торговли Дениса Мантурова ходят регулярно, но велика вероятность, что и он останется на своем посту, отметил собеседник.

              Баширов также уверен, что министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров должны остаться в правительстве «ввиду успехов внешней политики и борьбы с терроризмом». Силовики – это в большей степени прерогатива президента, сказал Баширов газете ВЗГЛЯД.

              С тем, что Лавров и Шойгу могли бы работать и дальше, согласен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, который напомнил газете ВЗГЛЯД о том, что оба министра обладают «самыми высокими рейтингами» среди министров. В пользу исполняющего обязанности МЧС Николая Зиничева свидетельствует то, что он был назначен совсем недавно.

              Эксперт подчеркнул, что уход глав МВД, СКР и Генпрокуратуры возможен на фоне слухов о первой фазе объединения силовых ведомств. 

              Абзалов также считает социальный блок самым слабым сегментом правительства. У министра спорта Павла Колобкова конфликт со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), напомнил эксперт. По его оценке, немало проблем в сферах образования и здравоохранения, о чем президент говорил в своем послании Федеральному собранию.

              Политолог прогнозирует, что основные перестановки ждут социальный и экономический блоки правительства. Он считает вполне вероятным приход Белоусова на место Силуанова. Кроме того, Абзалов ожидает «традиционной борьбы» в промышленном сегменте. «С одной стороны, Козак хорошо проявил себя, занимался основными поручениями. Он достаточно сильный игрок. С другой стороны, возможны перемещения внизу. Денис Мантуров – человек Ростеха. В последние годы о нем ходили разные слухи, поэтому в Министерстве промышленности и торговли возможны кадровые перестановки», – сказал Абзалов.

              Эксперт ожидает ухода «вместе с шефом» из правительства вице-премьера Максима Акимова, которого называли человеком Медведева. В пользу Евгения Дитриха (Минтранс) говорит успешное строительство Крымского моста, да и фундаментальных претензий к дорожному транспорту не было.

              По оценке Абзалова, на хорошем счету также Александр Новак (Минэнерго), который вел переговоры с Украиной по газу, на него же были завязаны соглашения по ОПЕК+, поэтому в случае ухода с поста министра его ждет повышение. Риски для Дмитрия Кобылкина (Минприроды) существуют из-за пробуксовки мусорной реформы. Эта же реформа не в пользу Алексея Гордеева, у которого всегда были хорошие отношения с Путиным. «Но эта «токсическая» составляющая меньше относится к министру сельского хозяйства Патрушеву. В последнее время к сфере сельского хозяйства претензий не было, что показал Госсовет в конце прошлого года», – подытожил Дмитрий Абзалов.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............