Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина?

В четверг президент Владимир Путин назначил новым премьер-министром России 53-летнего Михаила Мишустина, которого ранее утвердила Госдума. Новый премьер пообещал представить состав министров в самом скором времени. В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. С 2010 года Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу (ФНС).

В «Единой России» попросили нового премьера учесть заслуги вице-премьеров Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Об этом заявил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов во время заседания нижней палаты.

И. о. министра иностранных дел Сергей Лавров не дал прямого ответа на вопрос, войдет ли он в новое правительство. Как передает РИА «Новости», он напомнил, что сразу после окончания института «всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас».

По информации газеты «Ведомости», помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером. Сейчас эту позицию занимает Антон Силуанов, совмещающий эту должность с постом и. о. главы Минфина. До работы в Кремле, с мая 2012-го по июнь 2013 года, Белоусов возглавлял в правительстве Министерство экономического развития.

Сенатор Игорь Морозов убежден, что формат работы нового правительства изменится в соответствии со стилем работы его руководителя. «Мишустин – инноватор, блестяще справившийся с задачей по цифровой трансформации Федеральной налоговой службы. Это ведомство показало образец того, каким должно быть электронное правительство. Мишустин будет выстраивать работу правительства, исходя из той модели, которую ему удалось создать в ФНС», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

Политик уверен, что Мишустин выберет кадры, отвечающие профессиональным критериям с точки зрения современных методик менеджмента и государственного управления. От новых министров потребуется умение реализовывать инфраструктурные проекты, от которых зависит рост экономики и социальная сфера.

«Это будут люди, которые прошли губернаторский уровень. Это те, кто понимает, как решать вопросы национальных проектов в федеральных органах власти. Требования Мишустина к кадрам будут исходить из следующего:

на каждом направлении работы должен быть тот, кто способен придать импульс экономическому росту и одновременно решать задачи, которые поставил Путин в отношении инвестирования в человека.

Это решение демографической проблемы, это развитие российской школы, это поддержка молодежи, которая будет строить Россию XXI века», – убежден Морозов.

Сенатор считает, что наибольшие шансы остаться в новом правительстве у вице-премьера Юрия Борисова – куратора «оборонки», который добился заметных успехов в развитии этой отрасли. «Мы видим силу нашего оборонно-промышленного комплекса, оружия, которое создано нашим ОПК, исходя из тех инновационных разработок, которые были начаты 10-15 лет назад. Результат сегодня очевиден. Он лучший в мире», – подчеркнул Морозов.

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Хорошие шансы на продолжение работы в команде Мишустина у Татьяны Голиковой, которая в правительстве Медведева была вице-премьером по вопросам социальной политики, считает собеседник. «Голикова шаг за шагом прошла кадровую советскую модель подготовки управленцев высшего уровня. Она очень сильная личность. Вице-премьер Дмитрий Козак также, вне всякого сомнения, один из кандидатов на то, чтобы остаться. Он сильно востребован на региональном направлении», – полагает сенатор Морозов.

Что касается остальных членов прежнего правительства, то наиболее слабым он считает министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. Морозов полагает, что благодаря взглядам министра просвещения Ольги Васильевой на обновление российской школы, у той есть шансы остаться работать в правительстве. «В принципе, все остальные министры слабые, их надо менять», – считает Игорь Морозов.

Эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов также включил главу Минкомсвязи Носкова в число первых кандидатов на вылет. Невысокие шансы сохранить пост в правительстве, по его мнению, у главы Минпросвещения Васильевой, а также у министра здравоохранения Вероники Скворцовой и у министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Эксперт согласен с сенатором Морозовым в том, что вице-премьер Борисов сохранит свой пост. Слухи о возможной отставке министра промышленности и торговли Дениса Мантурова ходят регулярно, но велика вероятность, что и он останется на своем посту, отметил собеседник.

Баширов также уверен, что министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров должны остаться в правительстве «ввиду успехов внешней политики и борьбы с терроризмом». Силовики – это в большей степени прерогатива президента, сказал Баширов газете ВЗГЛЯД.

С тем, что Лавров и Шойгу могли бы работать и дальше, согласен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, который напомнил газете ВЗГЛЯД о том, что оба министра обладают «самыми высокими рейтингами» среди министров. В пользу исполняющего обязанности МЧС Николая Зиничева свидетельствует то, что он был назначен совсем недавно.

Эксперт подчеркнул, что уход глав МВД, СКР и Генпрокуратуры возможен на фоне слухов о первой фазе объединения силовых ведомств.

Абзалов также считает социальный блок самым слабым сегментом правительства. У министра спорта Павла Колобкова конфликт со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), напомнил эксперт. По его оценке, немало проблем в сферах образования и здравоохранения, о чем президент говорил в своем послании Федеральному собранию.

Политолог прогнозирует, что основные перестановки ждут социальный и экономический блоки правительства. Он считает вполне вероятным приход Белоусова на место Силуанова. Кроме того, Абзалов ожидает «традиционной борьбы» в промышленном сегменте. «С одной стороны, Козак хорошо проявил себя, занимался основными поручениями. Он достаточно сильный игрок. С другой стороны, возможны перемещения внизу. Денис Мантуров – человек Ростеха. В последние годы о нем ходили разные слухи, поэтому в Министерстве промышленности и торговли возможны кадровые перестановки», – сказал Абзалов.

Эксперт ожидает ухода «вместе с шефом» из правительства вице-премьера Максима Акимова, которого называли человеком Медведева. В пользу Евгения Дитриха (Минтранс) говорит успешное строительство Крымского моста, да и фундаментальных претензий к дорожному транспорту не было.

По оценке Абзалова, на хорошем счету также Александр Новак (Минэнерго), который вел переговоры с Украиной по газу, на него же были завязаны соглашения по ОПЕК+, поэтому в случае ухода с поста министра его ждет повышение. Риски для Дмитрия Кобылкина (Минприроды) существуют из-за пробуксовки мусорной реформы. Эта же реформа не в пользу Алексея Гордеева, у которого всегда были хорошие отношения с Путиным. «Но эта «токсическая» составляющая меньше относится к министру сельского хозяйства Патрушеву. В последнее время к сфере сельского хозяйства претензий не было, что показал Госсовет в конце прошлого года», – подытожил Дмитрий Абзалов.

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