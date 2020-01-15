Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

После оглашения послания президента Федеральному собранию, в рамках которого президент предложил ряд экономических мер по поддержке семей с детьми и борьбе с бедностью, а также несколько существенных изменений в Конституцию, последовала сенсационная новость – правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку. Общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра - главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Валерий ФЁДОРОВ, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ): Ну, вот, теперь у нас есть (почти) новый премьер!

Напоминаю, что Мишустин – он не только про деньги, но и про цифровизацию! Мировой передовик в цифровизации сбора налогов – ФНС РФ!

Причем это такая цифровизация, что не просто «модно, стильно, молодежно», но и результат налицо! В общем, когда пару лет назад прозвучало, что «Путин заболел цифровой экономикой», кто-то как в воду глядел.

Ну и поздравляю коллектив уважаемого СТАНКИНа с таким выпускником! Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня»: Мишустин – это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам – короче, все то, что нам сейчас реально нужно. Источник

Дмитрий МЕНДРЕЛЮК, издатель, журналист: Очень рад назначению Мишустина. И не только потому, что знаю его уже почти 30 лет, а потому, что это один самых фантастически талантливых, компетентных и работоспособных людей с которыми я близко общался в этой жизни.

Он очень компетентен в том, чем занимается и будет выносить вам мозг пока не доберется до сути. И, как следствие – дураки при нем не выживают.

Его работоспособность и энергетика поражает всех, кто с ним знаком. Он очень хорошо образован. И как математик, и как экономист (и даже – музыкально). Быть пойманым им в углу с предложением «порешать олимпиадные математические задачки» – то еще испытание.Уверен, что большинства ИТ-шников это назначение – никакой не сюрприз. Мы многократно это обсуждали и почти всегда приходили к выводу, что Мишустин – почти идеальная кандидатура для должности премьер-министра.

То, что он сделал в ФНС – эпохальные сдвиги. В сравнении с тем, что было 10 лет назад. Некоторые показатели являются просто недостижимыми для большинства экономик мира. И все это – не силовыми, а исключительно интеллектуальными средствами и способами. Источник

Герман КЛИМЕНКО, основатель новостного агрегатора MediaMetrics: Мишустин самый сильный и грамотный в нашей отрасли высокопоставленный чиновник. Источник

Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист: Это – человек, который всегда и во всем следовал жесткому порядку. То есть говорить о том, что наступает какая-то вольница, или будут какие-то послабления, тем более в фискальной сфере, безусловно, не приходится.

Более того, я не удивлюсь, если окажется, что в ближайшие дни значительное количество высших государственных служащих спешно покинут Россию. Будет это связано с тем, что на должность пришел человек, который знает об их «шалостях» буквально все. Источник

Наталия ОСИПОВА, креативный директор в iz.ru: Оказывается, Мишустин – жертвователь Дивеево. А сегодня – день Серафима Саровского. Вот это да! Источник

Арина ХОЛИНА, журналист: Я в политике и чиновниках вообще ничего не понимаю, но Михаил Мишустин (о чьем существовании я узнала 5 минут назад) – это даже интригует. Бывший программист, как-то вроде внятно возглавлял ФНС. Кандидат экономических наук. Может и неплохо. Но это так мнение – на уровне стремительного изучения Вики. А что он, кто он, кто что знает? Источник

Ксения СОБЧАК, журналист, теле- и радиоведущая: На самом деле я считаю это очень положительное назначение. Мишустин близок с Грефом и вообще не из «силового блока». Источник

Антон НЕМЦОВ, сын бывшего вице-премьера РФ Бориса Немцова: Если премьером станет Мишустин, я буду очень рад этому. Он из экономического блока, а это – всегда хорошо. Источник

Борис ТИТОВ, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей:

15 января 2020 года точно войдет в новейшую историю России. Послание президента. Отставка правительства. Новый Премьер. Первое, восхищаюсь сценарием.

Второе, Михаил Мишустин – технократ в лучшем понимании этого слова, современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире. Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой, владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики. Он способен наилучшим образом выполнить поставленную задачу. Вся суть в задаче, в цели.

Теперь все зависит от того, что он собирается делать с этим знанием, будет ли экономический сценарий (Стратегия развития страны) столь же эффективным. Источник

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