Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

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15 января, среда  |  Последнее обновление — 23:24  |  vz.ru
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Сделка с США станет самоубийством для Китая

Торговая сделка США и Китая может быть опаснойФото: imago stock&people/Global Look Press
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов, потребовав в ответ, по сути, укрепления юаня. В прошлый раз, когда Вашингтон искусственно ослабил доллар за счет других стран, это привело к тяжелым последствиям для другой азиатской страны. Повторит ли Китай судьбу Японии с ее «потерянными десятилетиями» или сумеет выйти победителем из этой сделки? Для России она тоже может быть опасной.  Подробности...
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Как зарубежный опыт помогает российским политикам

На Шри-Ланке началась дипломатическая карьера Сергея ЛавроваФото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Для главы российского МИДа Сергея Лаврова визит на Шри-Ланку – не просто очередная официальная поездка. С этим островом связано начало его дипломатической карьеры. В российском руководстве в целом немало людей, долгое время работавших за границей. Из 12 постоянных членов Совета безопасности у половины есть подобный весьма полезный опыт.  Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Иран выиграл от обмена ударами с Америкой

Генерал Касем погиб, но влияние его страны в регионе после этого только вырослоФото: USA TODAY/Reuters
Убийство генерала Сулеймани, признание в уничтожении украинского лайнера, новые американские санкции — казалось бы, все говорит об ухудшении положения Ирана. Однако Тегеран на самом деле оказался только в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе. К такому выводу пришли эксперты клуба «Валдай» в ходе дебатов, посвященных эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра - главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...

Геи победили «Оскар»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такие вещи, как «Оскар», постоянно подвергаются нападкам группировок, которые считают, что награды и деньги надо раздавать по разнарядке от местного комитета. Вернее, от множества местных комитетов – от женсовета, от трансгендеркома, от цветнегрокома, от гейкомиссии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

Алексей Алешковский, сценарист
У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Подробности...
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    Медведев ушел в отставку, назван новый кандидат на пост премьера

    Пассажирские лайнеры, сбитые ракетами

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 6 комментариев
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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

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      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

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            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

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              НОВОСТЬ ЧАСА:Названо время рассмотрения Госдумой вопроса об утверждении Мишустина премьером
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              кабинет медведева


              Появилось видео с реакцией министров на заявление об отставке правительства

              будущее флота


              В Германии оказались «ошеломлены» проектом нового российского авианосца

              Видео

              прогноз роста


              От российской экономики в 2020 году ждут большего

              европейский уровень


              Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

              исторический противник


              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              удар санкциями


              Когда США обрушат экономику Ирана

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?


              Общественное мнение

              Дураки при нем не выживают

              Общественное мнение
              самые актуальные темы дня в блогосфере
              		 15 января 2020, 23:01

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              После оглашения послания президента Федеральному собранию, в рамках которого президент предложил ряд экономических мер по поддержке семей с детьми и борьбе с бедностью, а также несколько существенных изменений в Конституцию, последовала сенсационная новость – правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку. Общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра - главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

              Валерий ФЁДОРОВ, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ): Ну, вот, теперь у нас есть (почти) новый премьер!
              Напоминаю, что Мишустин – он не только про деньги, но и про цифровизацию! Мировой передовик в цифровизации сбора налогов – ФНС РФ!
              Причем это такая цифровизация, что не просто «модно, стильно, молодежно», но и результат налицо! В общем, когда пару лет назад прозвучало, что «Путин заболел цифровой экономикой», кто-то как в воду глядел.
              Ну и поздравляю коллектив уважаемого СТАНКИНа с таким выпускником! Источник

              Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня»: Мишустин – это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам – короче, все то, что нам сейчас реально нужно. Источник

              Дмитрий МЕНДРЕЛЮК, издатель, журналист: Очень рад назначению Мишустина. И не только потому, что знаю его уже почти 30 лет, а потому, что это один самых фантастически талантливых, компетентных и работоспособных людей с которыми я близко общался в этой жизни.
              Он очень компетентен в том, чем занимается и будет выносить вам мозг пока не доберется до сути. И, как следствие – дураки при нем не выживают.
              Его работоспособность и энергетика поражает всех, кто с ним знаком. Он очень хорошо образован. И как математик, и как экономист (и даже – музыкально). Быть пойманым им в углу с предложением «порешать олимпиадные математические задачки» – то еще испытание.Уверен, что большинства ИТ-шников это назначение – никакой не сюрприз. Мы многократно это обсуждали и почти всегда приходили к выводу, что Мишустин – почти идеальная кандидатура для должности премьер-министра.
              То, что он сделал в ФНС – эпохальные сдвиги. В сравнении с тем, что было 10 лет назад. Некоторые показатели являются просто недостижимыми для большинства экономик мира. И все это – не силовыми, а исключительно интеллектуальными средствами и способами. Источник

              Герман КЛИМЕНКО, основатель новостного агрегатора MediaMetrics: Мишустин самый сильный и грамотный в нашей отрасли высокопоставленный чиновник. Источник

              Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

              Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист: Это – человек, который всегда и во всем следовал жесткому порядку. То есть говорить о том, что наступает какая-то вольница, или будут какие-то послабления, тем более в фискальной сфере, безусловно, не приходится.
              Более того, я не удивлюсь, если окажется, что в ближайшие дни значительное количество высших государственных служащих спешно покинут Россию. Будет это связано с тем, что на должность пришел человек, который знает об их «шалостях» буквально все. Источник

              Наталия ОСИПОВА, креативный директор в iz.ru: Оказывается, Мишустин – жертвователь Дивеево. А сегодня – день Серафима Саровского. Вот это да! Источник

              Арина ХОЛИНА, журналист: Я в политике и чиновниках вообще ничего не понимаю, но Михаил Мишустин (о чьем существовании я узнала 5 минут назад) – это даже интригует. Бывший программист, как-то вроде внятно возглавлял ФНС. Кандидат экономических наук. Может и неплохо. Но это так мнение – на уровне стремительного изучения Вики. А что он, кто он, кто что знает? Источник

              Ксения СОБЧАК, журналист, теле- и радиоведущая: На самом деле я считаю это очень положительное назначение. Мишустин близок с Грефом и вообще не из «силового блока». Источник

              Антон НЕМЦОВ, сын бывшего вице-премьера РФ Бориса Немцова: Если премьером станет Мишустин, я буду очень рад этому. Он из экономического блока, а это – всегда хорошо. Источник

              Борис ТИТОВ, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей:
              15 января 2020 года точно войдет в новейшую историю России. Послание президента. Отставка правительства. Новый Премьер. Первое, восхищаюсь сценарием.
              Второе, Михаил Мишустин – технократ в лучшем понимании этого слова, современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире. Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой, владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики. Он способен наилучшим образом выполнить поставленную задачу. Вся суть в задаче, в цели.
              Теперь все зависит от того, что он собирается делать с этим знанием, будет ли экономический сценарий (Стратегия развития страны) столь же эффективным. Источник

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