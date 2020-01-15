Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол?

Почти вся первая треть послания президента была посвящена прямой угрозе демографическому будущему России и тому, как государство должно отразить эту угрозу. 147-миллионная страна вступила в «очень сложный демографический период», констатировал глава государства, рождаемость в России снова падает.

Идея сбережения народа, которую впервые в новейшей истории высказал Александр Солженицын и к которой не раз возвращался президент Путин (например, в прошлогоднем послании Федеральному собранию), на сей раз получила развитие. Речь шла не только о сбережении, но и о приумножении народа. Эту цель глава государства назвал высшим национальным приоритетом, исходя из которого нужно оценивать «каждый наш шаг, новый закон, государственную программу».

Российский лидер отметил, что благодаря мерам, принятым начиная с середины 2000-х годов, удалось добиться положительных результатов демографии и «даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения». «Потому и школьников у нас становится все больше», – сказал Путин. Но, по его словам, демографическая ловушка 90-х годов оказалась хуже, чем в годы войны.

Две угрозы приумножению народа

«Существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в России настораживают, надо обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия», – поставил задачу Путин. Президент назвал и конкретный показатель, который будет свидетельствовать о том, что приумножение народа началось. «В 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5», – пояснил Путин.

Судьба России «зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни», –

сказал президент. Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет», подчеркнул Путин.

Такой стратегически важный показатель, как рост рождаемости, напрямую связан с уровнем доходов и социальной обеспеченности россиян ­– на этом президент сделал один из ключевых акцентов в своем выступлении. По сути, были обозначены две угрозы приумножению народа – естественный демографический спад и бедность.

При этом, как указал российский лидер в самом начале послания, «нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна». Показательно, что Путин поставил на первое место именно социальные задачи. От их решения будет зависеть и технологическое, и экономическое развитие России.

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Для того, чтобы эта цель была реализована, «президент выступил с беспрецедентными социальными инициативами. Четко прозвучал тезис: величие и сила нашей страны – это наши люди», поделилась впечатлением с газетой ВЗГЛЯД сразу по завершении президентского послания член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова. «Я считаю, что послание президента было народным. Мы услышали ответы на вопросы, которые задают чаще всего люди в регионах», – такой вывод сделал замруководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Уже в самом начале своего обращения президент заговорил о демографии, поставил задачи по сбережению и приумножению народа, – в свою очередь поделилась с газетой ВЗГЛЯД впечатлением от послания политолог, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая. –

Это великая цель, она совпадает с целью всех благоразумных мыслителей о России. Президент предложил в этой сфере целый ряд очень важных материальных стимулов».

Какие пути решения проблемы задумал Путин

Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет. «Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией, ­– пояснил Путин. – В каждом субъекте РФ, как я уже сказал, доходы могут разниться. И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи, но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже целиком». Будет выплачиваться полный прожиточный минимум – около 11 тысяч рублей. «Здесь цифры тоже будут разные, но примерно в среднем это будет 11 тысяч на ребенка в месяц», – уточнил Путин. Президент добавил, что для того, чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход.

Кроме того, с января 2020-го семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты также зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе.

Выплаты семьям пособий на детей от трех до семи лет совместно с другими инициативами, озвученными в послании, позволят снизить бедность в России больше чем на 10% уже к концу 2020 года, прокомментировал это предложение президента глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Другие меры – это, в частности, поручение поднять сумму материнского капитала за рождение второго ребенка до 616 тысяч 617 рублей. Причем это решение должно иметь обратную силу – предполагается, что по-новому рассчитывать маткапитал следует, начиная с 1 января 2020 года. И что стало обнадеживающей новостью для очень многих россиян: материнский капитал будет выдаваться с рождением первенца – 466 тысяч 617 рублей.

Сама же программа материнского капитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года.

Поддержка семей не исчерпывается прямым стимулированием роста рождаемости. «Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, у нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции, а также закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий», – пояснил президент.

Еще одним ударом по бедности должна стать практика социального контракта – по выражению президента, «индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи». «В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела», ­– подчеркнул президент.

Когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают, отметил Путин. С 1 сентября школьники с первого по четвертый класс начнут получать бесплатное горячее питание – в тех регионах, где будут готовы к этому с началом нового учебного года. «Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», – сказал Путин.

На реализацию этих и других мер социальной поддержки государству потребуется выделить от 400 до 500 млрд рублей, подсчитал министр финансов (сейчас уже в ранге и. о.) Антон Силуанов. Но, во-первых, меры нельзя считать волюнтаристскими, учитывая то, что посланию предшествовали консультации с главами профильных министерств и ведомств. Во-вторых, как отмечают эксперты, без расходов на «социалку» нельзя добиться желаемого экономического и технологического прорыва.

Главный адресат – провинция

«Мне очень импонирует ориентация на преодоление социального расслоения. Если решение этой задачи будет хотя бы поставлено на рельсы, это очень сильно оздоровит отношения в обществе», – комментируя социальную часть послания, отметила политолог Наталья Нарочницкая. По ее мнению,

«финансовые стимулы, провозглашенные президентом, могут существенно улучшить жизнь и стимулировать рождаемость. Наиболее это актуально для провинции, где особенно тяжела жизнь».

Замруководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич вспомнил о тех, чья жизнь должна будет улучшиться благодаря президентским инициативам. «Сегодня президент говорил о вещах, которые очень важны, например, для одной женщины из Тулунского района Иркутской области. Она живет в деревеньке рядом с поселком, который называется Котик. В одиночку воспитывает четверых детей – девочек двух и четырех лет, и мальчиков, одному из которых шесть, а другому восемь. Я подумал именно об этой женщине», ­– рассказал собеседник.

В селах, деревнях и малых городах должны вскоре ощутить отдачу и от мер по развитию здравоохранения, которые в послании упомянул президент. «Много вопросов задают и по поводу ФАПов – фельдшерско-акушерских пунктов, – отметил собеседник. – Буквально четыре-пять дней назад из Вознесенского – поселка в той же Иркутской области – нам написали: в ФАПе не топят, вода замерзла. По идее, они должны писать в районную больницу, которая ведает этим ФАПом, а пишут нам. Президент говорил о том, что нужно полное доукомплектование этих пунктов. Теперь, когда дана серьезная команда решить проблему в течение 2020 года, это стало ответом на очередной вопрос людей».

На ваш взгляд Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой? Борьба с бедностью

Стимулирование рождаемости

Ужесточение требований к чиновникам

Изменения в Конституцию



«Укрепление семей и их материального положения, рождение детей, образование и здравоохранение – это то, без чего, на мой взгляд, невозможно достичь тех задач национального развития и тех целей, которые мы перед собой ставим», – резюмировала член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова.

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