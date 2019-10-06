Взгляд
6 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
Разделы

Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
Перейти а раздел…

«Лидеры России» получили новые возможности

Поучиться у Путина опыту грандиозных кадровых проектов уже не прочь Германия и даже КитайФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Сочи дан старт новому, третьему по счету сезону конкурса «Лидеры России», призванному отобрать лучших управленцев для государственного аппарата и компаний. С этого года особый упор будет сделан на специалистов в области медицины, науки и финансов. А методиками конкурса заинтересовались в Германии, Китае и Казахстане. Подробности...
Перейти а раздел…

Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
Перейти а раздел…

Как американские «баскаки» говорят с «бесхребетным» Зеленским

Курт Волкер в роли спецпредставителя Госдепа на Украине диктовал Киеву волю США Фото: Andrew Lahodynskyj/The Canadian Press/ZUMA/ТАСС
Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press
Украино-американский скандал продолжает приоткрывать закулисье мировой политики. Сначала мир впервые узнал, как проходят телефонные переговоры президента США с главой страны-сателлита. Теперь из показаний и переписки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стало понятно, как именно Киев получает указания из Вашингтона и есть ли у украинской администрации в этих отношениях пространство для маневра. Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Осознанный союз медведя и дракона

    Гамлет против «Северного потока». Таинственный датский интерес

    Зачем льготы «жертвам перестройки»

      Перейти а раздел…

      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси».
      Подробности...

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

          • Регионами в составе России

          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде допрос депутата Госдумы спецслужбами США назвали «безобразной историей»
              Допрос депутата Госдумы в США назвали циничной провокациейВ Киеве пригрозили России «москитной ордой дронов-киллеров»Боевики в Идлибе объединились в «Сирийскую национальную армию»В РПЦ предложили замену английскому языку
              Россия и Япония обсудили сотрудничество в космической сфереУкраинца в Польше заставили съесть бандеровский флагКурды предупредили Турцию о полноценной войнеНазваны самые безопасные в случае апокалипсиса страны
              В Испании заявили о смене ролей России и США на международной аренеПорошенко устроил перепалку с националистом из-за «формулы Штайнмайера»Жена американского дипломата сбежала из Британии после смертельного ДТПВрачам пришлось позвать русскую медсестру для Элтона Джона

              «неприемлемые вопросы»


              ФБР устроило допрос депутата Госдумы в США

              телефонный звонок


              Трамп заявил о нежелании говорить с Зеленским

              ненастоящие венгры


              Власти Венгрии начали изымать выданные жителям Закарпатья паспорта

              Видео

              шенгенская виза


              Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

              клуб «Валдай»


              Путин перевел отношения с Китаем на союзнический уровень

              российский лайнер


              МС-21 вредят на этапе испытаний

              внешняя политика


              Новой миссией России может стать защита всего мира

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Городские проекты


              Игорь Мальцев: В Москве вещает призрак Греты Тунберг

              Цифровые технологии


              Максим Алексеев: Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

              Пороки глобализации


              Валерий Коровин: Как бороться за ценности, которых нет

              на ваш взгляд


              Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?

              Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

              Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 год   6 октября 2019, 10:22
              Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм?

              В прошлом году суммарный коэффициент первых рождений в России опять снизился, – то есть молодые россиянки становятся матерями все позже и позже. Такой тезис содержится в недавно опубликованном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС.

              Столь низкий показатель наблюдался лишь в 1999 году, на «дне» тогдашнего нисходящего тренда рождаемости, правда, скорее всего, нынешний спад – временный, оговариваются эксперты из РАНХиГС. Однако такое падение все равно выглядит особенно резким на фоне 2010-2015 годов, когда коэффициент первых рождений в России поднимался.

              Социологи видят у спада две причины – это деньги и смена жизненных ценностей. «На первых рождениях сказывается экономическая рецессия, в том числе снижение реальных доходов населения с 2014 г., а также, возможно, смена поколений в возрастах максимальной репродуктивной активности, – говорится в докладе.

              Причем, поколение 1990-х гг. рождения имеет, как минимум, две особенности, напоминают социологи. «Во-первых, его детство пришлось на период острого демографического кризиса, а значит, проходило среди массово однодетных и неполных семей, причем на фоне существенного роста бедности. Во-вторых, это первое из «цифровых» поколений, в чью жизнь сетевые технологии вошли достаточно рано, чтобы повлиять на образ жизни и базовые ценности», – считают специалисты из РАНХиГС.

              Кстати, что из опубликованного в августе Росстатом исследования рождаемости в России следует тот же самый вывод, – возраст, в котором женщины рожают первенца, с каждым годом растет. На данный момент большинство россиянок заводят первенца в 26 лет, тогда как в 90-е это происходило в среднем в 21 год. Соавтор исследования РАНХиГС, завлаборатории исследований демографии и миграции этой академии Алла Макаренцева предполагает, что такая тенденция будет нарастать.

              «Все больше женщин стало откладывать рождение первых детей. Возможно, в конечном итоге будет повышаться доля окончательно бездетных. Но все равно это небольшие масштабы, пока это лишь некоторое повышение. Выводы делать рано, потому что у этого поколения вся репродуктивная история впереди», – говорит она газете ВЗГЛЯД. «Причин этому целый комплекс. С одной стороны, уровень жизни улучшается.

              Можно учиться, путешествовать, можно строить карьеру, а можно воспитывать детей.

              Все эти занятия конкурируют друг с другом за время жизни. Меняются ценности, потребности, ожидания людей», – считает эксперт.

              Что касается семей, чьи доходы ниже, то они откладывают рождение ребенка на один- три года просто «в ожидании лучших времен», но они лишь откладывают на время, подчеркивает эксперт. «Это редко влияет на то, чтобы люди отказывались от детей совсем. Дети больше связаны с жизненными ценностями», – подчеркивает Макаренцева.

              «Раньше большинство семей имело одного ребенка, редко – трех, а сейчас у нас повысилась, по сравнению с 90-ми годами, доля семей с двумя-тремя детьми. В тоже время возросла доля полной бездетности и взрослых людей, которые вообще не состоят в семейных отношениях», – подчеркивает она.

              Заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов видит причины такого феномена не в экономике, а в сфере морали. По его мнению, и в России, и во многих других странах престиж института брака падает все последние 50 лет.

              «Сложился  «антисемейный» социальный уклад. Ориентация идет на экономическую прибыль, а семья все время остается в стороне. Разговоры о правах человека и важности личности в истории породили расцвет «индивидизма». Единицей общественной жизни поставлена не семья, а индивид», – говорит Антонов газете ВЗГЛЯД.

              Из-за такого культа эгоизма, возмущается Антонов, молодежь все чаще предпочитает просто сожительствовать, а не создавать полноценную семью. «Сейчас сожительство на несколько месяцев или год называют гражданским браком, что неправильно, потому что у таких пар обычно детей нет и не предвидится. В России, как и в западных странах, растет процент одобрения такого сожительства», – говорит социолог.

              Социолог предрекает, что окончательный крах института семьи в мире наступит уже в конце этого века. По его словам, одним из главных врагов этого института стал феминизм. «Сторонники феминизма добились равноправия женщин в социальных сферах жизни и решили свою задачу. Многие феминистки считают преступлением воспитание мальчиков будущими отцами, а девочек – матерями», – досадует Антоновю, напоминая, что против семейных ценностей выступает и субкультура чайлдфри, которая сводится к сознательному отказу от рождения детей.

              Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявлял, что темпы рождаемости в России продолжают снижаться, хотя пока на одну семью в среднем приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем. Но в целом радоваться нечему. Как следует из данных Росстата, за первые полгода рождаемость в стране сократилась на 8,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Так, в январе-июне 2019 года родились около 720 тыс. человек, а в 2018 году – 783 тысяч.

              О том, что Россия начала терять население, предупреждала недавно и вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, за четыре месяца этого года естественная убыль населения составила порядка 149 тыс. человек. «Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», – говорила она.

              Как напоминает Макаренцева, оптимальный коэффициент рождаемости, необходимый для полного воспроизводства населения – 2,1 ребенка на одну женщину. «Но в развитых странах его практически нигде нет. Коэффициент ближе к двум наблюдается в скандинавских странах, высокий коэффициент во Франции. Но в целом все развитые страны во второй половине 20-го века пережили падение ниже уровня простого воспроизводства, и больше коэффициент не поднимался до этой отметки», – признала она. 

              В России сейчас коэффициент рождаемости в России 1,58, но это еще не означает «путь к вымиранию», отмечает эксперт. «Всегда надо понимать, что это не сама рождаемость, некий способ ее измерения. Он просто отражает текущую ситуацию. Он поднимается или падает. Измерять число детей стоит, когда люди уже прожили свои репродуктивные годы, ближе к 50 годам. Тогда пора смотреть на результаты поколения», – предупреждает эксперт РАНХиГС.

              В отличие от нее, Антонов уже сегодня готов делать выводы. «Чтобы население нашей страны начало расти, 50% семей должны заводить трех детей. В Евросоюзе таких семей 15%, а в России – около 7%. Эта игра проиграна всеми развитыми странами. Поэтому начинается перевес пожилых людей над молодежью. Все страны ЕС обречены на завоз мигрантов из Азии и Африки», – констатирует эксперт МГУ.

              При решении проблем демографии Антонов призывает правительство просчитывать действия сразу на 30 лет вперед. «Но найдите мне министра, который будет делать то, что положительно скажется на рождаемости через 30 лет. Таких министров я не вижу. Пока еще можно что-то успеть сделать, но точка невозврата будет пройдена где-то в середине 20-х годов», – предсказывает Антонов.

              Впрочем, не исключено, что социолог сгущает краски. В последние годы власти регулярно принимают меры для улучшения демографической ситуации. Кроме  выплаты материнского капитала, были, напомним, введены и «пособия на первенца», и выплаты на второго ребенка. Совсем недавно было решено предоставить льготные условиями по ипотеке для молодых семей. В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что «правильной» следует считать семью с тремя детьми. Усилия государства уже приносят позитивные результаты. Например, за январь-июнь этого года в двух регионах рождаемость увеличилась: в Москве на 5,9% и Карачаево-Черкессии на 4,7%.

              Макеренцева, в ряду других мер, призывает развивать услуги по уходу за детьми. «В последние годы этим у нас начали заниматься. Если действительно появится то количество ясельных мест, которые обещают (группы в яслях для детей до трех лет, ранее было только после трех лет), скорее всего, это благотворно скажется. Если это будет территориально доступно для семей, то это укрепит желание людей иметь еще одного ребенка», – предполагает социолог.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............