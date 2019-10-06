Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм?

В прошлом году суммарный коэффициент первых рождений в России опять снизился, – то есть молодые россиянки становятся матерями все позже и позже. Такой тезис содержится в недавно опубликованном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС.

Столь низкий показатель наблюдался лишь в 1999 году, на «дне» тогдашнего нисходящего тренда рождаемости, правда, скорее всего, нынешний спад – временный, оговариваются эксперты из РАНХиГС. Однако такое падение все равно выглядит особенно резким на фоне 2010-2015 годов, когда коэффициент первых рождений в России поднимался.

Социологи видят у спада две причины – это деньги и смена жизненных ценностей. «На первых рождениях сказывается экономическая рецессия, в том числе снижение реальных доходов населения с 2014 г., а также, возможно, смена поколений в возрастах максимальной репродуктивной активности, – говорится в докладе.

Причем, поколение 1990-х гг. рождения имеет, как минимум, две особенности, напоминают социологи. «Во-первых, его детство пришлось на период острого демографического кризиса, а значит, проходило среди массово однодетных и неполных семей, причем на фоне существенного роста бедности. Во-вторых, это первое из «цифровых» поколений, в чью жизнь сетевые технологии вошли достаточно рано, чтобы повлиять на образ жизни и базовые ценности», – считают специалисты из РАНХиГС.

Кстати, что из опубликованного в августе Росстатом исследования рождаемости в России следует тот же самый вывод, – возраст, в котором женщины рожают первенца, с каждым годом растет. На данный момент большинство россиянок заводят первенца в 26 лет, тогда как в 90-е это происходило в среднем в 21 год. Соавтор исследования РАНХиГС, завлаборатории исследований демографии и миграции этой академии Алла Макаренцева предполагает, что такая тенденция будет нарастать.

«Все больше женщин стало откладывать рождение первых детей. Возможно, в конечном итоге будет повышаться доля окончательно бездетных. Но все равно это небольшие масштабы, пока это лишь некоторое повышение. Выводы делать рано, потому что у этого поколения вся репродуктивная история впереди», – говорит она газете ВЗГЛЯД. «Причин этому целый комплекс. С одной стороны, уровень жизни улучшается.

Можно учиться, путешествовать, можно строить карьеру, а можно воспитывать детей.

Все эти занятия конкурируют друг с другом за время жизни. Меняются ценности, потребности, ожидания людей», – считает эксперт.

Что касается семей, чьи доходы ниже, то они откладывают рождение ребенка на один- три года просто «в ожидании лучших времен», но они лишь откладывают на время, подчеркивает эксперт. «Это редко влияет на то, чтобы люди отказывались от детей совсем. Дети больше связаны с жизненными ценностями», – подчеркивает Макаренцева.

«Раньше большинство семей имело одного ребенка, редко – трех, а сейчас у нас повысилась, по сравнению с 90-ми годами, доля семей с двумя-тремя детьми. В тоже время возросла доля полной бездетности и взрослых людей, которые вообще не состоят в семейных отношениях», – подчеркивает она.

Заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов видит причины такого феномена не в экономике, а в сфере морали. По его мнению, и в России, и во многих других странах престиж института брака падает все последние 50 лет.

«Сложился «антисемейный» социальный уклад. Ориентация идет на экономическую прибыль, а семья все время остается в стороне. Разговоры о правах человека и важности личности в истории породили расцвет «индивидизма». Единицей общественной жизни поставлена не семья, а индивид», – говорит Антонов газете ВЗГЛЯД.

Из-за такого культа эгоизма, возмущается Антонов, молодежь все чаще предпочитает просто сожительствовать, а не создавать полноценную семью. «Сейчас сожительство на несколько месяцев или год называют гражданским браком, что неправильно, потому что у таких пар обычно детей нет и не предвидится. В России, как и в западных странах, растет процент одобрения такого сожительства», – говорит социолог.

Социолог предрекает, что окончательный крах института семьи в мире наступит уже в конце этого века. По его словам, одним из главных врагов этого института стал феминизм. «Сторонники феминизма добились равноправия женщин в социальных сферах жизни и решили свою задачу. Многие феминистки считают преступлением воспитание мальчиков будущими отцами, а девочек – матерями», – досадует Антоновю, напоминая, что против семейных ценностей выступает и субкультура чайлдфри, которая сводится к сознательному отказу от рождения детей.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявлял, что темпы рождаемости в России продолжают снижаться, хотя пока на одну семью в среднем приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем. Но в целом радоваться нечему. Как следует из данных Росстата, за первые полгода рождаемость в стране сократилась на 8,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Так, в январе-июне 2019 года родились около 720 тыс. человек, а в 2018 году – 783 тысяч.

О том, что Россия начала терять население, предупреждала недавно и вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, за четыре месяца этого года естественная убыль населения составила порядка 149 тыс. человек. «Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», – говорила она.

Как напоминает Макаренцева, оптимальный коэффициент рождаемости, необходимый для полного воспроизводства населения – 2,1 ребенка на одну женщину. «Но в развитых странах его практически нигде нет. Коэффициент ближе к двум наблюдается в скандинавских странах, высокий коэффициент во Франции. Но в целом все развитые страны во второй половине 20-го века пережили падение ниже уровня простого воспроизводства, и больше коэффициент не поднимался до этой отметки», – признала она.

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В России сейчас коэффициент рождаемости в России 1,58, но это еще не означает «путь к вымиранию», отмечает эксперт. «Всегда надо понимать, что это не сама рождаемость, некий способ ее измерения. Он просто отражает текущую ситуацию. Он поднимается или падает. Измерять число детей стоит, когда люди уже прожили свои репродуктивные годы, ближе к 50 годам. Тогда пора смотреть на результаты поколения», – предупреждает эксперт РАНХиГС.

В отличие от нее, Антонов уже сегодня готов делать выводы. «Чтобы население нашей страны начало расти, 50% семей должны заводить трех детей. В Евросоюзе таких семей 15%, а в России – около 7%. Эта игра проиграна всеми развитыми странами. Поэтому начинается перевес пожилых людей над молодежью. Все страны ЕС обречены на завоз мигрантов из Азии и Африки», – констатирует эксперт МГУ.

При решении проблем демографии Антонов призывает правительство просчитывать действия сразу на 30 лет вперед. «Но найдите мне министра, который будет делать то, что положительно скажется на рождаемости через 30 лет. Таких министров я не вижу. Пока еще можно что-то успеть сделать, но точка невозврата будет пройдена где-то в середине 20-х годов», – предсказывает Антонов.

Впрочем, не исключено, что социолог сгущает краски. В последние годы власти регулярно принимают меры для улучшения демографической ситуации. Кроме выплаты материнского капитала, были, напомним, введены и «пособия на первенца», и выплаты на второго ребенка. Совсем недавно было решено предоставить льготные условиями по ипотеке для молодых семей. В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что «правильной» следует считать семью с тремя детьми. Усилия государства уже приносят позитивные результаты. Например, за январь-июнь этого года в двух регионах рождаемость увеличилась: в Москве на 5,9% и Карачаево-Черкессии на 4,7%.

Макеренцева, в ряду других мер, призывает развивать услуги по уходу за детьми. «В последние годы этим у нас начали заниматься. Если действительно появится то количество ясельных мест, которые обещают (группы в яслях для детей до трех лет, ранее было только после трех лет), скорее всего, это благотворно скажется. Если это будет территориально доступно для семей, то это укрепит желание людей иметь еще одного ребенка», – предполагает социолог.

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