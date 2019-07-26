Топилин предупредил о продолжении снижения рождаемости в России

Темпы рождаемости в России, вероятно, продолжат снижаться, хотя в данный момент на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем, сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края.

Топилин заявил, что «скорее всего, к сожалению, рождения будут снижаться», передает ТАСС.

«У нас есть очень серьезный запас с точки зрения количества детей на одну семью. В принципе у нас эти показатели сейчас неплохие – сейчас чуть-чуть меньше 1,6 ребенка», – добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Она сообщала также, что за последние 15 лет население малых городов сократилось на 1,5 млн человек.

Между тем Топилин заявлял, что программа маткапитала может быть продлена до 2025 года.

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