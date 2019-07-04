Голикова заявила о снижении численности населения в малых городах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последние 15 лет население малых российских городов сократилось на 1,5 млн человек.

По ее словам, к этому привело отсутствие квалифицированной медицинской помощи, возможности устроиться на достойное место работы, посетить культурные мероприятия, получить качественное образование, передает ТАСС.

Основной отток жителей наблюдается в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах в пользу Москвы, Санкт-Петербурга и городов Краснодарского края.

По словам Голиковой, в России сейчас насчитывается почти две тыс. малых городов, в которых проживают более 23 млн человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.

В июне Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью в 2018 году.