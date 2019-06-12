Названы регионы с самой высокой смертностью

Росстат назвал российские регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью в 2018 году.

На первом месте по рождаемости оказалось Москва. В прошлом году в российской столице на свет появились 132,1 тыс. человек. На втором месте по рождаемости Московская область – 83 тыс. человек, сообщает RT.

В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (64,5 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.) и Тюменская область (50 тыс.).

В целом в России за 2018 год родилось 1,6 млн человек, при этом умерло – 1,8 млн человек.

Самая высокая смертность в прошлом году была зафиксирована в Москве. В столице скончались 122 тыс. человек. На втором месте – Московская область (92 тыс).

Далее идут Краснодарский край (67 тыс), Санкт-Петербург (59,8 тыс), Свердловская область (58,5 тыс). Меньше всего умерших зафиксировано в Ненецком АО – 394 человека.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что количество детей, которые родились в России за 2018 год, на 15% меньше, чем в 2016 году, составляет около 1,6 млн человек.