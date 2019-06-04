Рождаемость в России сократилась на 15% за два года

Количество детей, которые родились в России за 2018 год, на 15% меньше, чем в 2016 году, составляет около 1,6 млн человек, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости. Численность родившихся составила 1 млн 599 тыс. 316 человек. Это снижение по сравнению с 2016 годом на 15,3%», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек снизился за это время с 12,9 до 10,9.

Всего в России сейчас, отметила Кузнецова, 30 млн 213 тыс. несовершеннолетних граждан.

При этом в прошлом году около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении.

«Численность детей, оставленных матерями при рождении, снизилась на 22%. Но тоже число достаточно серьезное – 2 тыс. 889 человек оставлено при рождении», – сказала она.

По ее словам, в банках данных детей, которые остались без попечения родителей, в 2018 году состояло 47 тыс. 370 детей. Это число снизилось почти на 20%.

Также с 2016 по 2018 годы на 36% сократилось число детей, которых отобрали у родителей из-за угрозы их жизни и здоровью, а число родителей, лишенных родительских прав, сократилось на 15,6%.

«У нас намечается безусловное сокращение числа интернатных учреждений. В 2018 году 621 детский дом насчитывается, в 2016 году было 642», – сказала она.

По словам Кузнецовой, снизилось и число детей в детдомах. В 2018 году там их было 22 тыс. 860 человек. В домах ребенка находилось 7,5 тыс. детей, это меньше на 12%, чем в 2016 году.

«Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, выросло на 38%. Если посмотреть среди всей численности преступлений, раньше каждое 31-е преступление совершалось в отношении несовершеннолетних, теперь каждое 21-е преступление», – добавила омбудсмен.

В мае вице-премьер России Татьяна Голикова также заявила, что в первом квартале 2019 года младенческая смертность снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума.

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