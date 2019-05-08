Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в первом квартале 2019 года младенческая смертность снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума, что ниже установленных указом президента значений на 2024 год.

«Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на тысячу родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены вашим указом уже к 2024 году», – сказала она главе государства Владимиру Путину во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Голикова подчеркнула важность сохранения этой динамики и недопущения роста младенческой смертности, передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера, по итогам первого квартала также отмечается снижение в России смертности на 3% (16 тыс. человек). На ее предотвращение направлен ряд мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

«Такое снижение произошло за первый квартал в 60 регионах страны, в том числе свыше 5% в 26 регионах страны. Наибольшее – в Ленинградской, Псковской, Пензенской областях», – сказала Голикова.

Она добавила, что в то же время в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии отмечен рост рождаемости. Вице-премьер заявила о важности разработки собственных дополнительных мер по росту этого показателя регионами.

Также Голикова сообщила, что для стимулирования занятости имеющих детей женщин на 1 апреля было создано 15 тыс. ясельных мест, а из запланированных 678 объектов в эксплуатацию ввели 110. К концу года должны быть введены еще 77 тыс. мест.

Ранее Путин потребовал конкретного результата по национальным проектам.