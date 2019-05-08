Путин потребовал конкретного результата по национальным проектам

Президент России Владимир Путин открыл заседание совета по стратегическому развитию с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьево.

«Вы знаете, что 5 мая в Шереметьево произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Глава государства в ходе заседания поручил жестко упорядочить перенос сроков исполнения решений по национальным проектам или вовсе отказаться от нее, передает ТАСС.

«Одна задержка тянет за собой цепочку других. В итоге работа буксует. Я прошу практику переноса контрольных сроков жестко упорядочить. Это должно быть редким аргументированным исключением из правил. А лучше от этой привычки вообще полностью избавиться», – отметил президент.

Также Путин потребовал пресечь проведение конкурсов для нацпроектов, требования к которым «рисуются для конкретного производителя».

Президент подчеркнул, что людям не интересны обещания, графики и планы, их интересует результат сейчас.

«Людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы. Это все наши вопросы с вами, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов», – пояснил глава государства.

Гражданам не интересно как и когда согласовывали и перечисляли средства на те или иные мероприятия, их интересует результат, подчеркнул Путин.

«Во всяком случае, люди должны видеть, что идет процесс, он позитивный, и приводит к этим результатам», – сказал президент.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.