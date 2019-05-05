«Суперджет» не справился с молнией

В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии.

Вечером в воскресенье самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск. На борту было, по предварительным данным, 73 пассажира и пять членов экипажа.

Источник ТАСС в авиационной отрасли сообщает, что самолет SSJ-100 был новым, он произведен только в 2018 году. Серийный номер - 95135, бортовой номер RA-89098.

Однако, по данным портала Planespotters, первый полет состоялся 21 июня 2017 года, самолету почти два года. «Аэрофлоту» передан в сентябре 2017 года. Самолет носил имя башкирского поэта Мустая Карима.

Речь идет о рейсе SU 1492, он вылетел в 17.50 из Шереметьево, должен был прилететь в Мурманск в 20.35.

Огненная посадка

В 17.50 самолет должен был вылететь из Шереметьево, однако вылет задержался, по предварительным данным, на 13 минут. После вылета в 18.11 появились проблемы с радиосвязью. Через некоторое время пилоты запросили посадку. По данным «Интерфакса», после взлета самолет подал сигнал бедствия, садился уже без связи с диспетчерами.

По данным Flightradar, в 18.25 произошла аварийная ситуация, в 18.30 самолет сел. Утверждается, что это произошло со второго раза.

Самолет приземлялся уже горящим. Огнем была охвачена задняя часть лайнера, топливо частично разлилось по взлетно-посадочной полосе. Источник РИА «Новости» сообщает, что стойки аварийно севшего самолета подломились при посадке, горели двигатели.

По данным Telegram-канала Baza, «Суперджет» садился в Шереметьево с полными баками и на повышенной скорости, из-за чего у машины был «избыточный» вес. На ВПП лайнер трижды подскочил, из-за чего шасси не выдержали, подломились и, вероятно, пробили топливные баки, после чего огонь охватил всю заднюю часть фюзеляжа.

При посадке экипажу удалось выбросить надувные спасательные трапы, по которым немедленно началась эвакуация пассажиров.

По данным МЧС, в 18.40 пожар был локализован. В 18.48 открытое горение ликвидировано. Самолет продолжали проливать. Огонь уничтожил половину самолета.

Запредельный профессионализм

По данным различных источников, пилоты горевшего рейса SU1492 до последнего не покидали кабины и руководили эвакуацией до тех пор, пока последний пассажир не покинул борт. Более того, самолет сажали, когда лайнер уже горел, как факел, с нарушенной центровкой и паникой в салоне.

Также появились данные о гибели одного из бортпроводников. Информация пока не подтверждена.

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Со ссылкой на источник в Росавиации Telegram-канал «Караульный» сообщает, что экипаж охваченного пламенем самолета, пассажиры которого находились в панике, «действовал выше предельной планки профессионализма». По словам представителя ведомства, эвакуация пилотов только после эвакуации пассажиров не является героизмом, так как, по его словам, «так надо, так прописано, капитан уходит последним».

По словам журналиста Сергея Доренко, который ссылается на свои данные, «живых эвакуировали из горевшего самолета за 55 секунд при нормативе 90 секунд». «Пилоты не покидали кабины, эвакуировались последними», - написал он в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Baza указывает, что командиром экипажа был Денис Евдокимов, второй пилот – Максим Кузнецов, бортпроводники – Татьяна Касаткина, Ксения Фогель и Максим Моисеев.

Спаслись не все

Изначально сообщалось, что все 78 человек спасены. Однако позже стали появляться сведения о погибших. По последним на этот момент данным, которые со ссылкой на медиков приводит ТАСС, жертвами стали 13 человек.

Последние официальные данные приводит Следственный комитет – он сообщает, что погиб один человек, еще четверо обратились за помощью.

В то же время, спасатели продолжают поиск людей в сгоревшей хвостовой части самолета.

Вероятнее всего - молния

Среди вероятных причин назывался удар молнии, однако позже источники сообщили, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Позже экипаж подтвердил, что в самолет попала молния на высоте 2100 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

СК возбудил дело по третьей части статьи 263 УК – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.

Отметим, что молнии регулярно попадают в пассажирские самолеты. Серьезной угрозы ни для самолетов, ни для находящихся в них людей в абсолютном большинстве случаев подобные инциденты не представляют – современные авиалайнеры хорошо защищены от попадания электрического разряда.