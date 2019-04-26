Летевший из Риги в Москву самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия

Самолет «Аэрофлота», летевший из Риги в Москву, подал сигнал бедствия и развернулся в сторону аэропорта отправления, сообщают в соцсетях.

«Sukhoi Superjet 100-95B а/к Аэрофлот с б/н RA-89041, выполняющий рейс SU2101 Рига (RIX) – Москва (SVO), дал сигнал бедствия «squawk 7700», – сообщает телеграм-канал AviaChatChannel

Автор сообщения отметил, что лайнер выполнил резкое снижение с 10 до 3 километров и направился обратно в Ригу, по его мнению, это может свидетельствовать о разгерметизации на борту.

Косвенно эти сведения подтверждаются данными Flightradar24, западным ресурсом, отслеживающим движение воздушных судов. Согласно им, борт пролетел почти до границы Латвии и развернулся в обратную сторону.

Телеграм-канал Mash сообщил, что в аэропорту Риги готовятся принять рейс, подавший сигнал бедствия. На месте дежурят спасатели и карета скорой помощи.

На данный момент борт произвел экстренную посадку в Риге.