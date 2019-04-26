Подававший сигнал бедствия борт «Аэрофлота» сел в Риге

Борт «Аэрофлота» 100-95B, направлявшийся из Риги в Москву и подавший сигнал бедствия, экстренно сел в аэропорте отправления, об этом свидетельствуют данные западных мониторинговых ресурсов.

Согласно данным Flightradar24, борт осуществил посадку в аэропорту Риги. В воздухе борт подавал сигнал бедствия «squawk 7700». Это могло означать разгерметизацию или другую аварию на борту.

Напомним, самолет набрал высоту в 10 километров, после чего снизил ее до 3 километров и у границы Латвии развернулся в сторону аэропорта отправления.

Глава администрации гражданской авиации Латвии Марис Городцов сообщил, что самолет вернулся в Ригу из-за разгерметизации, передает РИА «Новости».

«Экипаж констатировал неполадки, в таких случаях идет запрос в ближайший аэропорт, аэропорт предполагаемой посадки. Все службы были готовы к принятию рейса», – рассказал Городцов.

Агентство отметило, что на данный момент неизвестно количество пассажиров на борту.

Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на «Аэрофлот» отметил, что капитан судна вернул борт из-за столкновения с птицей.

Однако, по данным телеграм-канала Mash, у борта случился сбой системы кондиционирования и нарушение давления в кабине пилота, после чего был отправлен сигнал о бедствии. По этим сведениям, пострадавших в результате ЧП нет.