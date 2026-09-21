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Ирландия оштрафовала Google на 403 млн евро за слежку
Ирландский орган по защите данных (DPC) оштрафовал корпорацию Google на 403 млн евро, что эквивалентно более 560 млн долларов, за незаконный сбор информации о геолокации.
Регулятор установил, что компания отслеживала местоположение пользователей без их ведома, передает РИА «Новости». «Google нарушил общий регламент ЕС по защите данных, незаконно обрабатывая данные о местоположении, полученные из браузеров и приложений… DPC наложил административные штрафы на общую сумму 403 млн евро и обязал Google привести обработку данных в соответствие с требованиями в течение шести месяцев», – отмечается в заявлении ведомства.
В DPC подчеркнули непрозрачность системы отслеживания Google. Многие люди даже не подозревали, что их геолокация используется для настройки таргетированной рекламы. Расследование в отношении корпорации началось еще в 2020 году на фоне жалоб со стороны ряда европейских организаций, защищающих права потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на 890 млн евро за нарушение закона о цифровых рынках.
Ранее Евросоюз временно остановил начисление новых взысканий для технологических гигантов ради пересмотра текущих расследований.
В 2023 году компания согласилась выплатить 93 млн долларов из-за скрытого отслеживания местоположения пользователей.