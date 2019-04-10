Молния ударила в самолет при посадке в Шереметьево

Молния попала в трансатлантический лайнер при посадке в московском аэропорту Шереметьево.

Командир дальнемагистрального A-330, выполнявшего рейс Москва – Нью-Йорк, связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус самолета попала молния. Это произошло при заходе на посадку на высоте около 3 тыс. метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Уточняется, что посадка прошла успешно, никто из находившихся на борту не пострадал.

После осмотра корпуса самолета были обнаружены следы поражения атмосферным электричеством. Лайнер будет допущен к следующим полетам только после проверок его технического состояния специалистами.

Ранее молния ударила в идущий на посадку самолет авиакомпании «Победа» в Сочи.