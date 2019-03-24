Молния ударила в идущий на посадку самолет в Сочи

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24 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции «количество населения / количество погибших», Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
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Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
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Пенсионерки с «Эха Москвы» оказались агрессивнее хулиганов

Антон Крылов, журналист
Одним из главных производителей «атмосферы ненависти» в стране (подчеркнем, ненависти политической) оказался сайт СМИ, авторы которого регулярно обвиняют в продуцировании этой самой атмосферы государство или своих оппонентов. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Молния ударила в идущий на посадку самолет в Сочи

            24 марта 2019, 16:56

            Текст: Анна Инсарова

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            В самолет авиакомпании «Победа» во время захода на посадку в аэропорту Сочи попала молния.

            Самолет летел из Казани. Инцидент произошел 23 марта, но известно об этом стало только сегодня, передает РИА «Новости».

            По словам представителя перевозчика, после происшествия лайнер вылетел во Внуково без пассажиров. Несмотря на то, что попадание молнии не представляет серьезной угрозы для современных самолетов, воздушное судно осмотрят специалисты.

            Напомним, в конце февраля в пассажирский самолет, пролетавший над Сочи, угодила молния. Осмотревшие его специалисты обнаружили повреждение законцовки крыла.

            В декабре в истребитель Кувейта F-18 Hornet попала молния, инцидент был зафиксирован на видео.


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