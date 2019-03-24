Молния ударила в идущий на посадку самолет в Сочи

В самолет авиакомпании «Победа» во время захода на посадку в аэропорту Сочи попала молния.

Самолет летел из Казани. Инцидент произошел 23 марта, но известно об этом стало только сегодня, передает РИА «Новости».

По словам представителя перевозчика, после происшествия лайнер вылетел во Внуково без пассажиров. Несмотря на то, что попадание молнии не представляет серьезной угрозы для современных самолетов, воздушное судно осмотрят специалисты.

Напомним, в конце февраля в пассажирский самолет, пролетавший над Сочи, угодила молния. Осмотревшие его специалисты обнаружили повреждение законцовки крыла.

В декабре в истребитель Кувейта F-18 Hornet попала молния, инцидент был зафиксирован на видео.