Удар молнии в истребитель попал на видео

Камера в кабине пилота истребителя F-18 Hornet ВВС Кувейта запечатлела момент удара молнии в самолет.

На видео видна вспышка света, явно заставшая пилота военного самолета врасплох. Также можно услышать громкий звук, раздавшийся в момент удара, пишет The Aviationist.

Инцидент не привел к повреждению самолета. Однако иногда удар молнии может оказаться опасным для экипажа, например, если разряд угодит в топливный бак.