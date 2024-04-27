Шри-Ланка передала России и Индии управление аэропортом MRIA

Шри-Ланка передала управление аэропортом Маттала Раджапакса российским и индийским компаниям

Tекст: Ольга Никитина

MRIA был построен при финансовой помощи Китая и открыт в 2013 году. Он оказался убыточным из-за малого количества рейсов, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Mirror.

В настоящее время Шри-Ланка переживает тяжелый экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Власти страны вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет оптимизации работы госпредприятий.

Передача MRIA в управление российским и индийским компаниям позволит Шри-Ланке снизить расходы на содержание аэропорта и повысить его эффективность.

MRIA – не первый объект, который Шри-Ланка передает в управление иностранным компаниям. Ранее власти страны уже передали под управление китайской компании порт Хамбантота.

Напомним, ранее Шри-Ланка подала заявку на вступление в БРИКС.