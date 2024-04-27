Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.0 комментариев
Шри-Ланка передала России и Индии управление аэропортом MRIA
Шри-Ланка передала управление аэропортом Маттала Раджапакса российским и индийским компаниям
Шри-Ланка передала управление международным аэропортом Маттала Раджапакса (MRIA) российской компании «Аэропорты Регионов» и индийской Shaurya Aeronautics (Pvt) Ltd на срок 30 лет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Шри-Ланки в пятницу.
MRIA был построен при финансовой помощи Китая и открыт в 2013 году. Он оказался убыточным из-за малого количества рейсов, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Mirror.
В настоящее время Шри-Ланка переживает тяжелый экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Власти страны вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет оптимизации работы госпредприятий.
Передача MRIA в управление российским и индийским компаниям позволит Шри-Ланке снизить расходы на содержание аэропорта и повысить его эффективность.
MRIA – не первый объект, который Шри-Ланка передает в управление иностранным компаниям. Ранее власти страны уже передали под управление китайской компании порт Хамбантота.
Напомним, ранее Шри-Ланка подала заявку на вступление в БРИКС.