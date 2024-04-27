Напавшие на Российский центр науки в Киеве приговорены заочно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказали в пресс-службе, собранные СК доказательства судом признаны достаточными для вынесения приговора Сергею Мазуру, Евгению Карасю, Андрею Лозовому, Александру Войтко, Богдану Ходаковскому, Сергею Бондарю и Сергею Филимонову, передает ТАСС. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Надругательство над государственным флагом РФ» и «Нападение на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений».

Следствием и судом установлено, что 17 февраля 2018 года подсудимые вступили в преступный сговор для нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве и его руководителя, являющегося аккредитованным дипломатом, для чего использовали баллоны с аэрозольной краской, громкоговорители, пиротехнические изделия, инструменты для демонтажа запорных устройств.

В СК рассказали, что не менее 69 человек прибыли к российскому культурному представительству и незаконно проникли в него. Внутри нападавшие выкрикивали антироссийские лозунги, угрозы и оскорбления в адрес представителей российской власти на Украине.

Нападавшие объявлены в международный розыск.

Напомним, 17 февраля 2018 года украинские радикалы устроили погром в здании Россотрудничества, испортив стены и уничтожив флаг России.