В самолет принца Гарри и Меган Маркл ударила молния

В прошлом месяце в самолет Dassault Falcon 7X, на котором принц Гарри и его супруга Меган Маркл летели в Амстердам, ударила молния, сообщили СМИ.

Молния ударила в частный реактивный самолет в полете. Dassault Falcon 7X успешно приземлился в аэропорту Схипхол, никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

После инцидента самолет девять дней находился в аэропорту, где проходили ремонтные работы и проверки безопасности.