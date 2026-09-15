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Полиция изъяла у жителя Египта более 150 древних артефактов
Египетская полиция конфисковала у жителя провинции Эль-Минья более 150 древних артефактов, включая два саркофага и десятки статуй, подготовленных к незаконной продаже, сообщило МВД страны.
Египетские правоохранители обнаружили тайник с древностями в южной провинции Эль-Минья, передает РИА «Новости». Местный житель планировал продать похищенные исторические ценности.
«Подразделение полиции по охране памятников древности после получения оперативной информации выявило жителя провинции Эль-Минья, который скрывал тайник с похищенными артефактами, готовя их к продаже», – говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.
Среди изъятого оказались два саркофага, 37 статуй из различных материалов, а также монеты, амулеты и посуда. Эксперты подтвердили подлинность находок, датировав их эпохой фараонов, а также греческим и римским периодами.
Задержанный признался в незаконных раскопках в горном районе Абу-Куркас. В настоящее время египетские власти активно борются с контрабандой древностей, уделяя особое внимание провинции Эль-Минья, богатой историческими памятниками.
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