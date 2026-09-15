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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 21:38 • Новости дня

    Суд во Франции присудил Ким Кардашьян один евро компенсации за ограбление

    AP: Суд во Франции присудил Ким Кардашьян один евро компенсации за ограбление

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский суд присудил американской телезвезде Ким Кардашьян компенсацию в размере одного евро по делу о крупном вооруженном ограблении в Париже, пишет Associated Press (AP).

    Суд во Франции удовлетворил требования американской телезвезды Ким Кардашьян по делу о вооруженном нападении 2016 года, передает ТАСС со ссылкой на агентство AP. Знаменитости присудили символическую сумму.

    Бывший администратор отеля, пострадавший во время инцидента, получит 109 тыс. евро. Изначально мужчина запрашивал 550 тысяч, однако его адвокат назвал итоговое решение победой. Самой гостинице выплатят 50 тыс. евро. Стилисту Кардашьян Симоне Бреттеру, как и телезвезде, одобрили компенсацию в один евро.

    Ограбление произошло в октябре 2016 года во время Недели моды в Париже. Несколько мужчин в масках ворвались в номер гостиницы и, угрожая огнестрельным оружием, забрали все личные украшения модели. Общая стоимость похищенного составила девять млн евро, при этом одно кольцо оценивалось в четыре млн евро.

    В августе злоумышленник проник в калифорнийское поместье Ким Кардашьян.

    В январе преступники ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

    Летом 2024 года неизвестные похитили чемодан с драгоценностями у бывшего тренера ЦСКА Зико во французской столице.

    13 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Подаренный Майклом Джексоном матери Rolls-Royce выставили на продажу

    Tекст: Катерина Туманова

    В Соединенных Штатах на продажу в салоне Monza car выставили автомобиль Rolls-Royce Silver Spur, который певец Майкл Джексон подарил своей матери Кэтрин.

    Калифорнийский дилер Monza Car сообщил, что этот автомобиль был приобретен Майклом Джексоном и его братьями и сестрами в 1984 году в качестве подарка ко Дню матери.

    Нынешний владелец приобрел машину в 1999 году. В комплекте есть все документы, подтверждающие историю автомобиля, а также именной номерной знак в рамке, который дети Джексоны подарили своей матери Кэтрин.

    Машина в безупречном состоянии, на ходу, едет отлично. Транспортное средство оценено в 49 тыс. 35 долларов.

    «Изначально на автомобиле был установлен номерной знак BWLYM, в котором хранилась история этой машины. Буквы на знаке символизировали любовь и уважение детей Джексонов к своей матери: эти буквы расшифровывались как инициалы фразы: «Because We Love You, Mother» («Потому что мы любим тебя, мама»)», – сказано в карточке товара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, носок Майкла Джексона в 2025 году продали во Франции за 6,2 тыс. евро, а белую перчатку в 2020 году – за более 104 тыс. долларов.Дочь Майкла Джексона

    рассказала о первой встрече с матерью.


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    15 сентября 2026, 00:16 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной

    Ефремов и Нагалев заявили о связи боевиков в Мали с Францией и Украиной

    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной
    @ кадр из видео «Раптли»

    Tекст: Антон Антонов

    Освобожденные из плена боевиков в Сахаре россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев рассказали, что боевики в Мали связаны с Францией и Украиной.

    Ефремов и Нагалев попали в засаду на границе с Алжиром в июле 2024 года и находились в плену боевиков в Сахаре до августа 2026 года, передает РИА «Новости».

    Все это время террористы держали пленников на цепях круглосуточно. По словам Нагалева в интервью телеканалу RT, тяжелее всего было переносить жару и местных змей. Сначала боевики выдавали пленникам по полтора литра воды на двоих в сутки, позднее воду стали давать в большем объеме, но качество ее ухудшилось.

    Освобождать от цепей заложников боевики позволяли крайне редко. «Отвязывали, может быть, раз в два-три месяца – постираться, помыться, искупаться, но на это давалось минут 15-20, потому что они нас боялись, а в эти моменты ты начинаешь ходить, ноги не слушаются», – рассказал Ефремов.

    Ефремов признался, что за все время плена они с Нагалевым почти не задумывались о будущем – все дни слились в сплошной туман.

    По его мнению, за боевиками, удерживавшими их в плену, стоят французы. Нагалев добавил, что за террористами стоят Франция и Украина, а также все, кто не поддерживает Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое россиян, находившихся в плену у малийской вооруженной группировки, были освобождены и доставлены в Ливию при посредничестве местных военных.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели в неволе 755 дней после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена.

    В МИД России заявили о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 04:00 • Новости дня
    Грушко: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции
    Грушко: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Присоединение Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию вынуждает Москву учитывать эту позицию при военном планировании, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко назвал негативным решение Финляндии присоединиться к французской инициативе, передает ТАСС.

    «Этот шаг подрывает режим нераспространения, ослабляет его, ослабляет региональную безопасность, европейскую безопасность и, в конечном счете, конечно, абсолютно не способствует безопасности самой Финляндии», – заявил Грушко.

    Дипломат отметил, что подобное решение не отвечает интересам самой Финляндии в сфере безопасности. Он подчеркнул, что Москва рассматривает произошедшее как новую реальность, которую придется учитывать при дальнейшем военном планировании.

    По словам замминистра, Россия учтет присоединение Финляндии к французской ядерной инициативе в своем военном строительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии сообщило о присоединении страны к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценок этого решения Хельсинки, сославшись на необходимость изучения деталей.

    Грушко заявил, что Москва учтет намерения европейских стран размещать ядерное оружие при обновлении перечня приоритетных военных целей.

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    13 сентября 2026, 07:40 • Новости дня
    Леди Гага стала мамой
    Леди Гага стала мамой
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Леди Гага и ее жених Майкл Полански недавно стали родителями первого совместного ребенка, сообщает Page Six, отмечая, что пара только помолвлена и официально отношения не оформляла.

    Никаких подробностей, включая имя, пол и дату рождения ребенка издание Page Six сообщить не может, предлагая лишь серию фото, на которых Гага несет в слинге младенца где-то в Северной Калифорнии.

    Певица и бизнесмен Полански, которые были помолвлены с марта 2024 года, так и не поженились, в последние месяцы держались в тени.

    Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанна Анджелина Джерманотта) не появлялась на публике с августа.

    До этого, в мае, ее заметили на мероприятии в The Grove в Лос-Анджелесе. В апреле Гага завершила свое последнее турне The Mayhem Ball. Оно продолжалось почти девять месяцев и включало 86 концертов по всему миру.

    Неожиданное появление ребенка спровоцировало слухи об использовании парой услуг суррогатной матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Книга рекордов признала концерт Леди Гаги самым массовым в мире. Тогда же полиция пресекла попытку совершить взрыв во время многотысячного концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

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    14 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Politico: Франция застала ЕС врасплох при продлении санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских санкций Евросоюза, поддержав инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков, сообщает Politico.

    По данным Politico, Европейский союз столкнулся с неожиданными трудностями при попытке продлить антироссийские санкции. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, однако процесс согласования застопорился из-за позиции двух государств, передает РИА «Новости».

    «Послы стремятся продлить действие санкционных списков ЕС в отношении России до истечения их срока во вторник, однако Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем застала всех врасплох», – отмечается в материале.

    Ранее стало известно, что Братислава выступает за снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Позднее к этой инициативе присоединился Париж, поддержав исключение Усманова из черных списков. Последний раз индивидуальные санкции ЕС продлевались в марте 2026 года.

    Власти Франции поддержали инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из европейских санкционных списков.

    Весной послы стран Евросоюза согласовали продление персональных ограничений против российских граждан до 15 сентября без исключений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провоцировании серьезного раскола внутри объединения из-за антироссийских мер.

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    13 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Путин отметил вклад Розенбаума в реализацию благотворительных инициатив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Александра Розенбаума с 75-летним юбилеем, особо отметив его активную благотворительную деятельность, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. В обращении отмечается значимый вклад артиста в реализацию востребованных гуманитарных и благотворительных инициатив.

    «Вы всегда работаете вдохновенно, дарите слушателям тепло души и сердца. Благодаря особой, доверительной манере исполнения, ваши талантливые песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей разных поколений», – подчеркнул российский лидер.

    Президент также пожелал народному артисту крепкого здоровья, а также успехов в делах и новых начинаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент направил поздравительную телеграмму Олегу Газманову по случаю 75-летия.

    В прошлом году Александр Розенбаум отметил значимость работы военных врачей на передовой.

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    14 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Умер один из основателей ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий

    Tекст: Вера Басилая

    Советский и российский музыкант Евгений Броневицкий, стоявший у истоков создания популярного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», скончался на 82-м году жизни.

    О смерти 81-летнего советского и российского музыканта Евгения Броневицкого сообщила Илона Броневицкая, передает ТАСС.

    «Умер Евгений Александрович. Так горько», – поделилась собеседница агентства.

    Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. Музыкант обрел наибольшую популярность как бас-гитарист и вокалист известного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары».

    В июле скончался один из создателей легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич. Месяцем ранее от остановки сердца умерла советская певица Валентина Игнатьева. В феврале из жизни ушел основатель челябинского вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп.

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    14 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили

    Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили

    Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юбилейное выступление Ларисы Долиной в Петербурге, ранее перенесенное с февраля на ноябрь, отменили, сообщила пресс-служба БКЗ «Октябрьский».

    Именно на этой площадке должно было пройти мероприятие, передает ТАСС. «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта. Уважаемые зрители, возврат билетов осуществляется по месту приобретения», – говорится в сообщении на сайте концертного зала.

    Изначально выступление Долиной планировалось на февраль, однако в январе стало известно о его переносе на ноябрь. Директор певицы Сергей Пудовкин тогда объяснял это изменениями в гастрольном графике артистки. Ожидалось, что на юбилейном вечере вместе с ней выступят известные музыканты и коллеги по эстраде.

    Напомним, организаторы перенесли петербургское выступление артистки на 15 ноября.

    Ранее представители площадок отложили концерты певицы в Обнинске и Брянске.

    В начале года из-за низких продаж билетов сорвался юбилейный вечер Ларисы Долиной в Москве.

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    14 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Самолет с бразильским певцом Вакьеро выкатился за пределы ВПП и загорелся

    Самолет с певцом Реем Вакьеро выкатился за пределы ВПП и загорелся

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет Cessna 550 Citation Bravo, на борту которого находились бразильский певец Рей Вакьеро и еще семь человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Парельяс в штате Рио-Гранде-ду-Норте.

    Согласно сообщению авиационной новостной платформы FL360aero, самолет с регистрационным номером PP-WMO попал в аварию рано утром в воскресенье, 13 сентября.

    Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту и впоследствии загорелся, при этом оба двигателя были охвачены пламенем. Пожарные боролись с огнем около пяти часов, прежде чем его удалось взять под контроль, пишет портал Saharareporters.

    По имеющимся данным, все восемь человек, находившихся на борту, включая двух членов экипажа, эвакуировались из самолета. Певец Рей Вакьеро не пострадал, в Парельяс он прибыл, чтобы выступить на концерте.

    Пожар уничтожил самолет Cessna 550 Citation Bravo, бизнес-джет, обычно используемый для частных и чартерных рейсов.

    Обстоятельства инцидента остаются предметом расследования Бразильским центром по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае вылетавший из Денвера самолет сбил человека на полосе. Грузовой Boeing 767-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Майами, жертвами авиакатастрофы стали пять человек.

    Самолет в Бишкеке сломал шасси и завалился при взлете.

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    14 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    Селин Дион дала первый за шесть лет сольный концерт
    Селин Дион дала первый за шесть лет сольный концерт
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канадская певица Селин Дион впервые за шесть лет дала сольный концерт после того, как у нее выявили редкое неизлечимое неврологическое заболевание.

    Выступление прошло на арене в пригороде Парижа Нантере. Это был первый полномасштабный концерт певицы с марта 2020 года. В 2022 году у нее диагностировали синдром мышечной скованности – редкое прогрессирующее неврологическое заболевание, поражающее мышцы, в том числе голосовые связки. Из-за болезни ей пришлось отменить мировое турне, пишет газета NY Daily News.

    «Когда она взяла эту ноту, я схватила подругу за руку. Я затаила дыхание, сама того не осознавая. А потом расплакалась. Она вернулась. Она действительно вернулась», – поделилась впечатлениями 42-летняя учительница из Нанта Элоди Маршан.

    За 2 часа 15 минут Дион исполнила 25 композиций, включая хиты My Heart Will Go On и The Power of Love. Впереди у нее еще 15 выступлений в ближайшие пять недель и десять концертов в мае 2027 года.

    Синдром скованного человека встречается у одного-двух человек на миллион. Болезнь вызывает сильные мышечные спазмы, которые могут быть спровоцированы громким шумом, прикосновением или эмоциональным стрессом.

    Ранее Селин Дион признавалась, что пение с этим заболеванием ощущается так, словно ее душат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Леди Гага и ее жених Майкл Полански стали родителями первого совместного ребенка. TMZ узнал, что Бейонсе получила судебный иск за кражу чужой песни. Новые виды клопов получили название в честь певицы Тейлор Свифт из-за внешнего вида.

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    15 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Пьер де Голль: США преувеличили роль в освобождении Европы

    Пьер де Голль раскритиковал американский фильм о роли США в освобождении Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что был потрясен американским фильмом, преувеличивающим роль США в освобождении Европы от нацистской оккупации.

    Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал, что был потрясен американским фильмом, в котором утверждалось, что США в одиночку освободили Европу от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Об этом он заявил на сессии «Код Непокоренных: память против постправды» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».

    Де Голль вспомнил, что в 1944 году его тетю отправили в концлагерь Равенсбрюк, а двоюродная бабушка, сестра Шарля де Голля, тоже была отправлена в концлагерь за участие в движении Сопротивления. По его словам, родственники были скромными людьми и не любили говорить о пережитом шоке, поэтому увиденный фильм особенно поразил его: он задался вопросом, во что оказалась втянута его семья.

    Де Голль напомнил о решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией и огромных потерях советского народа. Он подчеркнул, что современному поколению важно привить навыки аналитического мышления, а образовательная система должна вернуться к подлинным историческим фактам, назвав восстановление исторической справедливости и объяснение правды детям повседневным долгом и повседневной борьбой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пьер де Голль заявил о необходимости вступления Франции в БРИКС.

    Ранее он назвал глупыми лозунгами первые заявления нового главкома ВСУ.

    Пьер де Голль рассказал о своих планах получить российское гражданство.

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    15 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Лавров: Макрон поехал в Африку отговаривать лидеров от саммита Россия – Африка

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Африку, чтобы отговаривать лидеров континента от визита на саммит Россия – Африка в Москве.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Африку, чтобы отговаривать лидеров континента от визита на саммит Россия – Африка в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, пишет ТАСС.

    По словам Лаврова, подозрения российского МИД опираются на некоторые факты. Глава ведомства выразил уверенность, что французский лидер будет всячески препятствовать приезду африканских друзей на высшем уровне на саммит, который пройдет в Москве в следующем месяце.

    Третий саммит Россия – Африка запланирован на 28–29 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров сообщил о планах президента Ганы посетить саммит Россия – Африка в Москве.

    Министр также анонсировал участие президента Мозамбика в предстоящем саммите.

    Кроме того, МИД заявил об ожидании председателя комиссии Афросоюза Али Юсуфа на саммите в Москве.

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    15 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    На Гребенщикова составили протокол за участие в нежелательной организации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорошевский суд Москвы зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении исполнителя Бориса Гребенщикова (признан иноагентом в России).

    Гребенщиков может быть оштрафован за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России, передает РИА «Новости». «Хорошевский районный суд города Москвы 15 сентября 2026 года зарегистрировал дело об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП РФ в отношении Гребенщикова Бориса Борисовича», – рассказали в пресс-службе инстанции.

    Данная норма предусматривает ответственность за работу с иностранной структурой, признанной нежелательной. Максимальный штраф по ней составляет 15 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Борис Гребенщиков официально стал гражданином Британии. В октябре прошлого года суд в Петербурге оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента.

    Минюст указывал, что он давал концерты за рубежом для оказания финансовой помощи Украине, выступал против СВО и получал деньги из-за границы.

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    15 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Протестующие из-за зарплат полицейские в Париже принесли гробы к парламенту

    BFMTV: Протестующие полицейские в Париже принесли гробы к зданию парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недовольные недостаточным финансированием французские полицейские принесли гробы со скелетами в униформе к зданию Национального собрания в Париже, сообщил телеканал BFMTV.

    «Гробы с надписью «RIP полиция» были поставлены перед Национальным собранием», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV. Внутри гробов находились скелеты, одетые в форму сотрудников правоохранительных органов.

    Сами гробы несли участники манифестации, облаченные в черные плащи с капюшонами и держащие в руках косы. Кроме того, протестующие использовали шашки, выпускающие черный дым.

    Во вторник более десяти тысяч французских полицейских вышли на демонстрацию в Париже ради повышения окладов.

    В апреле прошлого года бойцы полицейского спецназа объявили бессрочную забастовку из-за постоянных переработок.

    В конце 2024 года сотрудники полиции вместе с другими бюджетниками потребовали отставки президента Эммануэля Макрона на фоне сокращения финансирования.

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    15 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский актер Стивен Сигал успешно сыграл в игровой автомат на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге и выиграл красную шапку-ушанку.

    Сигал посетил стенд Россотрудничества «Россия с тобой» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Там он ознакомился с офисом, собирающим идеи проектов со всего мира, и пообщался с участниками мероприятия.

    На площадке актер также сделал фотографию в нейрозеркале. После этого он решил испытать удачу в игровом автомате, где успешно выиграл красную шапку-ушанку. Зрители поддержали его аплодисментами, а сам приз артист забрал с собой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в нем примут участие десять тыс. человек из 191 страны мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября в Екатеринбурге стартовал масштабный Международный фестиваль молодежи.

    Ранее Стивен Сигал заявил о гордости быть русским и жить в России.

    Американский актер также раскритиковал голливудских режиссеров за стереотипный образ плохих русских в кино.

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    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли

    Под угрозой блокады оказалась еще одна важнейшая точка на мировой карте ключевых торговых путей – Баб-эль-Мандебский пролив. На этот раз такую опасность создали не США и даже не Иран, а просто вооруженная группировка. Каких целей добиваются йеменские хуситы и почему, по словам экспертов, именно сейчас для них настал «самый удобный момент»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

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      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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