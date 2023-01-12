Гребенщиков назвал поддерживающих СВО «фашистами» и рассказал о помощи ВСУ

Награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» музыкант Борис Гребенщиков назвал русских, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.

Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград».

«Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина».

Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.