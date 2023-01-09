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Отношения России и США переходят в новую стадию

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Смольянинову предрекли наказание рублем

Артисты, которые годами зарабатывали в России, критикуют Родину Komsomolskaya Pravda/Global Look Press,
Григорий Сысоев/РИА Новости,
Андрей Любимов/Агентство «Москва»
В Сети не утихает скандал вокруг Артура Смольянинова. Звезда фильма «9 рота», оказавшись в Латвии, заявил о безразличии к Родине, желании воевать за Украину и готовности пристрелить коллегу по кинокартине Сослана Фидарова из-за его участия в СВО. Ранее в схожие скандальные ситуации попали Валерий Меладзе и Максим Галкин. Зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу? Подробности...
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Ради спасения экономики Британию вернут в XIX век

Сунак не только «пережил» Лиз на высоком посту, но и всерьез собирается подавить волну забастовок Jacob King/AP/ТАСС
Пережив на прошлой неделе «черный четверг» и опасаясь гибельного для страны «черного полугодия», власти Великобритании решили подавить забастовочное движение. Сейчас оно приняло масштабы, каких не было почти 50 лет. А бороться с ним правительство Риши Сунака будет такими методами, которые заставляют вспомнить о позапрошлом веке. Подробности...
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    Смольянинову предрекли наказание рублем

    Артисты, которые годами зарабатывали в России, критикуют Родину
    		   9 января 2023, 14:36
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press,
    Григорий Сысоев/РИА Новости,
    Андрей Любимов/Агентство «Москва»
    Текст: Алёна Задорожная

    В Сети не утихает скандал вокруг Артура Смольянинова. Звезда фильма «9 рота», оказавшись в Латвии, заявил о безразличии к Родине, желании воевать за Украину и готовности пристрелить коллегу по кинокартине Сослана Фидарова из-за его участия в СВО. Ранее в схожие скандальные ситуации попали Валерий Меладзе и Максим Галкин. Зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу?

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Основанием для этого стала серия его скандальных заявлений. В интервью Кириллу Мартынову (признан иноагентом) и изданию «Новая газета Европа» (признано СМИ-иноагентом) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина, который активно поддерживает спецоперацию. При этом ему безразлично, в каких границах останется Россия, «даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел». 

    Актер также заявил о готовности «воевать за Украину» и убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота». Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров ответил Смольянинову иронично. Он сообщил, что жив, а «все те знакомые, кто тебе сказали, что я погиб, они тебя обманули». Он также заметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».

    В Кремле сообщили, что «ничего хорошего о заявлении Смольянинова не думают». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «тут важнее, что о них думают наши соответствующие ведомства».

    Это уже не первый случай, когда известные российские деятели культуры выступают против России. Так, певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».

    Поступки артистов не оставили без внимания и в Госдуме. Так, депутат Яна Лантратова заявила, что в нижней палате парламента необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на слова актеров, выступающих против России. «Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Лантратовой.

    Кроме того, из-за слов Смольянинова в Следственный комитет обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова (признан иноагентом) с уголовным делом». По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам и фильмам.

    Между тем, как считают эксперты, какие-то отдельные санкции в отношении деятелей культуры, которые выступают против России, принимать вряд ли следует. Достаточно тех мер, что уже предусмотрены действующим законодательством. При этом желательно сделать так, чтобы враждебно настроенные артисты, к тому же поддерживающие противника вербально и материально, перестали получать поддержку госбюджета для реализации своих проектов. То есть они должны быть наказаны рублем. 

    «Называть ли таких «смольяниновых» творческой элитой – большой вопрос. Эти люди многие годы работали не на Россию, а на себя и свои кошельки. И довольно долго в их кругах считалось хорошим тоном относиться пренебрежительно к той стране, в которой ты работаешь», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации по связям с общественностью, политолог Евгений Минченко.

    «Что касается наказания, то я бы не стал публично лишать их, например, наград. Дело в том, что это будет лишним привлечением внимания к людям, которые рядовому гражданину по большому счету вообще не интересны. Лично я узнал о существовании актера Смольянинова только после его заявления», – рассуждает собеседник. «Отдельно стоит вопрос о расторжении с ними контрактов. Россия не может обязать частные организации прекратить с ним сотрудничество. Однако государственные деньги актерам типа Смольянинова платить точно не стоит», – уверен эксперт.

    В то же время журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев считает, что в кейсе Смольянинова интересен не он сам и не его «банальные глупости», а то СМИ, которому он дает интервью.

    «Что имеется в анамнезе? Боевой листок людей со светлыми лицами, которые борются, как мы знаем, за более лучшую Россию будущего, совершенно откровенно продвигает идею об уничтожении России или как минимум о ее тотальном разгроме. Не первый, впрочем, раз. Но здесь уж просто совсем открыто», – отмечает журналист.

    «И не важно, что говорит это артист Артур, хотя бы и искренне, в чем сомнений нет. Но он просто говорящая голова, часть технологической цепочки информационной войны. А «Новая газета» теперь окончательно один из фронтовых командных пунктов этой войны. Это важно фиксировать. Потому что рано или поздно вся эта публика потянется в Россию», – полагает Медведев.

    В свою очередь уральский блогер Сергей Колясников в своем канале напоминает, что «Артур заработал в России много денег». «Он и сейчас продолжает их зарабатывать, в ролике жалуется, что новый фильм не вышел. Важно понимать, что в Министерстве культуры РФ засилье таких же, как Смольянинов. Именно они кормили их десятилетиями и продолжают это делать. Они также ненавидят Россию, просто делают это молча, выращивая десятки Смольяниновых, осыпая их ролями и государственными деньгами», – посетовал Колясников.

    «Дело в том, что многие наши так называемые звезды привыкли на своем фрондерстве зарабатывать. Долгие годы они изображали легкую оппозиционность для того, чтобы в период выборов продать себя подороже: да, мол, я не очень за власть, но по двойному прейскуранту могу что-то даже поддержать. И потом мелькали на выборах всех уровней в командах поддержки того или иного кандидата в мэры, губернаторы, депутаты или президенты», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД журналист, общественный деятель Антон Коробков-Землянский. «Эту же схему они пытались провернуть в конце февраля прошлого года, но оказалось, что в их услугах больше никто не нуждается. Дело даже не в решениях власти или какой-то цензуре.

    Само общество в столь переломный для страны момент расценило подобное поведение как предательство»,

    – добавил он. «А дальше у всех этих знаменитостей просто не осталось выбора. После отъезда за границу пришлось отрабатывать свои виды на жительство и трудовые визы – заниматься откровенной русофобией. Судьба «отъехавших» в принципе нам уже мало интересна, они вычеркнули себя и из российской культуры, и из российского общества навсегда», – считает собеседник. При этом самого журналиста куда больше волнует деятельность Валерия Меладзе в России.

    «Он объявил прошлой весной, что больше не будет заниматься творчеством в нашей стране, а под Новый год все же приехал с корпоративами к ряду крупных российских компаний. На днях я написал запросы Бастрыкину в Следственный комитет с просьбой проверить, не финансирует ли он из своих «корпоративных» доходов армию Украины. Также я написал губернатору Московской области Воробьеву, почему заслуженный артист России, несмотря на свои недавние выкрики «героям слава», являющиеся бандеровским кличем, до сих пор является членом Общественной палаты Красногорска. Посмотрим, что ответят официальные лица», – резюмировал Коробков-Землянский. 

     
     
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