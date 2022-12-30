Уехавшие из России делятся на две категории

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30 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

Население России увеличилось на пять миллионов человек, что крайне важно для будущего страны Алексей Майшев/РИА Новости
В 2022 году территория Россия приросла новыми регионами, Азовское море стало внутренним, а численность населения страны выросла на пять миллионов человек. При этом российское общество, по данным социологов, стало более сплоченным вопреки ожиданиям Запада. Каких еще важных результатов добилась Россия в уходящем году?  Подробности...
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ПВО Белоруссии доказала готовность противостоять угрозам с Украины

Обломки украиской ракеты на полях Белоруссии БелТА/ТАСС
Украинские ракетчики допустили очередной промах международного масштаба. Ранее им удавалось поразить гражданские объекты и территории России, Молдавии и Польши, теперь настал черед Белоруссии. Как белорусские военные смогли минимизировать ущерб от падения украинской ракеты системы ЗРК С-300 и какими последствиями грозит этот инцидент? Подробности...
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Новую войну за Косово отменили только на время

Еще накануне все силовики Сербии и Косово находились в режиме полной боевой готовности REUTERS
Вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности, на севере Косова разбирают баррикады, кризис как будто бы разрешен. Но это только отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы, а американских солдат не изгонят из «порохового погреба Европы».  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Россия выстояла без уехавших

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Отъезд сотен тысяч людей не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались. Подробности...
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Мифы, не пережившие 2022 год

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Отрицательный результат – это тоже результат. И уходящий год неимоверно нас обогатил, отправив на свалку множество идей, оказавшихся лишь мифами. Подробности...
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Старый мировой порядок умер

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас страны Запада превращают себя в военный лагерь, противостоящий остальному человечеству. Единственный инструмент, оставшийся в 2022 году у США и Европы – это принуждение и запугивание. Подробности...
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Сто лет назад родился СССР

Войны не будет, сербы расходятся

В КНР отчитали США за Россию и Германию

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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    Уехавшие из России делятся на две категории

    Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
    		   30 декабря 2022, 20:05
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории.

    Предложение, которое высказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, – отменить налоговые льготы для людей, которые уехали из России, и слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что эмигрантов, желающих поражения нашей страны, надо считать врагами общества, вызвали дискуссию – в том числе среди законодателей.

    У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции, заявил в среду РИА «Новости» сенатор Сергей Цеков. На его слова весьма критично отреагировал коллега Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству. «У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», – написал сенатор Клишас в своем Telegram-канале.

    Отметим, что зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев подверг резкой критике не всех новых эмигрантов, но вполне определенную их категорию – тех, кто публично желает России поражения и гибели. «Идет речь именно о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы – естественно... они должны нести за это ответственность», – комментировал ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.  

    После начала спецоперации в Уголовный кодекс были внесены новые статьи: за распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил и за их дискредитацию (ст. 207.3) и за призывы к санкциям против России (ст. 284.2). Медведев в свою очередь напомнил о термине римского права hostis publicus – «враг общества» и о понятии «врага государства» (enemy of the state) из политической практики США. По мнению замглавы Совбеза, к тем уехавшим из России, что желают поражения нашей стране, должно применяться аналогичное определение – и «накрепко должно закрепиться».

    Не меньший резонанс вызвало заявление спикера Вячеслава Володина, которое он сделал в минувшее воскресенье. По его словам, было бы правильно отменить налоговые преференции для тех, кто покинул Россию. Володин полагает, что необходимо ввести для таких граждан повышенную ставку налогообложения. В Госдуме работают над соответствующими изменениями в законодательство.

    Поясним: по нынешним законам, если гражданин живет в России меньше 183 дней в течение 12 месяцев, то он теряет статус налогового резидента РФ. Все нерезиденты платят НДФЛ (налог на доходы физических лиц) по ставке 30%, а не 13%. Но есть исключения – те самые налоговые преференции. Так, в некоторых случаях ставка НДФЛ для нерезидентов меньше 30% и составляет: 15% – с дивидендов по российским акциям, 13–15% – с полученных после 2023 года процентов по вкладам и накопительным счетам в банках в России.

    К предложению срезать налоговые преференции для уехавших есть ряд вопросов с содержательной точки зрения, отмечал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. «Всех записать в предатели и наказывать – это очень сомнительный ход. Нет никаких четких критериев того, как это будет работать», – указал политолог. Разве будет справедливым причислять человека к предателям лишь на основании того, что он в определенных числах выехал из страны, и до сих пор не вернулся, задается вопросом эксперт.

    Схожего мнения придерживается и депутат Госдумы Дмитрий Гусев. «Всех уехавших можно разделить на две категории.

    Меньшинство – это те, кто покинул родину и активно пеняет на Россию в социальных сетях. Они настоящие предатели, но их единицы.

    Сложность в том, что эта первая группа наиболее горластая. Чаще всего представители этой категории – бывшие «звезды». Разумеется, их статус позволяет озвучивать определенную позицию достаточно большому числу наших граждан, что создает иллюзию преобладания их идей», – сказал депутат Гусев газете ВЗГЛЯД.

    «Тем не менее это не так. Они – единицы среди покинувших родину граждан. Это медийные люди. Их необходимо предать забвению. Мы должны перестать слушать их песни, перестать называть имена и в целом стараться меньше о них говорить. Общественное игнорирование – самое страшное наказание для «звезд». Их возвращение на родину возможно только после покаяния перед народом России», – считает политик.

    Гусев подчеркнул, что сейчас абсолютное большинство российского общества сплотилось вокруг общей цели. «В наших людях проявилась тяга к взаимопомощи. Это огромная сила, которую нам необходимо использовать», – отметил собеседник.

    По оценке депутата Гусева, из тех, кто покинул страну, большинство относится не к первой категории (то есть не к новоявленным оппозиционерам из числа бывших «звезд»), а ко второй – «люди, поддавшиеся панике». «Очень важно понять их и простить», – подчеркнул парламентарий. Если суммировать естественную убыль населения – 800 тыс. человек и возможные 700 тыс. уехавших, то потери за год – 1,5 млн человек, подчеркнул Гусев. Он отметил, что в абсолютном исчислении это очень большое число.

    «Создадим таким людям тяжелый налоговый режим, и они просто уйдут под другую юрисдикцию. Задача должна состоять в том, чтобы вернуть это большинство обратно, на родину. Важно, чтобы они не боялись службы в армии: программисты могут стать членами кибервойск, а ученые пускай работают в лабораториях. Умные ребята должны приносить пользу стране», – считает Гусев.

    «Наше общество успешно преодолело тяготы уходящего года. Все граждане России так или иначе принимают участие в СВО: кто-то на фронте, кто-то дома у монитора, а кто-то занимается поставками гуманитарной помощи», – добавил собеседник.

    В похожем духе высказался и депутат Госдумы Олег Матвейчев, член комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    «Кто-то уехал из России по линии воссоединения семей, кто-то вступил в брак, кто-то отбыл на лечение, кто-то получил более выгодное карьерное предложение. Как мы будем определять и отсортировывать одних уехавших от других? Правоприменительная практика тут будет крайне тяжелой, если не сказать – нереализуемой», – рассуждает собеседник.

    «Весь прошедший год мы вместе с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций занимались тем, что возвращали напуганных российских специалистов IТ-сферы из-за границы», –

    отметил Матвейчев, который занимает пост зампреда профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «IT-специалистам предоставили налоговые льготы, отменили призыв в армию, давали гранты на стартапы, покрывали затраты на рекламную деятельность, – перечислил Матвейчев. – А теперь что? Сведем на нет все эти усилия? Объявим всех уехавших врагами?»

    Депутат отметил, что российская молодежь в предшествующие десятилетия зачастую воспитывалась в космополитическом духе, те же интернет-специалисты могут считать себя «гражданами условного мирового IT-государства». И то, что они могут спокойно работать в других государствах (в том числе недружественных России), как правило, объясняется сугубо профессиональными и карьерными, а не политическими соображениями, полагает Матвейчев. «Наша задача сейчас как государства, как их родины – переманить специалистов обратно», – указал замглавы профильного комитета Госдумы.

    По мнению директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, предложение Володина – если оно будет реализовано – коснется не всех уехавших. Санкции могут иметь отношение к индивидуальным предпринимателям или самозанятым, считает Данилин. Те же, кто просто работает в удаленном доступе из-за рубежа, этим санкциям не подвергнутся. Однако главные риски предложения связаны с наполнением бюджета. «Уехавшие предприниматели все равно платят налоги. Если они лишатся бизнеса в России, то могут уйти в серую зону, а работающие на них в России лишатся работы. Это будет неправильно, поэтому меры, которые могут принять депутаты, нужно четко продумать», – считает Данилин.

    Что касается предложения Медведева, то они не сопряжены с какими-либо рисками для страны, считает Данилин. Собеседник так же, как и депутат Гусев, предлагает разделить выехавших из страны на две группы: на просто запутавшихся или испугавшихся – и на врагов, которые могут не только публично выступать против России, но и работать на иностранную разведку. «Те, кто уехал и начинает гадить оттуда, работать против консолидации общества, писать всякие гадости, дискредитирующие Российскую армию, народ, – этих людей нужно признавать врагами России, чтобы они понесли заслуженное наказание в соответствии с Уголовным кодексом, то есть принять меры по заочному осуждению, лишать гражданства и не дать возможности вернуться обратно», – подчеркнул Данилин.

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