Уехавшие из России делятся на две категории

В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории.

Предложение, которое высказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, – отменить налоговые льготы для людей, которые уехали из России, и слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что эмигрантов, желающих поражения нашей страны, надо считать врагами общества, вызвали дискуссию – в том числе среди законодателей.

У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции, заявил в среду РИА «Новости» сенатор Сергей Цеков. На его слова весьма критично отреагировал коллега Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству. «У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», – написал сенатор Клишас в своем Telegram-канале.

Отметим, что зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев подверг резкой критике не всех новых эмигрантов, но вполне определенную их категорию – тех, кто публично желает России поражения и гибели. «Идет речь именно о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы – естественно... они должны нести за это ответственность», – комментировал ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

После начала спецоперации в Уголовный кодекс были внесены новые статьи: за распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил и за их дискредитацию (ст. 207.3) и за призывы к санкциям против России (ст. 284.2). Медведев в свою очередь напомнил о термине римского права hostis publicus – «враг общества» и о понятии «врага государства» (enemy of the state) из политической практики США. По мнению замглавы Совбеза, к тем уехавшим из России, что желают поражения нашей стране, должно применяться аналогичное определение – и «накрепко должно закрепиться».

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Не меньший резонанс вызвало заявление спикера Вячеслава Володина, которое он сделал в минувшее воскресенье. По его словам, было бы правильно отменить налоговые преференции для тех, кто покинул Россию. Володин полагает, что необходимо ввести для таких граждан повышенную ставку налогообложения. В Госдуме работают над соответствующими изменениями в законодательство.

Поясним: по нынешним законам, если гражданин живет в России меньше 183 дней в течение 12 месяцев, то он теряет статус налогового резидента РФ. Все нерезиденты платят НДФЛ (налог на доходы физических лиц) по ставке 30%, а не 13%. Но есть исключения – те самые налоговые преференции. Так, в некоторых случаях ставка НДФЛ для нерезидентов меньше 30% и составляет: 15% – с дивидендов по российским акциям, 13–15% – с полученных после 2023 года процентов по вкладам и накопительным счетам в банках в России.

К предложению срезать налоговые преференции для уехавших есть ряд вопросов с содержательной точки зрения, отмечал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. «Всех записать в предатели и наказывать – это очень сомнительный ход. Нет никаких четких критериев того, как это будет работать», – указал политолог. Разве будет справедливым причислять человека к предателям лишь на основании того, что он в определенных числах выехал из страны, и до сих пор не вернулся, задается вопросом эксперт.

Схожего мнения придерживается и депутат Госдумы Дмитрий Гусев. «Всех уехавших можно разделить на две категории.

Меньшинство – это те, кто покинул родину и активно пеняет на Россию в социальных сетях. Они настоящие предатели, но их единицы.

Сложность в том, что эта первая группа наиболее горластая. Чаще всего представители этой категории – бывшие «звезды». Разумеется, их статус позволяет озвучивать определенную позицию достаточно большому числу наших граждан, что создает иллюзию преобладания их идей», – сказал депутат Гусев газете ВЗГЛЯД.

«Тем не менее это не так. Они – единицы среди покинувших родину граждан. Это медийные люди. Их необходимо предать забвению. Мы должны перестать слушать их песни, перестать называть имена и в целом стараться меньше о них говорить. Общественное игнорирование – самое страшное наказание для «звезд». Их возвращение на родину возможно только после покаяния перед народом России», – считает политик.

Гусев подчеркнул, что сейчас абсолютное большинство российского общества сплотилось вокруг общей цели. «В наших людях проявилась тяга к взаимопомощи. Это огромная сила, которую нам необходимо использовать», – отметил собеседник.

По оценке депутата Гусева, из тех, кто покинул страну, большинство относится не к первой категории (то есть не к новоявленным оппозиционерам из числа бывших «звезд»), а ко второй – «люди, поддавшиеся панике». «Очень важно понять их и простить», – подчеркнул парламентарий. Если суммировать естественную убыль населения – 800 тыс. человек и возможные 700 тыс. уехавших, то потери за год – 1,5 млн человек, подчеркнул Гусев. Он отметил, что в абсолютном исчислении это очень большое число.

«Создадим таким людям тяжелый налоговый режим, и они просто уйдут под другую юрисдикцию. Задача должна состоять в том, чтобы вернуть это большинство обратно, на родину. Важно, чтобы они не боялись службы в армии: программисты могут стать членами кибервойск, а ученые пускай работают в лабораториях. Умные ребята должны приносить пользу стране», – считает Гусев.

«Наше общество успешно преодолело тяготы уходящего года. Все граждане России так или иначе принимают участие в СВО: кто-то на фронте, кто-то дома у монитора, а кто-то занимается поставками гуманитарной помощи», – добавил собеседник.

В похожем духе высказался и депутат Госдумы Олег Матвейчев, член комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Кто-то уехал из России по линии воссоединения семей, кто-то вступил в брак, кто-то отбыл на лечение, кто-то получил более выгодное карьерное предложение. Как мы будем определять и отсортировывать одних уехавших от других? Правоприменительная практика тут будет крайне тяжелой, если не сказать – нереализуемой», – рассуждает собеседник.

«Весь прошедший год мы вместе с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций занимались тем, что возвращали напуганных российских специалистов IТ-сферы из-за границы», –

отметил Матвейчев, который занимает пост зампреда профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«IT-специалистам предоставили налоговые льготы, отменили призыв в армию, давали гранты на стартапы, покрывали затраты на рекламную деятельность, – перечислил Матвейчев. – А теперь что? Сведем на нет все эти усилия? Объявим всех уехавших врагами?»

Депутат отметил, что российская молодежь в предшествующие десятилетия зачастую воспитывалась в космополитическом духе, те же интернет-специалисты могут считать себя «гражданами условного мирового IT-государства». И то, что они могут спокойно работать в других государствах (в том числе недружественных России), как правило, объясняется сугубо профессиональными и карьерными, а не политическими соображениями, полагает Матвейчев. «Наша задача сейчас как государства, как их родины – переманить специалистов обратно», – указал замглавы профильного комитета Госдумы.

По мнению директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, предложение Володина – если оно будет реализовано – коснется не всех уехавших. Санкции могут иметь отношение к индивидуальным предпринимателям или самозанятым, считает Данилин. Те же, кто просто работает в удаленном доступе из-за рубежа, этим санкциям не подвергнутся. Однако главные риски предложения связаны с наполнением бюджета. «Уехавшие предприниматели все равно платят налоги. Если они лишатся бизнеса в России, то могут уйти в серую зону, а работающие на них в России лишатся работы. Это будет неправильно, поэтому меры, которые могут принять депутаты, нужно четко продумать», – считает Данилин.

Что касается предложения Медведева, то они не сопряжены с какими-либо рисками для страны, считает Данилин. Собеседник так же, как и депутат Гусев, предлагает разделить выехавших из страны на две группы: на просто запутавшихся или испугавшихся – и на врагов, которые могут не только публично выступать против России, но и работать на иностранную разведку. «Те, кто уехал и начинает гадить оттуда, работать против консолидации общества, писать всякие гадости, дискредитирующие Российскую армию, народ, – этих людей нужно признавать врагами России, чтобы они понесли заслуженное наказание в соответствии с Уголовным кодексом, то есть принять меры по заочному осуждению, лишать гражданства и не дать возможности вернуться обратно», – подчеркнул Данилин.

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