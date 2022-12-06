Запад не защитил «Дождь» от латышей по своим причинам

Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. То, что латыши ненавидят все русскоязычное, не вызывает удивления. Но почему канал не защитили более вменяемые и влиятельные игроки на Западе?

«Если между позором и войной выбрать позор, то получишь и позор, и войну».

Эти слова, часто приписываемые Уинстону Черчиллю, сейчас как никогда лучше подходят к телеканалу «Дождь», который в конфликте с латвийскими властями сделал соответствующий выбор.

Ранее ведущий «Дождя» в эфире допустил оговорку, непозволительную для канала и Латвии, где канал окопался с июня. Сказал, что «Дождь» якобы помогал российским военнослужащим с оснащением в рамках СВО, произнес «наша армия». Начался скандал, руководство приняло решение журналиста уволить.

«Во время войны цена оговорки, и тем более оговорки, которая у кого-то вызывает ощущение, что телеканал «Дождь» занимается сбором оснащения и снаряжения для Российской армии... цена подобной оговорки становится в разы, в разы выше», – заявил главред «Дождя» Тихон Дзядко (признан иноагентом в РФ).

Однако от прибалтийского гнева их это увольнение не спасло. «В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку сегодня утром НЭСПЛ (местный нацсовет по контролю за СМИ – прим. ред.) принял решение отменить разрешение на трансляцию телеканала «Дождь». Оценивая совокупность нарушений, НЭСПЛ убежден, что руководство «ТВ Дождь» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», – заявил глава нацсовета Ивар Аболиньш.

«Дождинки», конечно, негодуют – и даже вспоминают о какой-то свободе слова. «Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинения. Была ли такая возможность у телеканала «Дождь» сегодня? Нет, ее не было», – возмущается Дзядко.

Однако решение не только принято, оно может быть ужесточено: теперь латышские власти могут лишить журналистов и вида на жительство, что вынудит их покинуть Латвию.

Самым главный вопросом в этой истории является то, почему представитель небольшой прибалтийской страны (конкретно – министр обороны Артис Пабрикс) замахнулся на телеканал, который чуть ли не всем Западом сакрализировался в качестве наиболее важного рупора российской оппозиции. Но никто из западных политиков этот рупор не защитил, несмотря на сверхлояльную к Брюсселю, Вашингтону и Лондону редакционную политику.

«Не выручили и подписанные сотрудниками «Дождя» бумажки о лояльности местным спецслужбам. Запомните, предателей нигде не любят», – заметила представитель российского МИД Мария Захарова.

Однако проблема тут не только в том, что предателей не любят. Их не любят – но терпят тогда, когда они нужны. А вот «Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада.

Главной функцией «Дождя» было «качать» российскую молодежь, формировать у нее негативный взгляд на действующую власть. Долгие годы канал свою функцию выполнял благодаря высоким пропагандистским навыкам его сотрудников и тому, что провластные СМИ РФ на нелояльную аудиторию практически не работают. Для целого ряда отечественных либералов, в том числе и умеренных, телеканал даже стал мерилом качества.

Однако с началом СВО ситуация изменилась.

Во-первых, «Дождь» из-за своей редакционной политики был вынужден покинуть территорию России и обосноваться в Латвии, лишившись тем самым ряда возможностей для влияния.

Во-вторых, резко сократилась аудитория. Наиболее радикальная ее часть выехала за пределы РФ и выключилась из внутриполитического процесса. Умеренные же либералы, испытывающие в отношении государства патриотические чувства, не поддержали откровенно проукраинскую линию «Дождя», включающую оправдание преступлений со стороны киевского режима.

В-третьих, западные власти окончательно разочаровались в способности условных российских либералов каким-то образом повлиять на власть в РФ. Запад постепенно начинает делать ставку на разжигание недовольства у патриотического электората.

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В такой ситуации «Дождь» оказался ненужным, потерял статус неприкосновенного игрока и оказался оставлен один на один с латышскими властями. А те, необремененные высокими материями, выступали категорически против любых попыток «дождинок» выйти за пределы демшизоидной аудитории и оставаться пусть критичным к Москве, но условно российским СМИ.

В частности, канал оштрафовали за карту с российским Крымом, попавшую в кадр.

От канала, по сути, требовали стать прибалтийским СМИ не только по форме, но и по сути – на что даже «Дождь» пойти не смог.

Да даже если б и смог, даже если бы снимал восторженные материалы о латышской дивизии СС (большим поклонником которой является Пабрикс), рано или поздно от него потребовали бы делать это на латышском языке. Дело ведь не только в политике, но и в уездной ксенофобии – искренней ненависти местного чиновничества ко всему русскоязычному. В русофобии, само наличие которой в ЕС «дождинки», хихикая, отрицали.

В итоге телеканал, как в известной сказке, остался с разбитым корытом. Часть лояльной аудитории отвергла канал из-за увольнения журналиста, по сути, из-за предательства своего человека, скормленного Пабриксу. Латышские власти считают канал чуть ли не российскими агентами влияния. А патриоты откровенно смеются над злоключениями так называемых свободных журналистов, пожертвовавших свободой слова ради того, чтобы быть угодным прибалтийским властям.

«Переезжать в страну, которая началась с того, что отказала в человеческих правах и достоинстве вашим соотечественникам (сделала «негражданами» людей, которые говорят с вами на одном языке), – это запредельное отрицание реальности и инфантилизм. Тем не менее в Латвию год за годом переезжали. Почему там обосновался «Дождь»? Потому что Синдеева (иностранный агент и глава «Дождя» – ВЗГЛЯД) еще десять лет назад прикупила недвижимость в Юрмале. Почему прикупила? Потому что весь ее круг прикупил. Скоро латыши у них все это реквизируют по законам военного времени. И я на все горестные стенания только плечами пожму», – заявил политолог, специалист по Прибалтике Александр Носович.

Под этими словами подпишется львиная доля российских экспертов. Подпишется, а также призовет других прозападных журналистов сделать выводы.

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.