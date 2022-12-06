Запад не защитил «Дождь» от латышей по своим причинам

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6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды? Подробности...
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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
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Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии РИА Новости
Украинские БПЛА попытались атаковать сразу несколько российских тыловых аэродромов, используя для этого еще советские технологии. Как вражеские беспилотники смогли оказаться в глубоком тылу на территории России и что необходимо сделать для защиты аэродромов стратегической авиации ВКС РФ? Подробности...
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Кому нужна монгольская революция

Люди осаждают правительственные здания в знак протеста против воровства угля, отправляемого в Китай Туяна Зондуева/ТАСС
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украина плотно сидит на игле информационной наркоты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом. Подробности...
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Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Запад не защитил «Дождь» от латышей по своим причинам

    «Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада
    		   6 декабря 2022, 19:47
    Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. То, что латыши ненавидят все русскоязычное, не вызывает удивления. Но почему канал не защитили более вменяемые и влиятельные игроки на Западе?

    «Если между позором и войной выбрать позор, то получишь и позор, и войну».

    Эти слова, часто приписываемые Уинстону Черчиллю, сейчас как никогда лучше подходят к телеканалу «Дождь», который в конфликте с латвийскими властями сделал соответствующий выбор.

    Ранее ведущий «Дождя» в эфире допустил оговорку, непозволительную для канала и Латвии, где канал окопался с июня. Сказал, что «Дождь» якобы помогал российским военнослужащим с оснащением в рамках СВО, произнес «наша армия». Начался скандал, руководство приняло решение журналиста уволить.

    «Во время войны цена оговорки, и тем более оговорки, которая у кого-то вызывает ощущение, что телеканал «Дождь» занимается сбором оснащения и снаряжения для Российской армии... цена подобной оговорки становится в разы, в разы выше», – заявил главред «Дождя» Тихон Дзядко (признан иноагентом в РФ).

    Однако от прибалтийского гнева их это увольнение не спасло. «В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку сегодня утром НЭСПЛ (местный нацсовет по контролю за СМИ – прим. ред.) принял решение отменить разрешение на трансляцию телеканала «Дождь». Оценивая совокупность нарушений, НЭСПЛ убежден, что руководство «ТВ Дождь» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», – заявил глава нацсовета Ивар Аболиньш.

    «Дождинки», конечно, негодуют – и даже вспоминают о какой-то свободе слова. «Я читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон. Я читал, что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинения. Была ли такая возможность у телеканала «Дождь» сегодня? Нет, ее не было», – возмущается Дзядко.

    Однако решение не только принято, оно может быть ужесточено: теперь латышские власти могут лишить журналистов и вида на жительство, что вынудит их покинуть Латвию.

    Самым главный вопросом в этой истории является то, почему представитель небольшой прибалтийской страны (конкретно – министр обороны Артис Пабрикс) замахнулся на телеканал, который чуть ли не всем Западом сакрализировался в качестве наиболее важного рупора российской оппозиции. Но никто из западных политиков этот рупор не защитил, несмотря на сверхлояльную к Брюсселю, Вашингтону и Лондону редакционную политику.

    «Не выручили и подписанные сотрудниками «Дождя» бумажки о лояльности местным спецслужбам. Запомните, предателей нигде не любят», – заметила представитель российского МИД Мария Захарова.

    Однако проблема тут не только в том, что предателей не любят. Их не любят – но терпят тогда, когда они нужны. А вот «Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада.

    Главной функцией «Дождя» было «качать» российскую молодежь, формировать у нее негативный взгляд на действующую власть. Долгие годы канал свою функцию выполнял благодаря высоким пропагандистским навыкам его сотрудников и тому, что провластные СМИ РФ на нелояльную аудиторию практически не работают. Для целого ряда отечественных либералов, в том числе и умеренных, телеканал даже стал мерилом качества.

    Однако с началом СВО ситуация изменилась.

    Во-первых, «Дождь» из-за своей редакционной политики был вынужден покинуть территорию России и обосноваться в Латвии, лишившись тем самым ряда возможностей для влияния.

    Во-вторых, резко сократилась аудитория. Наиболее радикальная ее часть выехала за пределы РФ и выключилась из внутриполитического процесса. Умеренные же либералы, испытывающие в отношении государства патриотические чувства, не поддержали откровенно проукраинскую линию «Дождя», включающую оправдание преступлений со стороны киевского режима.

    В-третьих, западные власти окончательно разочаровались в способности условных российских либералов каким-то образом повлиять на власть в РФ. Запад постепенно начинает делать ставку на разжигание недовольства у патриотического электората.

    В такой ситуации «Дождь» оказался ненужным, потерял статус неприкосновенного игрока и оказался оставлен один на один с латышскими властями. А те, необремененные высокими материями, выступали категорически против любых попыток «дождинок» выйти за пределы демшизоидной аудитории и оставаться пусть критичным к Москве, но условно российским СМИ.

    В частности, канал оштрафовали за карту с российским Крымом, попавшую в кадр.

    От канала, по сути, требовали стать прибалтийским СМИ не только по форме, но и по сути – на что даже «Дождь» пойти не смог.

    Да даже если б и смог, даже если бы снимал восторженные материалы о латышской дивизии СС (большим поклонником которой является Пабрикс), рано или поздно от него потребовали бы делать это на латышском языке. Дело ведь не только в политике, но и в уездной ксенофобии – искренней ненависти местного чиновничества ко всему русскоязычному. В русофобии, само наличие которой в ЕС «дождинки», хихикая, отрицали.

    В итоге телеканал, как в известной сказке, остался с разбитым корытом. Часть лояльной аудитории отвергла канал из-за увольнения журналиста, по сути, из-за предательства своего человека, скормленного Пабриксу. Латышские власти считают канал чуть ли не российскими агентами влияния. А патриоты откровенно смеются над злоключениями так называемых свободных журналистов, пожертвовавших свободой слова ради того, чтобы быть угодным прибалтийским властям.

    «Переезжать в страну, которая началась с того, что отказала в человеческих правах и достоинстве вашим соотечественникам (сделала «негражданами» людей, которые говорят с вами на одном языке), – это запредельное отрицание реальности и инфантилизм. Тем не менее в Латвию год за годом переезжали. Почему там обосновался «Дождь»? Потому что Синдеева (иностранный агент и глава «Дождя» – ВЗГЛЯД) еще десять лет назад прикупила недвижимость в Юрмале. Почему прикупила? Потому что весь ее круг прикупил. Скоро латыши у них все это реквизируют по законам военного времени. И я на все горестные стенания только плечами пожму», – заявил политолог, специалист по Прибалтике Александр Носович.

    Под этими словами подпишется львиная доля российских экспертов. Подпишется, а также призовет других прозападных журналистов сделать выводы.

    «Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 
     
     
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