Телеканал «Дождь» разочаровал власти Латвии

Телеканал «Дождь», признанный в России иноагентом и вещающий ныне из Латвии, оказался там на грани закрытия. Он получил два предупреждения – за карту с российским Крымом и слова ведущего «наша армия», сказанные про ВС России. После третьего канал закроют. И повод для него у Риги уже есть. Чем не устраивает власти Латвии телеканал с прозападной и проукраинской позицией?

На бывшем российском телеканале «Дождь», перебравшемся в Латвию, произошел скандал, который вкупе с несколькими предыдущими инцидентами грозит этому СМИ закрытием (даром что «Дождь» позиционирует себя как оппозиционный канал и последовательно транслирует прозападную и проукраинскую точки зрения).

В пятницу руководство «Дождя» объявило об увольнении одного из своих ведущих – Алексея Коростелева. Как сообщает РИА «Новости», поводом стали слова журналиста о помощи российским военнослужащим. Дословно Коростелев сказал в эфире в четверг следующее: «Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот. (...) Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

Вскоре после этого в эфире появилась руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе (признана иноагентом в России) и заявила, что фраза коллеги – «ошибочная и категорически не приемлемая для всей редакции». Объявляя о разрыве сотрудничества с Коростелевым, Котрикадзе подчеркнула, что коллектив «Дождя» выступает против российской спецоперации на Украине. «В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции», – цитировал топ-менеджера «Дождя» Telegram-канал телекомпании RTVI.

Главред телеканала Тихон Дзядко (также признан иноагентом) поспешил засвидетельствовать лояльность «Дождя» точке зрения коллективного Запада и киевской власти. «Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением Российской армии – на фронте или за его пределами», – написал Дзядко в соцсети.

В пятницу также стало известно о том, что латвийские власти решили оштрафовать телеканал на 10 тысяч евро. Об этом оповестил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш в официальном микроблоге. «За три серьезных нарушения нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание», – подчеркнул чиновник. Два нарушения власти прибалтийской страны уже насчитали.

Причем из сообщения Аболиньша, которое цитирует РИА «Новости», можно сделать вывод, что штраф выписан не за скандал с Коростелевым, а по совокупности прошлых прегрешений: «За демонстрацию карты, где... Крым отмечен как территория России, и за то, что Российскую армию назвали «наша армия».

Последняя формулировка вызвала возмущение даже у либеральной журналистки Ксении Собчак. «С одной стороны, нам твердят про коллективную ответственность, про то, что все русские виноваты в том, что происходит с Украиной, – заметила Собчак в Telegram-канале. – Но, с другой стороны, получается, что вина – «наша», ответственность – «наша», а за «нашу армию» (а работают на «Дожде» российские граждане) получите штраф и распишитесь. То есть если это не наша армия, тогда и ответственность не наша получается?»

На эту тему

Напомним, вещание «Дождя» было прекращено в России в марте, а летом возобновилось из Латвии. В эту страну ранее перебрались и другие СМИ антироссийской направленности, например, портал-иноагент «Медуза*».

«Телеканал «Дождь» – это иноагент и СМИ, которое последовательно работает против нашей страны. Но их попытка хоть на каплю быть объективными обернулась для них штрафом. А ведь они показали очевидную вещь – карту, где Крым был включен в состав РФ. Мы видим, что Европа, и особенно Прибалтика, живут в каком-то своем выдуманном мире», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич.

«Что касается «нашей армии», то, естественно, канал, который себя позиционирует как условно российский, должен использовать такие выражения, как «наша армия». Ведь под словом «наша» подразумевается принадлежность к России. Но даже это им запрещают делать в «свободной Европе», – иронизирует собеседник.

«Коростелев при этом выступил как порядочный человек. То есть даже у самого последнего иноагента есть что-то человеческое. Да, он пытался «убить двух зайцев» – рассказать о проблемах, которые могут быть у Российской армии, но и выразил надежду, что огласка позволит проблемы решить, – продолжил эксперт. – И оказалось, что в таком амплуа выступать нельзя. Вероятно, говорить можно только, как плохо обстоят дела «у армии этой России».

Странно, что журналисты «Дождя» до сих пор не используют в своем лексиконе такие слова, как «коллаборанты», «рашисты» и «сепары».

Я как человек, живущий уже полгода на освобожденных территориях, могу им целый разговорник написать. Вот только после этого из «Дождя» они превратятся в «БандераТВ». Но, видимо, настоящих хозяев канала это устраивает».

Журналист и блогер Максим Кононенко считает, что раз «Дождь» все-таки уволил корреспондента, то это говорит о попытке усидеть на одном стуле, а не на двух. Но произошедшее сигнализирует о том, что в трудовом коллективе телеканала оказались и те, кто «выбирает свою сторону». Однако от них, считает эксперт, будут «потихоньку избавляться».

«У всех людей, которые уехали из России и начали вещать оттуда, я замечаю тенденцию радикализации. Их можно понять. В них говорит обида за то, что, как им кажется, их выбросили из страны. Они должны соответствовать контексту вокруг. Но не очень понятно, на что они надеются, транслируя злобную пропаганду на русскоязычную аудиторию», – добавил Кононенко.

По мнению собеседника, вещание телеканала с территории Прибалтики «очень быстро закончится». «Нужно всегда соответствовать аудитории. А на кого сейчас работает телеканал «Дождь» или возродившееся в интернете радио «Эхо Москвы» – мне вообще непонятно. На тех, кто уехал в Грузию? Ради бога, только на этом не заработаешь, надо платить зарплату, а телевидение – дорогая штука. Так что судьба их незавидна и мне их искренне жаль», – отметил журналист.