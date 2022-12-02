Телеканал «Дождь» разочаровал власти Латвии

Взгляд
2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
Разделы

Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
Перейти в раздел…

Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
Перейти в раздел…

Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
Перейти в раздел…

Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами Сергей Аверин/РИА Новости
Страны Восточной Европы переживают бум военной промышленности, производя «советские» образцы боеприпасов для ВС Украины. К этому процессу намерены подключиться и США. Как быстро страны НАТО могут развернуть массовое производство необходимых им боеприпасов советского образца и что этому может противопоставить Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...

Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...
Перейти в раздел…

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

Польша готовится вернуть Львов

Перейти в раздел…

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
Сталкивались ли вы в повседневной жизни с пропагандой ЛГБТ?
  • Да, редко

  • Да, часто

  • Нет, не сталкивался

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ООН начала расследование по видео казни российских военнопленных
    Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда» МИД: Западные страны сделали работу российских дипмиссий невыносимой Еврокомиссар назвал условие вступления Сербии в ЕС СБУ предъявила митрополиту Кировоградской епархии УПЦ обвинения за Крым
    Минобороны объявило об освобождении Курдюмовки в ДНР Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии к украинскому конфликту США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть Эдвард Сноуден получил российский паспорт
    Авиация ВКС России и ПВО сбили в небе ДНР украинские МиГ-29 и Су-25 В Латвии оштрафовали телеканал «Дождь» за карту с Крымом Бар в Петербурге уволил носившего жетон с символикой ВСУ официанта Петросян прокомментировал слухи о своей смерти

    «малороссийские президентики»


    Медведев: Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа

    зона конфликта


    Вучич: Ситуация в Косове «закипела»

    женщина в противогазе


    Вандалы срезали с фасада здания в Гостомеле граффити Бэнкси

    Видео

    глава Еврокомиссии


    Зачем Брюссель вспомнил про «100 тысяч погибших» в ВСУ

    сжиженный газ


    Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

    международная политика


    Москва создает новую международную геометрию

    «законная цель»


    Как России лишить Украину поддержки из космоса

    механизм аннексии


    Польша приготовилась к захвату Западной Украины

    хит о релокации


    Алексей Зензинов: Бузова оказалась талантливее уехавших

    волна негатива


    Олег Хавич: Зеленский испортил отношение поляков к Украине

    всплеск ненависти


    Владислав Исаев: На что рассчитывала украинская пропаганда, казня русских пленных

    на ваш взгляд


    Вы верите в будущее российского автопрома?

    Телеканал «Дождь» разочаровал власти Латвии

    Телеканал «Дождь» могут закрыть в Латвии за слова ведущего о помощи российским военным
    		   2 декабря 2022, 18:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Андрей Резчиков

    Телеканал «Дождь», признанный в России иноагентом и вещающий ныне из Латвии, оказался там на грани закрытия. Он получил два предупреждения – за карту с российским Крымом и слова ведущего «наша армия», сказанные про ВС России. После третьего канал закроют. И повод для него у Риги уже есть. Чем не устраивает власти Латвии телеканал с прозападной и проукраинской позицией?

    На бывшем российском телеканале «Дождь», перебравшемся в Латвию, произошел скандал, который вкупе с несколькими предыдущими инцидентами грозит этому СМИ закрытием (даром что «Дождь» позиционирует себя как оппозиционный канал и последовательно транслирует прозападную и проукраинскую точки зрения).

    В пятницу руководство «Дождя» объявило об увольнении одного из своих ведущих – Алексея Коростелева. Как сообщает РИА «Новости», поводом стали слова журналиста о помощи российским военнослужащим. Дословно Коростелев сказал в эфире в четверг следующее: «Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот. (...) Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

    Вскоре после этого в эфире появилась руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе (признана иноагентом в России) и заявила, что фраза коллеги – «ошибочная и категорически не приемлемая для всей редакции». Объявляя о разрыве сотрудничества с Коростелевым, Котрикадзе подчеркнула, что коллектив «Дождя» выступает против российской спецоперации на Украине. «В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции», – цитировал топ-менеджера «Дождя» Telegram-канал телекомпании RTVI.

    Главред телеканала Тихон Дзядко (также признан иноагентом) поспешил засвидетельствовать лояльность «Дождя» точке зрения коллективного Запада и киевской власти. «Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением Российской армии – на фронте или за его пределами», – написал Дзядко в соцсети.

     

    В пятницу также стало известно о том, что латвийские власти решили оштрафовать телеканал на 10 тысяч евро. Об этом оповестил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш в официальном микроблоге. «За три серьезных нарушения нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание», – подчеркнул чиновник. Два нарушения власти прибалтийской страны уже насчитали.

    Причем из сообщения Аболиньша, которое цитирует РИА «Новости», можно сделать вывод, что штраф выписан не за скандал с Коростелевым, а по совокупности прошлых прегрешений: «За демонстрацию карты, где... Крым отмечен как территория России, и за то, что Российскую армию назвали «наша армия».

    Последняя формулировка вызвала возмущение даже у либеральной журналистки Ксении Собчак. «С одной стороны, нам твердят про коллективную ответственность, про то, что все русские виноваты в том, что происходит с Украиной, – заметила Собчак в Telegram-канале. – Но, с другой стороны, получается, что вина – «наша», ответственность – «наша», а за «нашу армию» (а работают на «Дожде» российские граждане) получите штраф и распишитесь. То есть если это не наша армия, тогда и ответственность не наша получается?»

    Напомним, вещание «Дождя» было прекращено в России в марте, а летом возобновилось из Латвии. В эту страну ранее перебрались и другие СМИ антироссийской направленности, например, портал-иноагент «Медуза*».

    «Телеканал «Дождь» – это иноагент и СМИ, которое последовательно работает против нашей страны. Но их попытка хоть на каплю быть объективными обернулась для них штрафом. А ведь они показали очевидную вещь – карту, где Крым был включен в состав РФ. Мы видим, что Европа, и особенно Прибалтика, живут в каком-то своем выдуманном мире», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич.

    «Что касается «нашей армии», то, естественно, канал, который себя позиционирует как условно российский, должен использовать такие выражения, как «наша армия». Ведь под словом «наша» подразумевается принадлежность к России. Но даже это им запрещают делать в «свободной Европе», – иронизирует собеседник.

    «Коростелев при этом выступил как порядочный человек. То есть даже у самого последнего иноагента есть что-то человеческое. Да, он пытался «убить двух зайцев» – рассказать о проблемах, которые могут быть у Российской армии, но и выразил надежду, что огласка позволит проблемы решить, – продолжил эксперт. – И оказалось, что в таком амплуа выступать нельзя. Вероятно, говорить можно только, как плохо обстоят дела «у армии этой России».

    Странно, что журналисты «Дождя» до сих пор не используют в своем лексиконе такие слова, как «коллаборанты», «рашисты» и «сепары».

    Я как человек, живущий уже полгода на освобожденных территориях, могу им целый разговорник написать. Вот только после этого из «Дождя» они превратятся в «БандераТВ». Но, видимо, настоящих хозяев канала это устраивает».

    Журналист и блогер Максим Кононенко считает, что раз «Дождь» все-таки уволил корреспондента, то это говорит о попытке усидеть на одном стуле, а не на двух. Но произошедшее сигнализирует о том, что в трудовом коллективе телеканала оказались и те, кто «выбирает свою сторону». Однако от них, считает эксперт, будут «потихоньку избавляться». 

     «У всех людей, которые уехали из России и начали вещать оттуда, я замечаю тенденцию радикализации. Их можно понять. В них говорит обида за то, что, как им кажется, их выбросили из страны. Они должны соответствовать контексту вокруг. Но не очень понятно, на что они надеются, транслируя злобную пропаганду на русскоязычную аудиторию», – добавил Кононенко. 

    По мнению собеседника, вещание телеканала с территории Прибалтики «очень быстро закончится». «Нужно всегда соответствовать аудитории. А на кого сейчас работает телеканал «Дождь» или возродившееся в интернете радио «Эхо Москвы» – мне вообще непонятно. На тех, кто уехал в Грузию? Ради бога, только на этом не заработаешь, надо платить зарплату, а телевидение – дорогая штука. Так что судьба их незавидна и мне их искренне жаль», – отметил журналист.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •