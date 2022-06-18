Взгляд
18 июня, суббота  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
Разделы

Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин назвал главные принципы развития России

«Инвестировать надо дома, в свою родную страну», – призвал Путин Сергей Бобылев/ТАСС
Эпоха однополярного миропорядка завершилась, а боязнь конкуренции привела Запад к «бездумным и безумным» санкциям против Москвы. Так Владимир Путин описал текущую ситуацию в мире, выступая на Петербургском экономическом форуме. По его словам, Россия уверенно справляется с новыми вызовами, однако некоторые цели в экономике пока не достигнуты. О каких именно целях идет речь и что нужно сделать для их достижения?  Подробности...
Перейти в раздел…

Уехавшие и оставшиеся либералы изводят друг друга

Людмила Петрановская и Андрей Макаревич - представители разных ветвей либерализма в России Антон Новодережкин/ТАСС
Российские либералы вновь переругались. Точнее, переругались те, кто еще остаются российскими, то есть живущими на родине, и те, кто ее покинул. В чем суть этого конфликта, как он связан с бытовой неустроенностью и проблемами эмигрантов – и как его усугубила идея документа о так называемом «хорошем русском за рубежом»? Подробности...
Перейти в раздел…

Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев

Спуск на воду прошел в исключительно торжественной обстановке Li Gang/XinHua/Global Look Press
Китай спустил на воду свой уже третий авианосец. Это поистине колоссальное достижение, особенно с учетом того, в каком состоянии находилась эта страна всего лишь сорок лет назад. Как ВМС Китая удалось совершить этот прорыв и какую роль в нем сыграли корабли, созданные в СССР? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Страны Европы относятся к России по-разному плохо

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Пять сценариев территориального будущего Украины

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Мир может принести только Россия

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Перейти в раздел…

В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...

По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...

Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Силы ЛНР сообщили о переговорах с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен
    Мединский заявил о желании Польши восстановить Речь Посполитую Украина пожаловалась на предложения «прекратить сопротивление» Симоньян рассказала о «самом главном» в сессии с Путиным на ПМЭФ Наемник признал неспособность США помочь отправившимся на Украину боевикам
    Forbes: Западу надоело поддерживать Украину Глава «Новатэка»: Финляндия начала скупать российский СПГ Украина признала потерю половины военной техники Посол объяснил конфликт на Украине попытками США удержать роль гегемона
    Обвиняемому в изнасиловании и пытках офицеру ВСУ устроили очную ставку с потерпевшей Лондон оправдал визит Джонсона в Киев страхом перед российской разведкой Американский наемник рассказал о сдаче в плен в районе Харькова США побоялись доверить Украине беспилотники Gray Eagle

    «это очевидно»


    Захарова заявила, что Украины в прежних границах «больше нет и не будет»

    сокращение поставок


    Европа начала использовать закупленный на зиму газ

    самоопределение наций


    Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ЛНР и ДНР

    Видео

    юридические уловки


    Как Латвия будет воровать российскую собственность

    пустые угрозы


    Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

    десант лидеров


    В НАТО готовят Киев к неизбежности поражения

    кумулятивный эффект


    Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России

    морские БЛА


    Какие беспилотники нужны ВМФ России

    виртуальный Донецк


    Сергей Миркин: Мир может принести только Россия

    без вариантов


    Алексей Токарев: Пять сценариев территориального будущего Украины

    европейское колебание


    Вадим Трухачёв: Страны Европы относятся к России по-разному плохо

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    Уехавшие и оставшиеся либералы изводят друг друга

    Людмила Петрановская и Андрей Макаревич - представители разных ветвей либерализма в России
    		   18 июня 2022, 09:30
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Елена Калашникова

    Российские либералы вновь переругались. Точнее, переругались те, кто еще остаются российскими, то есть живущими на родине, и те, кто ее покинул. В чем суть этого конфликта, как он связан с бытовой неустроенностью и проблемами эмигрантов – и как его усугубила идея документа о так называемом «хорошем русском за рубежом»?

    «Уехал, в безопасности? Молодец, здорово, закрой рот», – обратилась к уехавшим из страны после 24 февраля оппозиционерам психолог Людмила Петрановская, спровоцировав очередную волну конфликта между эмигрантами и оставшимися в стране либералами. «Я, русский, буду каждый день тыкать россиян в их бездействие. Нарушать ваш душевный покой и портить вам праздник. Мешать вам нюхать сирень», – заявил в ответ блогер Дмитрий Чернышев (mi3ch), живущий в Израиле.

    Либеральный класс, еще более истончившийся после отъезда «не желающих иметь ничего общего с этой страной», в очередной раз борется не с путинским большинством, а сам с собой. На этот раз взаимная неприязнь вспыхнула между эмигрантами и теми, кто отказался или не смог покинуть Россию.

    На поверхности раскол происходит по идеологической линии, когда эмигранты обвиняют оставшихся в поддержке СВО и говорят о коллективной ответственности русских. Но в глубине обнаруживается исключительно бытовой конфликт – уехавшие и оставшиеся торгуются, кому из них сытнее и безопаснее живется. При этом оба лагеря считают, что именно им досталось самое тяжелое испытание, а оппоненты живут непозволительно легко и красиво.

    «Ты далеко и в безопасности, и каждый имеет право выбрать безопасность свою и своих близких или своего дела – но при этом он теряет право вещать, как надо бороться и вести себя оставшимся. Все имеет свою цену», – пишет Петрановская.

    Чем больше оставшиеся акцентируют внимание на «прекрасном далеко», из которого их учат не любить Родину уехавшие коллеги, тем ожесточеннее уехавшие обвиняют оставшихся в конформизме. По сути, все конфликты на тему «коллективной вины» сводятся к выяснению, кому и где сейчас жить лучше – в России или вне ее. Литературный критик Галина Юзефович пишет, что «отъезд (временный или окончательный) – это привилегия, которая есть лишь у немногих счастливчиков. Уезжают не «лучшие», а те, кто может уехать».

    Однако большинство эмигрантов не считает себя счастливчиками. «Уехавшим русским тут не рады (я в Европе)», – признается телеведущая Татьяна Лазарева. «Огромное количество людей, оказавшихся за пределами страны, чувствуют растерянность, щемящую душевную боль, страх перед будущим. А насчет юридического комфорта вообще полная херня. Они, в отличие от украинских беженцев, вообще не имеют никакого статуса», – признается поэт Игорь Иртеньев.

    «Пиарщики и ивент-менеджеры, привыкшие к легким деньгам, в панике. Постоянно думаю, насколько я конкурентоспособна, надолго ли хватит моих скромных умений. Привычка не думать о будущем разбилась вдребезги о реальность», – рассказывает уехавшая в Грузию телеведущая «Дождя» (СМИ, признанное иностранным агентом) Анна Монгайт.

    Либералы, составлявшие значительную часть московского креативного класса, долгое время благополучно существовали за счет многочисленных горизонтальных связей – культура, многие СМИ, оппозиционная политика были их сферами влияния, куда входили целыми дружескими и семейными кланами. Одни и те же спонсоры открывали фонды, финансировали журналистов и политтехнологов, что давало возможность «не думать о будущем», как пишет Монгайт. И создавало иллюзию собственного успеха и востребованности, которые сейчас не проходят проверку в других странах. В той же Грузии, Литве или Чехии есть своя креативная прослойка с устоявшимися горизонтальными связями. Плюс, на те же позиции претендуют украинские беженцы, к которым в Европе больше социальных симпатий, нежели к самым рьяным российским оппозиционерам.

    Характерна история, произошедшая с российским кинокритиком Антоном Долиным. Уезжая из России, он заявил, что русскую культуру вполне можно отменить. Приехав в Европу, он, тем не менее, продолжил заниматься культурой, но попытался заявиться в жюри международных кинокритиков от Латвии. Разразился скандал, Рижский международный кинофестиваль обвинил Долина в колонизаторских намерениях по отношению к Латвии, запретив представлять эту страну.

    «Я готова работать в любой европейской дыре, в третьесортном театрике, – обращается к своим подписчикам ресторатор, музыкант и актриса Варвара Турова. – Я могу работать даже почти бесплатно», «но мне нужен легальный способ задержаться в Европе. Я могу тут провести не более 90 дней, и они уже заканчиваются, и что я буду делать дальше». Такого рода сообщения от эмигрантов появляются все чаще.

    Вероятно, непривычная бытовая неустроенность вызывает такую агрессивную реакцию уехавших по отношению к оставшимся. «Со стороны кажется, что в России жизнь и вовсе нормализовалась. В сторис моих друзей танцы, выставки, гудеж и кутеж, лето же», – формулирует Монгайт общую претензию эмигрантов к тем, кто продолжил жить в России.

    Оставшиеся либералы, несколько месяцев публиковавшие в социальных сетях исключительно ссылки на события на Украине и свою рефлексию на тему СВО, действительно воспаряли духом и постят фотографии нарядной летней Москвы, музыкальных фестивалей и ресторанных веранд.

    Но и бывший московский креативный класс демонстративно проживает в эмиграции то ли накопления от щедрых российских проектов, то ли ренту бабушкиных столичных квартир и активно формируют в соцсетях образ нового европейского буржуа, нажившего благополучие на спецоперации.

    Исповеди эмигрантов в духе новой искренности сочетают признания, как «было невыносимо больно от страдания украинцев», поэтому пришлось уехать, «чтобы не сойти с ума от новостей о войне», а после вынужденного бегства «случился чудесный месяц в Израиле», «наслаждались волшебными завтраками», «совершенно не обращали внимания на то, что живем в самом дорогом городе мира», и была лишь «одна проблема – жара», поэтому пришлось снова эмигрировать, на этот раз в Вильнюс, где «прохлада, сосны высотой до неба, тень, зелень».

    За рассказами об осевших в странах Балтии московских друзьях и богатой культурной жизни тема Украины уже теряется. И такая девальвация надрыва и моральных страданий от ощущения коллективной ответственности за СВО вызывает раздражение у оставшихся, на кого уехавшие переложили ту самую моральную ответственность.

    Конфликт усугубляют заявления вроде того, что сделал певец Андрей Макаревич о том, что уехавшие – и есть Россия. Или рассказы журналиста Андрея Лошака, который «поразился, какие лица у пассажиров, направляющихся в Ереван», «назовем их осмысленными», «такие же лица я видел на митингах в Москве, а сейчас продолжаю встречать в Тбилиси – других русских тут сейчас пожалуй и нет». В противовес «осмысленным лицам» Лошак рассказывает про орков и дегенератов-учителей в России.

    Тем временем, пока эмигранты пытаются закрепиться на новых местах, неизбежно возникают желающие их возглавить. К «хорошему лицу» теперь требуется документ о «хорошем русском», которые взялись было выдавать верифицированным либералам новые «отцы русской демократии» Гарри Каспаров и Дмитрий Гудков. Чтобы пройти отбор, требуется сделать ряд заявлений, подводящих присягнувших под статью российского УК. Тогда Гудков с Каспаровым готовы лоббировать интересы «хороших русских», чтобы им начали выдали банковские карты и перестали попирать в правах.

    Это предложение вызвало массу протеста у эмигрантов и резкое неприятие у оставшихся, кто в результате этой сегрегации ощутил себя «плохим русским», хоть и по-прежнему с «хорошим лицом». А когда оставшимся предложили искупить свою «вину» несанкционированными митингами, отказом от уплаты налогов, партизанщиной и прочими уголовными действиями, раскол между двумя либеральными лагерями только углубился.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •