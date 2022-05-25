Как России удалось не стать Украиной

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25 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины

Главным образом страны Европы отдавали Украине то, что самим не жалко lex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/REUTERS
Запасы военной техники стран Евросоюза, столь необходимые для использования языка силы, иссякли из-за поставок Украине. Такой вывод можно сделать из заявления главы бундесвера, польского президента, а также из жалоб шефа евродипломатии и по совместительству главного «ястреба» Брюсселя Жозепа Борреля. Европа представляет себя беззащитной перед русской угрозой, но так ли дело обстоит в реальности?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Как России удалось не стать Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В конце 2011 года, на волне «болотных» протестов, был создан «координационный совет оппозиции». Гомункулус Навальный был выращен именно как гибрид проевропейского либерала и русского националиста. Подробности...

Польша готова повоевать на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Весьма вероятно, что уже в скором будущем отдельные польские военнослужащие или подразделения формально смогут участвовать в борьбе против России под украинским флагом. И не нужно недооценивать моральную готовность поляков к такому развитию событий. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация на Украине обнажила множество существующих для Москвы проблем как внутриполитического, так и внешнеполитического характера. Одной из этих проблем стала политика России на постсоветском пространстве. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Прорыв фронта в Донбассе

Байден стал опасен для всего мира

Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Караулов

    Как России удалось не стать Украиной

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		25 мая 2022, 09:04

    Теперь, когда мы видим, во что превратилась Украина за тридцать лет своей независимости, возникает вопрос: а могла ли Россия прийти к чему-то подобному? Каким образом России удалось не стать Украиной? Эта тема ждет подробного исследования, с хронологией, фактами и документами. Результаты такого исследования, боюсь, могут многим не понравиться, но оно обещает быть увлекательным, ведь ненаступлению того или иного события тоже может предшествовать лихо закрученный сюжет.

    Всякому обществу свойственно подавлять радикалов. Чтобы они набрали силу, им нужны помощники, спонсоры. Германский нацизм, как известно, так бы и остался маргинальным явлением, если бы он не понадобился германским промышленникам для борьбы с левыми внутри страны и европейским державам для противодействия Советам. Точно так же и нацизм на Украине расцвел в результате совпадения интересов двух сил – прозападных либералов и ультраправых.

    Либералы хотели вступления в ЕС и избавления от москалей. Ультраправые хотели торжества белой расы и избавления от москалей. Несмотря на всю разницу в политической ориентации и видении будущего, по второму вопросу – ненависть к России – разногласий не возникало. Образовался своеобразный симбиоз: ультраправые предоставили проевропейским политикам и интеллектуалам уличную армию, готовую к силовым действиям, а те в ответ обеспечили ультраправым определенную респектабельность, возможность открыто развиваться, вербовать новых сторонников и нагуливать жир.  

    Эта смычка либералов и правых радикалов, которая сформировала современную Украину, не смогла возникнуть в России, хотя обе силы в их российском варианте были намного ближе друг к другу, чем принято считать и чем думали они сами. В девяностые годы в той среде, которая поддерживала радикальные реформы, от прогрессивных гуманитариев до новорожденной буржуазии, получила распространение идеология, весьма напоминавшая нацизм. Речь идет, конечно, не об официально декларируемых принципах, таких как правовое государство или свободные выборы, а о том, чем жили люди на самом деле. Это бытовое ницшеанство («падающего толкни» или, если угодно, «умри ты сегодня, а я завтра»). Это преклонение перед силой и деньгами и перед людьми, владевшими тем и другим. Это массовое усвоение блатного, уголовного мировоззрения. Наконец, это презрение к простому народу, к «совкам», «лохам» и «быдлу», прежде всего к народу русскому, а заодно и к русской армии, русской истории и России как таковой (которой придумали название «Рашка»). Все эти черты стали непременными признаками человека, ориентированного на западные ценности и на успех в жизни.

    Казалось бы, такой интеллигенции и такой буржуазии было просто необходимо мощное ультраправое движение в качестве ударного кулака. А надо сказать, что ультраправые в стране начали появляться еще при батюшке Брежневе, который в книге «Малая земля» простодушно рассказал малолетним любителям брить головы, когда у Гитлера день рождения. Но такой связки, как на Украине, не возникло по вполне естественной причине. Российские ультраправые были, как правило, еще и русскими националистами, а российские либералы через свою ненависть к русским переступить не могли. Это было святое.

    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

    Поэтому, как говорится, «своя своих не познаша». Поэтому вместо праволиберального блока, который на Украине в конце концов обеспечил победу второго Майдана, в начале 90-х в России возникло противоестественное явление «красно-коричневых» – союз охранителей социалистического наследия и поклонников «коловрата» и аналогичных заменителей свастики. Поэтому боевики Баркашова бок о бок с коммунистами Макашова обороняли Белый дом в октябре 1993 года вместо того, чтобы в качестве гайдаровской гвардии в первых рядах его штурмовать. И «русский фашизм» стал на долгие годы жупелом всех, кто числил себя в демократическом, либеральном или прогрессивном лагере – собственно, само слово «русский» там в основном употреблялось в сочетании со словом «фашизм». Вот так, к счастью для всех нас, две силы, которые в союзе могли бы превратить сегодняшнюю Россию в еще одну Украину, не нашли друг друга.

    Впрочем, был момент, когда эти силы все-таки потянулись друг к другу. В конце 2011 года, на волне «болотных» протестов, был создан «координационный совет оппозиции», в который вошли и либералы, и националисты – считалось, что последние имеют влияние на футбольных фанатов, потенциальных уличных бойцов для грядущего захвата власти. Гомункулус Навальный был выращен именно как гибрид проевропейского либерала и русского националиста. Тогда, как мы знаем, никакой революции не получилось – и этот эфемерный союз развалился.

    Без поддержки либеральной интеллигенции правые радикалы попали под каток власти. Власть была настолько непреклонна, что даже умеренным националистам раз за разом отказывали в возможностях для легального политического существования. Казалось бы, что плохого было в том, чтобы в России действовала официально зарегистрированная «русская партия»? Признаться, я этого не понимал. Понимание пришло ко мне только с началом специальной военной операции. В самом деле, всё было сделано правильно. Теперь, когда мы говорим об «Азове», об их нравах, наколках и идейных принципах, никто нам не может возразить: мол, и у вас такие свободно по улицам ходят. Нет, у нас такие сидят в глухом подполье, откуда их выковыривают при первой возможности. У нас нет не только никаких аналогов «Азова», но и никаких законных лазеек для возникновения чего-то подобного. Зато есть боевое братство всех народов России.

    При этом надо сказать, что с 2014 года многие представители российского «правого движа» перешли на сторону Украины, некоторые даже воевали на украинской стороне, недаром у одного из сдавшихся азовцев на плече обнаружился татуированный портрет Максима Тесака Марцинкевича. Видимо, возможность зиговать и украшать себя свастиками в комфортных условиях и, более того, быть при этом уважаемыми в обществе людьми оказалась привлекательнее патриотизма. Такую возможность Украина предоставляла в полной мере.

    Однако сегодня у нас в стране всё рельефнее проявляется нацистская сущность тех, кого мы привычно называли либералами. Иной раз называли и смердяковцами, и эта характеристика казалась точнее. Но на самом деле Смердяков – это правый радикал, боевик, нацбатовец, а либерал – это Иван Карамазов. Тот, кто научит, направит и подаст идею. «Вы и убили-с». Сейчас уже нет нужды прикрываться высокими словами, маски сброшены повсеместно. Если Европа открыто провозглашает поход против русских – не «плохих русских», а русских как таковых, – то разве проевропейский интеллектуал постесняется ее поддержать? Как написал недавно один просвещенный москвич: «Если, например, международный трибунал решит полностью истребить всех носителей российского паспорта – это будет правильно».  

    Горько осознавать, что люди, вовсе не похожие на бритоголовых молодчиков, образованные, тонко чувствующие, любящие поговорить о стыде и совести, о цивилизации и культуре, сплошь и рядом оказываются обыкновенными нацистами, ненавистниками России и русских. Однако ситуация у нас слишком серьезна, чтобы закрывать на это глаза и называть вещи утешительными, но ложными именами.  

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