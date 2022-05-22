Рука голода тянется на Украину с Запада

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Зачем властям нужен сильный рубль

Российская валюта необычно укрепляется Silas Stein/dpa/ТАСС
Курс доллара в пятницу неожиданно опустился ниже 60 рублей. Этого мало кто допускал даже в самых смелых прогнозах. Считается, что слишком крепкий рубль невыгоден ни бюджету, ни экспортерам. И у Центробанка есть возможность развернуть тренд. Почему он этого не делает? Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
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Максим Григорьев: Главный военный преступник – это Зеленский

Украинцы прямо говорят, что Зеленский и военное руководство являются преступниками в равной степени Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
«Люди рассказывают, как на их глазах боевики «Азова» убивали мирных жителей, их детей, родственников. Это делалось по прямому указанию военно-политического руководства Украины», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Он убежден, что под готовящийся трибунал для украинских преступников должны пойти причастные любого ранга, начиная с президента Зеленского. Подробности...
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Косово стало индикатором падения могущества США

Предрекать новую войну на Балканах вновь стало модным VALDRIN XHEMA/EPA/ТАСС
Албанские власти сербского края Косово в очередной раз пошли на обострение, умертвили несколько договоренностей с Западом и требуют срочно принять их в ЕС, НАТО и Совет Европы. Им кажется, что они подоспели с этой инициативой вовремя, но реальность такова, что влияние США в мире падает, и ситуация вокруг Сербии это доказывает. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Рука голода тянется на Украину с Запада

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Неудержимая продажа за рубеж пшеницы привела к тому, что в нынешнем году Украина будет закупать в Турции муку, изготовленную из украинского зерна, проданного туркам в 2021 году. Подробности...

В информационной войне Россия играет вдолгую

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а «котлы», артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше. Подробности...
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Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...
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Война Маска и Байдена

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Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Рука голода тянется на Украину с Запада

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		22 мая 2022, 12:06

    На весь мир раздаются призывы коллективного Запада «спасти» украинскую пшеницу. Джо Байден рвется вывезти с Украины 20 млн тонн зерна. Глава канадского МИД Мелани Джоли призывает «освободить» украинскую пшеницу и «направить ее в европейские порты».

    Евросоюзовский топ-менеджер Жозеп Боррель взывает: «Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу». Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер возмущен тем, что «Украина сидит на ошеломляющем количестве пшеницы, которую она не может экспортировать, так как у нее нет выхода к морю».

    Заметьте, что западные политики все как один призывают только к вывозу пшеницы с Украины. Ни слова о проблемах с продовольствием на самой Украине! А проблемы есть, причем более чем серьезные. Цены на продукты питания на Украине росли все последние годы. Причем по вине самих украинцев. Бесконтрольный и хищнический вывоз за рубеж пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла поощряется США и Евросоюзом.

    В апреле Еврокомиссия отменила пошлины и квоты на украинский экспорт сроком на год, за ней последовала Великобритания. Зеленский оптимистично заявил, что это поможет украинской экономике. Нет, не поможет. Украинскую экономику ожидает спад минимум на 45 процентов, как прогнозируют аналитики Всемирного банка. Это будет настоящая катастрофа, причина которой вовсе не в операции Z, а в разрыве кооперационных цепочек с Россией, вздорожании и дефиците топлива из-за глобального энергетического кризиса.

    А также в банальном воровстве. Два года назад выяснилось, что стратегический запас зерновых на Украине разворован под ноль. Когда в мае 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины потребовал от правительства проверить состояние стратегических запасов зерна, результат аудита выявил, что от них осталось всего три процента, причем неразворованным осталось зерно низкого качества, которое непригодно для производства хлеба.

    Фото: Александр Река/ТАСС

    Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол заявил, что стратегический запас зерна в Госрезерве страны исчез, причем виновны в этом – не падайте со стула! – мыши: «Почти 2700 вагонов зерна в Госрезерве съели мыши. Сумма ущерба более 800 миллионов гривен. Нехватка была выявлена в ходе аудита, как сообщает бывший глава Госрезерва Ярослав Погорелов. Прожорливые мыши добрались также до резерва в Чорткове в Тернопольской области. Там они опустошили склады зерновых общим объемом порядка 150 вагонов». Самое же интересное состоит в том, что прожорливые мыши съели не только зерно, но и консервы, медицинские маски, а также выпили подсолнечное масло и водку.

    Эта сенсационная новость поразила воображение европейцев. Французская газета Agora Vox предположила, что украинские мыши – это пришедшие прямиком из Чернобыля сверхпрожорливые мутанты, и не на шутку встревожилась: «Если украинские мыши начали открывать зубами консервы и распивать водку, пора задуматься о будущем человечества и внимательнее присмотреться к происходящему в Чернобыле, пока у других животных не возникли похожие мутации». Заметим, что Украина продавала зерно в самый разгар пандемии, увеличив его экспорт на 20%, в то время, когда все страны мира ограничили экспорт зерновых, чтобы обеспечить снабжение внутреннего рынка.

    Гнали на Запад морскими зерновозами пшеницу даже после того, как весной 2021 года эксперты украинского издания «Агробизнес сегодня» предсказали снижение урожая на Украине из-за засухи: «За последние несколько лет в стране в два раза увеличилось количество засушливых дней, средняя температура воздуха в которых превышает 30 градусов. В будущем интенсивность засухи в степных районах страны увеличится еще на 15–30%. Это неизбежно приведет к раннему созреванию яровых сельскохозяйственных культур и снизит их урожайность. Участятся суховеи и грады, причем последние будут выпадать в нехарактерные для них периоды – весной и осенью», – говорится в материале.

    Неудержимая продажа за рубеж пшеницы привела к тому, что в нынешнем году Украина будет закупать в Турции муку, изготовленную из украинского зерна, проданного туркам в 2021 году. Гендиректор объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» Александр Васильченко обвинил в сложившемся положении зерновых трейдеров, которые массово продавали за рубеж продовольственную пшеницу хорошего качества, в результате чего «на Украине наблюдается ее нехватка». По прогнозам аналитиков «Укрхлебпрома», к лету текущего года цена пшеницы вырастет в два раза. Жаль, что они не подсчитали, как высоко взлетит цена пшеницы, если Байден таки вывезет с Украины столь необходимые Америке 20 млн тонн зерна.

    А пшеницы Соединенным Штатам недостает. Введенный США запрет на импорт российских минеральных удобрений привел к тому, что в Америке возник их дефицит и фермеры в массовом порядке засевают не пшеницу, а сою, которая в удобрениях не нуждается. К началу лета в США было засеяно зерновыми лишь 7% посевных площадей. Только сейчас Байден понял, что соевый хлеб американцам не понравится, и хочет накормить народ США хлебом, вывезенным с Украины. Но что будет с Украиной, если американцы добьются своего?

    В «Укрхлебпроме» констатируют, что в 2022 году на Украине хлеб будет выпекаться по упрощенным рецептурам и технологиям, что вызовет ухудшение качества продукции и ее подорожание на 25–35 процентов. А если разминировать одесские порты (которые ВСУ сами и заминировали, причем сорванные штормами морские мины доплыли аж до пролива Босфор), то Байден непременно вывезет 20 млн тонн украинской пшеницы в Америку, и вот тогда на Украине наступит настоящий, а не придуманный недобитыми бандеровцами, голодомор.

    Но что-то подсказывает, что, если такое несчастье, не дай Бог, случится, западные «миротворцы» обвинят в этом, как водится, Россию.

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