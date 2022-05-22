Рука голода тянется на Украину с Запада

На весь мир раздаются призывы коллективного Запада «спасти» украинскую пшеницу. Джо Байден рвется вывезти с Украины 20 млн тонн зерна. Глава канадского МИД Мелани Джоли призывает «освободить» украинскую пшеницу и «направить ее в европейские порты».

Евросоюзовский топ-менеджер Жозеп Боррель взывает: «Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу». Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер возмущен тем, что «Украина сидит на ошеломляющем количестве пшеницы, которую она не может экспортировать, так как у нее нет выхода к морю».

Заметьте, что западные политики все как один призывают только к вывозу пшеницы с Украины. Ни слова о проблемах с продовольствием на самой Украине! А проблемы есть, причем более чем серьезные. Цены на продукты питания на Украине росли все последние годы. Причем по вине самих украинцев. Бесконтрольный и хищнический вывоз за рубеж пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла поощряется США и Евросоюзом.

В апреле Еврокомиссия отменила пошлины и квоты на украинский экспорт сроком на год, за ней последовала Великобритания. Зеленский оптимистично заявил, что это поможет украинской экономике. Нет, не поможет. Украинскую экономику ожидает спад минимум на 45 процентов, как прогнозируют аналитики Всемирного банка. Это будет настоящая катастрофа, причина которой вовсе не в операции Z, а в разрыве кооперационных цепочек с Россией, вздорожании и дефиците топлива из-за глобального энергетического кризиса.

А также в банальном воровстве. Два года назад выяснилось, что стратегический запас зерновых на Украине разворован под ноль. Когда в мае 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины потребовал от правительства проверить состояние стратегических запасов зерна, результат аудита выявил, что от них осталось всего три процента, причем неразворованным осталось зерно низкого качества, которое непригодно для производства хлеба.

Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол заявил, что стратегический запас зерна в Госрезерве страны исчез, причем виновны в этом – не падайте со стула! – мыши: «Почти 2700 вагонов зерна в Госрезерве съели мыши. Сумма ущерба более 800 миллионов гривен. Нехватка была выявлена в ходе аудита, как сообщает бывший глава Госрезерва Ярослав Погорелов. Прожорливые мыши добрались также до резерва в Чорткове в Тернопольской области. Там они опустошили склады зерновых общим объемом порядка 150 вагонов». Самое же интересное состоит в том, что прожорливые мыши съели не только зерно, но и консервы, медицинские маски, а также выпили подсолнечное масло и водку.

Эта сенсационная новость поразила воображение европейцев. Французская газета Agora Vox предположила, что украинские мыши – это пришедшие прямиком из Чернобыля сверхпрожорливые мутанты, и не на шутку встревожилась: «Если украинские мыши начали открывать зубами консервы и распивать водку, пора задуматься о будущем человечества и внимательнее присмотреться к происходящему в Чернобыле, пока у других животных не возникли похожие мутации». Заметим, что Украина продавала зерно в самый разгар пандемии, увеличив его экспорт на 20%, в то время, когда все страны мира ограничили экспорт зерновых, чтобы обеспечить снабжение внутреннего рынка.

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Гнали на Запад морскими зерновозами пшеницу даже после того, как весной 2021 года эксперты украинского издания «Агробизнес сегодня» предсказали снижение урожая на Украине из-за засухи: «За последние несколько лет в стране в два раза увеличилось количество засушливых дней, средняя температура воздуха в которых превышает 30 градусов. В будущем интенсивность засухи в степных районах страны увеличится еще на 15–30%. Это неизбежно приведет к раннему созреванию яровых сельскохозяйственных культур и снизит их урожайность. Участятся суховеи и грады, причем последние будут выпадать в нехарактерные для них периоды – весной и осенью», – говорится в материале.

Неудержимая продажа за рубеж пшеницы привела к тому, что в нынешнем году Украина будет закупать в Турции муку, изготовленную из украинского зерна, проданного туркам в 2021 году. Гендиректор объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» Александр Васильченко обвинил в сложившемся положении зерновых трейдеров, которые массово продавали за рубеж продовольственную пшеницу хорошего качества, в результате чего «на Украине наблюдается ее нехватка». По прогнозам аналитиков «Укрхлебпрома», к лету текущего года цена пшеницы вырастет в два раза. Жаль, что они не подсчитали, как высоко взлетит цена пшеницы, если Байден таки вывезет с Украины столь необходимые Америке 20 млн тонн зерна.

А пшеницы Соединенным Штатам недостает. Введенный США запрет на импорт российских минеральных удобрений привел к тому, что в Америке возник их дефицит и фермеры в массовом порядке засевают не пшеницу, а сою, которая в удобрениях не нуждается. К началу лета в США было засеяно зерновыми лишь 7% посевных площадей. Только сейчас Байден понял, что соевый хлеб американцам не понравится, и хочет накормить народ США хлебом, вывезенным с Украины. Но что будет с Украиной, если американцы добьются своего?

В «Укрхлебпроме» констатируют, что в 2022 году на Украине хлеб будет выпекаться по упрощенным рецептурам и технологиям, что вызовет ухудшение качества продукции и ее подорожание на 25–35 процентов. А если разминировать одесские порты (которые ВСУ сами и заминировали, причем сорванные штормами морские мины доплыли аж до пролива Босфор), то Байден непременно вывезет 20 млн тонн украинской пшеницы в Америку, и вот тогда на Украине наступит настоящий, а не придуманный недобитыми бандеровцами, голодомор.

Но что-то подсказывает, что, если такое несчастье, не дай Бог, случится, западные «миротворцы» обвинят в этом, как водится, Россию.