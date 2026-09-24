Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.0 комментариев
Захарова объяснила расхождения в заявлениях Лаврова и Рубио
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и главы американской дипломатии Марко Рубио отличаются по содержанию.
По словам Захаровой, разница в заявлениях российского МИД и госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым объясняется американской манерой подачи информации, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это просто стилистика американцев – высвечивать только то, что им сейчас конкретно нужно. Наш комментарий представляет действительно основные вехи состоявшегося разговора», – пояснила представитель министерства иностранных дел.
По ее словам, Вашингтон озвучивает лишь те детали бесед, которые считает выгодными для себя, умалчивая о неудобных моментах. При этом дипломат допустила, что американская сторона может выпустить дополнительные разъяснения по поводу состоявшихся переговоров. Сессия Генассамблеи ООН стартовала 8 сентября, а общие прения проходят с 22 по 28 сентября.
Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно час.
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