  • Новость часаЗахарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
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    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    15 июля 2026, 18:36 • Новости дня

    МИД назвал планы США возобновить ядерные испытания «открытым вызовом»

    Захарова назвала заявления США о ядерных испытаниях тревожным сигналом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный отказ Вашингтона от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний представляет собой открытую угрозу глобальной безопасности и вызывает серьезные опасения, отметили в МИД.

    Американские политики демонстрируют готовность игнорировать международные договоренности в сфере вооружений, . Подобный подход Вашингтона вызывает серьезную обеспокоенность, заявили в российском дипломатическом ведомстве.

    «Прозвучавшие ранее заявления американского лидера и высокопоставленных представителей его администрации, допускающих возобновление ядерных испытаний, – это открытый вызов всем тем, кто привержен целям ДВЗЯИ», – подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, которую цитирует РИА «Новости».

    Она добавила, что это сигнал о том, что Соединенные Штаты намерены действовать без оглядки на международные соглашения. По словам дипломата, американская сторона пытается прикрыть свой конфронтационный курс совершенно бездоказательными и ложными обвинениями в адрес других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Глава американского военного ведомства Пит Хегсет назвал возобновление таких тестирований способом укрепления ядерного сдерживания.

    Между тем, посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев подчеркнул спокойное восприятие Москвой подобных заявлений Вашингтона.

    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    15 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    @ Yin Bogu/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские законодатели подготовили законопроект, ориентированный на жесткие ограничения для Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая полную блокировку активов и запрет на операции.

    Новый американский законопроект предусматривает введение масштабных ограничений в отношении ведущих кредитных организаций России. Документ обязывает президента США применить как минимум две меры против Банка России, а также утвердить полный пакет санкций для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, передает РИА «Новости».

    Инициатива запрещает физическим и юридическим лицам США проводить любые финансовые операции с указанными кредитными организациями. Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

    Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий.

    При этом Министерство финансов США получит право делать исключения. Ведомство сможет освобождать от ограничений иностранные банки, проводящие крупные транзакции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций против России с 2022 года 200 млрд долларов.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    15 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Стало известно, кому грозят «санкции Грэма» против России

    WSJ: Санкции покойного Грэма против России грозят Индии и Китаю

    Стало известно, кому грозят «санкции Грэма» против России
    @ ALLISON DINNER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о тарифах в отношении России, может ударить по крупнейшим покупателей российской нефти и газа, в первую очередь по Китаю и Индии.

    Новый законопроект, который отстаивал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставит президенту США Дональду Трампу полномочия по введению тарифов для ключевых импортеров российских энергоносителей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «Грэм через законопроект предоставит президенту Трампу новые полномочия по введению тарифов для крупнейших импортеров российских энергоносителей. Эта мера, которая, как ожидалось, будет представлена Конгрессу на этой неделе, будет нацелена на пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, в первую очередь на Китай и Индию», – сказано в статье.

    Согласно проекту закона Трамп может ввести пошлины в размере до 100% на отдельные страны и частных лиц, содействующих продажам российских  энергоносителей, заявил сенатор Ричард Блюменталь, который разработал законопроект вместе с Грэмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Грэме ужесточить санкции против России. Трамп ранее сообщал об обсуждении законопроекта покойного сенатора Грэма об антироссийских санкциях.

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    15 июля 2026, 10:31 • Новости дня
    Трамп выдвинул условие для поддержки санкций Грэма против России

    NYT: Смерть Грэма поставила под угрозу новые санкции против России

    Трамп выдвинул условие для поддержки санкций Грэма против России
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Дальнейшая судьба масштабного законопроекта о санкциях против покупателей российских энергоносителей оказалась в подвешенном состоянии из-за внезапной кончины его главного автора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) .

    Смерть американского сенатора Линдси Грэма поставила под вопрос судьбу законопроекта о санкциях против России, сообщает The New York Times.

    За несколько часов до кончины политик был уверен, что достиг прорыва и убедил президента Дональда Трампа поддержать инициативу.

    «Это в честь Линдси. Это было его делом, он хотел этого больше, чем чего-либо другого. Вы знаете, как он к этому относился», – заявил Трамп во вторник в Овальном кабинете. По словам президента, есть хорошие шансы на принятие документа, при этом законодатели хотят добавить в него Иран и «Хезболлу».

    Коллеги Грэма из обеих партий намерены продвигать законопроект в его память, однако неясно, придаст ли утрата импульс документу или лишит его поддержки. Ранее инициатива, направленная против покупателей российских нефти и газа, неоднократно стопорилась из-за позиции Белого дома.

    Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Трамп готов поддержать санкции только при условии получения единоличного права на их приостановку. При этом для американского лидера данный вопрос не является приоритетным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца на 72-м году жизни.

    Члены Сената США объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти покойного политика.

    Президент США допустил скорое принятие данного документа.

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    15 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России

    Американист Дудаков: Эффект «санкций Грэма» против России будет смазанным

    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России
    @ Igor Kralj/PIXSELL/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта покойного Линдси Грэма* о санкциях против России могли быть реальные последствия. Сейчас же многие страны научились обходить американские ограничения. Поэтому даже если «ястребы» продвинут билль, это вряд ли поможет внешней политике США, а также попыткам Вашингтона давить на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Законопроект имени Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) почти полтора года обсуждается в США. Покойный сенатор пытался его всячески продвинуть, но ему так и не удалось утвердить инициативу на уровне Конгресса», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, во-первых, причина в том, что реализация законопроекта изначально выглядела чем-то из области фэнтези.

    «Проект радикален. В изначальной версии предусматривалось введение тарифов в размере 500% в отношении покупателей российских энергоресурсов. Мера затронула бы Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Можно представить, что было бы с американской экономикой в этом случае – ничем хорошим для Америки это не закончилось бы», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, инициатива не дает никакого дополнительного инструментария исполнительной власти, продолжил политолог. «Дональд Трамп может вводить любые рестрикции и экспортные ограничения без одобрения со стороны Конгресса», – уточнил Дудаков. По его оценкам, законопроект по «санкциям Грэма» изначально рассматривался как рычаг давления на Россию и те страны, которые находятся в тесной кооперации с Москвой.

    «Целью была попытка запугать государства полномасштабными вторичными тарифами и другими мерами, сделав таким образом их более сговорчивыми. Другое дело, что, скажем, Китай и Индия отлично понимают: Вашингтон блефует. Поэтому эффект введения ограничений в итоге окажется смазанным», – считает собеседник.

    Он допускает, что весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта могли быть реальные последствия. «Сейчас же многие страны научились обходить американские санкции, – добавил американист. – Таким образом, «ястребы» могут продвинуть билль, но вряд ли это серьезно поможет внешней политике США и попыткам давить на Россию и на наших ближайших контрагентов».

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

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    15 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    «Ростех» показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников

    «Ростех» представил комплекс «Паутина» для защиты промобъектов от тяжелых БПЛА

    «Ростех» показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников
    @ Clara Margais/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Ростех» презентовала уникальную модульную конструкцию, способную выдержать прямое попадание тяжелого дрона на высокой скорости.

    Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в «Ростех») впервые показала комплексную систему «Паутина». Она предназначена для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба госкорпорации. Инновационное решение предназначено для обеспечения безопасности промышленных предприятий.

    Система состоит из модульных металлоконструкций, собираемых на болтовых соединениях без применения сварки. Это значительно упрощает монтаж в стесненных условиях и на пожароопасных участках. «Паутина» способна защищать сооружения высотой свыше 25 метров и любой площади.

    «Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для «ловли» дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час», – заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

    Новинка разработана совместно с компанией «Стандарт Электрик» и уже прошла испытания на сейсмоустойчивость. В настоящее время продолжаются тесты на стойкость к попаданию различных типов дронов. Комплекс проходит опытную эксплуатацию на предприятиях топливно-энергетического сектора.

    Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков пояснил, что элементы конструкции проходят заводскую антикоррозийную обработку методом горячего цинкования. Это избавляет от необходимости окрашивания деталей при установке и эксплуатации, снижая общие затраты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты объектов от беспилотников. Чуть ранее специалисты холдинга создали систему «СЕРП-FPV» для противодействия массированным атакам дронов.

    А в прошлом году гендиректор компании Сергей Чемезов доложил о внедрении комплекса радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

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    15 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Новейший завод боеприпасов в США сорвал выпуск артиллерийских снарядов

    Новейший военный завод в Техасе провалил выпуск деталей 155-мм снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший оборонный завод в Техасе не смог выпустить ни одной детали для артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сорвав планы американской армии.

    Предприятие в американском городе Мескит, на которое выделили почти 500 млн долларов, не справилось с производством ключевых компонентов для 155-миллиметровых снарядов, передает The War Zone.

    Это поставило под угрозу план Пентагона по увеличению выпуска боеприпасов до 100 тыс. единиц в месяц.

    «Без 30 тыс. дополнительных металлических деталей для снарядов, которые ожидались от предприятия в Меските, армия не сможет достичь своей цели по ежемесячному производству 100 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм», – говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США. В настоящее время американские военные получают лишь 36 тыс. таких снарядов ежемесячно.

    Завод компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems открылся в мае 2024 года с большими ожиданиями. Однако, как выяснили инспекторы, подрядчик попытался использовать оборудование, предназначенное для старых снарядов M107, чтобы производить более современные и тяжелые M795. Эта рискованная стратегия привела к значительным трудностям и невозможности выпускать продукцию, соответствующую контракту.

    Проблемы с производством усугубляются истощением американских арсеналов. С начала конфликта на Украине запасы США сократились более чем на 3,6 млн артиллерийских снарядов из-за поставок Киеву, продаж другим странам и использования на тренировках. Власти надеются исправить ситуацию к концу 2027 года за счет модернизации других предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый оружейный завод в штате Техас не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    Ранее американское военное ведомство запланировало увеличение ежемесячного производства артиллерийских снарядов до 100 тыс. штук.

    Для восполнения истощенных арсеналов армия США экстренно заключила многомиллионный контракт на производство стволов для гаубиц.

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    15 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС

    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС до 2030 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В день успешного старта с Байконура ракеты с кораблем «Союз МС-29» глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и директор НАСА Джаред Айзекман договорились продлить работу Международной космической станции (МКС).

    «Договорились о трех основных вещах. Первое – продление совместной работы МКС до 2030 года», – приводит слова Баканова на пресс-конференции «РИА «Новости».

    Вторым пунктом он назвал договоренность о том, что и Россия, и США, создают свои национальные орбитальные станции.

    «Договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС», – добавил глава «Роскосмоса».

    Айзекман, в свою очередь, подтвердил готовность США продолжать взаимодействие с Россией в космической сфере. «Мы будем продолжать это делать в дальнейшем настолько, насколько это возможно», – сказал он.

    В ночь на среду стало известно, что экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно  пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    15 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    @ Sgt. Jose Angeles/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американское военное ведомство отказалось публиковать ежегодный доклад о проблемной программе истребителей из-за наличия в нем конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению.

    Министерство обороны США впервые более чем за 20 лет запретило обнародовать ежегодный отчет о программе американских истребителей F-35, который подготавливается по требованию Конгресса, сообщает агентство Bloomberg.

    «Пентагон впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о дорогостоящей и противоречивой программе истребителей F-35», – говорится в материале издания. Документ публиковался каждый год начиная с 2005 года.

    В этом году в ходе проверки была найдена закрытая информация, которую нельзя разглашать. Агентство отмечает, что программа создания боевых самолетов F-35 регулярно подвергается критике из-за выхода за рамки бюджета, задержек с поставками двигателей, срыва сроков обновления софта и быстрого износа деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки обновления программного обеспечения американских истребителей застопорились из-за проблем со стабильностью.

    Ранее американское военное ведомство опровергло слухи о поставках новейших боевых самолетов без радиолокационных станций. А в прошлом году Военно-воздушные силы США почти вдвое сократили закупки машин пятого поколения до завершения их модернизации.

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    15 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметра образца 2023 года и направили оружие госзаказчику.

    Концерн «Калашников» завершил испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия, сообщает концерн. Это позволило предприятию отгрузить очередную крупную партию автоматов.

    В течение текущего года поставки АК-12 идут в полном объеме и строгом соответствии с графиком госконтракта, отметили на предприятии. За время СВО номенклатура изделий концерна значительно расширилась, объемы производства растут при сохранении высокого уровня качества.

    В прошлом году предприятие начало выпуск укороченных автоматов АК-12К. Это оружие создано по запросу десантников для штурмовых действий в плотной городской застройке и тесных полевых укреплениях. Государственный заказ на эту модификацию был выполнен досрочно.

    «Завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России – АК-12 – это важный этап в ключевом производстве концерна. Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего», – отметил генеральный директор концерна Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года концерн «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Незадолго до этого предприятие за полгода создало компактную версию автомата АК-12К для штурмовых подразделений. Осенью прошлого года производитель досрочно выполнил контракт на поставку крупной партии этого укороченного оружия.

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    15 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Бойцы ВС РФ рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки расширили зону безопасности и узнали, как командирами взводов ВСУ на Харьковском направлении становятся уклонисты и курсанты военных училищ.

    «Националисты жалуются в соцсетях на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные «офицеры», уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 500 метров. Стрелковые бои ведутся в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    В Черниговской области массовые потери несут вражеские операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы «Северянами».

    А на Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои грохочут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 600 метров. Стрелковые бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень их окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. Марочко сообщил, как ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области.

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    14 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    Заградотряд ВСУ расстрелял насильно мобилизованного священника УПЦ

    Солдаты ВСУ убили принудительно мобилизованного иеродиакона УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские заградительные отряды расстреляли иеродиакона Нифонта, которого ранее принудительно мобилизовали из монастыря канонической церкви.

    Священнослужитель канонической Украинской православной церкви был убит украинскими военными после попытки избежать участия в боевых действиях. Трагедия произошла с насельником Свитязского Петропавловского мужского монастыря.

    В российских силовых структурах сообщили, что иеродиакон Нифонт (Шендяпин) был насильно призван в ряды украинской армии. «После принудительной мобилизации священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ», – рассказал РИА «Новости» собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Украины сотрудники военкомата насильно увезли на полигон настоятеля Покровского храма.

    Всего с начала текущего года территориальные центры комплектования мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви. В частности, весной в Одессе военкомы похитили из такси архимандрита Руфина.

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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    14 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о провале плана США по производству снарядов

    В США сорван план по производству снарядов из-за поставок боеприпасов Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    В США сорван план по наращиванию выпуска 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за масштабных поставок боеприпасов украинской стороне.

    Военная промышленность США не справилась с планом по наращиванию производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    Новый завод стоимостью 469 млн долларов, построенный в штате Техас, не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    «Соединенные Штаты предоставили более трех миллионов снарядов в рамках президентских пакетов помощи Украине. Таким образом, запасы 155-мм артиллерийских снарядов DoW сократились в общей сложности более чем на 3,6 млн снарядов за последние четыре года», – говорится в докладе военной инспекции Пентагона.

    Американское военное ведомство рассчитывало на увеличение ежемесячного выпуска боеприпасов с 14 тыс. до 100 тыс. единиц. Предприятие в Меските должно было обеспечивать производство 30 тыс. металлических частей снарядов в месяц, однако не произвело ни одной пригодной детали. В результате к марту 2026 года удалось достичь показателя лишь в 36 тыс. снарядов в месяц.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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