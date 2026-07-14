Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
СМИ сообщили о провале плана США по производству снарядов
В США сорван план по наращиванию выпуска 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за масштабных поставок боеприпасов украинской стороне.
Военная промышленность США не справилась с планом по наращиванию производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
Новый завод стоимостью 469 млн долларов, построенный в штате Техас, не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.
«Соединенные Штаты предоставили более трех миллионов снарядов в рамках президентских пакетов помощи Украине. Таким образом, запасы 155-мм артиллерийских снарядов DoW сократились в общей сложности более чем на 3,6 млн снарядов за последние четыре года», – говорится в докладе военной инспекции Пентагона.
Американское военное ведомство рассчитывало на увеличение ежемесячного выпуска боеприпасов с 14 тыс. до 100 тыс. единиц. Предприятие в Меските должно было обеспечивать производство 30 тыс. металлических частей снарядов в месяц, однако не произвело ни одной пригодной детали. В результате к марту 2026 года удалось достичь показателя лишь в 36 тыс. снарядов в месяц.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.