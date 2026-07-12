Корреспондент Axios узнал о целях США при ударах по Ирану

МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

«Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.