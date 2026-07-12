Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Корреспондент Axios узнал о целях США при ударах по Ирану
Корреспондент Axios Равид узнал о целях США при ударах по Ирану
В ходе третьей серии атак США по иранским объектам, американские военные ориентировались на пусковые установки зениток и ракетные хранилища, узнал корреспондент Axios Барак Равид.
«Высокопоставленный американский чиновник: среди целей, подвергающихся атакам, – радары воздушного наблюдения, хранилища ракет и беспилотников, пусковые установки ракет и беспилотников, радары морского наблюдения, пусковые установки зенитных ракет», – написал журналист в соцсети Х.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.