В Конгрессе потребовали расследовать факт подарка Трампу самолета Boeing

Tекст: Ольга Иванова

Член Палаты представителей Ричи Торрес призвал инициировать расследование возможного подарка Трампу от королевской семьи Катара, сообщает РИА «Новости». Торрес обратился с соответствующими запросами к Счетной палате, генеральному инспектору Минобороны и в управление служебной этики, подчеркнув необходимость выяснить все обстоятельства сделки.

В обращении Торрес отметил, что столь дорогой подарок станет самым ценным, когда-либо преподнесенным иностранным правительством американскому президенту. Его стоимость оценивается в 400 млн долларов, а сам самолет в письме назван «воздушным дворцом».

Трамп публично выразил недовольство реакцией демократов, отметив в соцсети Truth Social, что Boeing 747 предоставляется Минобороны для замены старого Air Force One в прозрачной сделке, и назвал требования демократов оплатить самолет необоснованными.

Ранее телеканал ABC сообщал, что самолет будет использоваться как президентский борт до конца срока Трампа, после чего будет передан в президентскую библиотеку. Анализ для Пентагона показал, что передача лайнера не будет считаться взяткой по американскому законодательству. Эксперты уточняют, что итоговая стоимость может вырасти за счет установки специального оборудования безопасности.

В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.