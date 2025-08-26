ВМС Индии ввели в строй два новейших фрегата с ракетами Brahmos

ВМС Индии приняли в состав фрегаты «Удайгири» и «Химгири» с ракетами Brahmos

Tекст: Денис Тельманов

Ввод в эксплуатацию двух новейших фрегатов проекта 17А состоялся на базе в Вишакхапатнаме, передает ТАСС.

Корабли «Удайгири» и «Химгири» построили на разных верфях – Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders & Engineers в Калькутте. Это первый случай одновременного ввода в строй двух боевых кораблей, изготовленных на двух самостоятельных верфях.

Министерство обороны Индии подчеркнуло значимость этого события для укрепления восточного побережья страны в военной сфере. Глава оборонного ведомства Раджнатх Сингх заявил: «Ввод в эксплуатацию этих двух кораблей отражает воплощение мечты о независимой Индии».

Фрегаты оснащены современным вооружением, включая ракеты Brahmos и радиолокационные системы AESA, а также обладают улучшенной малозаметностью и усовершенствованной конструкцией. Оба корабля спроектированы Бюро по проектированию военных кораблей ВМС Индии и на 75% состоят из индийских компонентов.

Как отметили в министерстве обороны, новые фрегаты войдут в состав Восточного флота, что усиливает возможности Индии по обеспечению безопасности своих морских интересов в Индийском океане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корабль Индии прибыл в Петербург по случаю празднования Дня Военно-морского флота и для развития военного сотрудничества с Россией.

Россия и Индия ведут совместную работу над десятками проектов в сфере военно-технического сотрудничества, в том числе по поставке и строительству фрегатов для индийских ВМС.

Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащенный системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая.