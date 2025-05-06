India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России

India Today: Россия передаст Индии фрегат Tamal с системой BrahMos 28 мая

Tекст: Ирма Каплан

Передача новейшего фрегата Tamal со сверхзвуковыми ракетами BrahMos индийскому флоту состоится 28 мая, пишет India Today, уточняя, что представители ВМС Индии участвовали в ходовых испытаниях корабля на российской верфи «Янтарь», где индийский экипаж проходил подготовку и оценивал возможности судна.

Tamal оснащен современными средствами противолодочной обороны, торпедными и ракетными комплексами, сверхзвуковыми ракетами BrahMos. Его конструкция с применением стелс-технологии затрудняет обнаружение радарами противника. На борту предусмотрено размещение многоцелевого вертолета.

Построенный на российской верфи «Янтарь», этот фрегат-невидимка является частью российско-индийского соглашения 2016 года о строительстве четырех малозаметных фрегатов класса «Талвар», два из которых строятся в России, еще два в Индии.

«Ожидается, что второй фрегат, построенный Россией в рамках этой сделки будет официально передан ВМС Индии к июню 2025 года. Источники India Today подтвердили, что фрегат передадут Индии 28 мая», – пишет газета.

ВМС Индии эксплуатируют фрегаты класса «Талвар» с 2003 года, сейчас в строю находятся шесть кораблей, четыре из них уже оснащены ракетами BrahMos, еще два проходят модернизацию.

Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов отметил успешное развитие военного сотрудничества с Индией в многосторонних форматах и двусторонних отношениях, подчеркнув роль доверительных отношений лидеров.